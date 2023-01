Jest to możliwe. Wczoraj tj. 26 stycznia, w rozmowie z brukselską korespondentka RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział pomoc dla tych rolników, którzy najbardziej ucierpieli w związku z nadmiernym importem płodów rolnych z ogarniętej wojną Ukrainy. A w poniedziałek wicepremier Henryk Kowalczyk ma domagać się rekompensat od Unii Europejskiej dla rolników dotkniętych zwiększonym napływem tych produktów.

Jak powiedział Wojciechowski RFM FM, „to, co rozważamy w tej chwili, to jakiś system pomocy dla rolników, którzy rzeczywiście ponieśli z tego tytułu straty”. Z kolei jak podano dalej, na wniosek Warszawy import ukraińskiego zboża będzie także tematem spotkania unijnych ministrów rolnictwa w poniedziałek w Brukseli. Wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawi na tym spotkaniu także w imieniu Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji problemy wynikające ze wzrostu importu rolnego z Ukrainy.

Szymańska- Borginon na Twitterze napisała „nie podważa solidarności z Ukrainą i nie chce powrotu do ceł sprzed wojny. Chce między innymi uszczelnienia korytarzy, tak, aby zboże nie zostawało w krajach sąsiadujących”.

Rezerwa kryzysowa o wartości 450 mln euro

To potwierdza informacje, które już kilka dni temu zamieściliśmy na portalu farmer.pl. Wówczas cytując serwis Euractiv, informowaliśmy, że takowy pomysł będzie rozważany. A rezerwa kryzysowa to fundusz o wartości 450 mln euro zawarty w WPR, który można wykorzystać do sfinansowania wyjątkowych środków przeciwdziałających zakłóceniom rynku wpływającym na produkcję lub dystrybucję.

Jak pisaliśmy za Euractiv, za wprowadzeniem takiej rezerwy pozytywnie wypowiadały się takie kraje jak np. Finlandia, Łotwa, Węgry, Estonia i Czechy. Wiele innych krajów wyraziło swój sprzeciw wobec tego pomysłu, w tym Francja, Holandia i Dania. Włochy pozostały „sceptyczne”.

Uruchomienie tego mechanizmu wymaga jednak zgody wszystkich unijnych ministrów rolnictwa. Więcej na ten temat i o fakcie, że KE przyjrzy się dotychczasowej liberalizacji handlu rolno-spożywczego między UE a Ukrainą w tekście poniżej.

Ile zboża zostało w magazynach?

Polska w ostatnich dniach „badała” ile konkretnie ziarna pozostaje w magazynach naszych rolników. W tym celu pracownicy powiatowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonywali telefony do rolników.

Jak informowała redaktor Agnieszka Kozłowska, cytując oficjalny komunikat resortu rolnictwa „pozyskane w ten sposób informacje dotyczące zgromadzonego ziarna będą wykorzystane podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy”.

Co o tym myślicie?