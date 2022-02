Czy można już siać owies?

Ostateczną decyzję co do terminu siewu, każdy powinien podjąć indywidualnie na podstawie obserwacji pogody, warunków polowo-glebowych panujących w danej chwili w gospodarstwie, a przede wszystkim doświadczenia z lat poprzednich. Kiedy jednak warto już rozważyć siew owsa?

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy zmianę warunków klimatycznych przejawiających się głównie długą ciepłą jesienią, krótkim okresem zimowym i wczesną wiosną. Zmiany te przełożyły się na to, że daty graniczne terminów siewu w zależności od regionu naszego kraju uległy przyspieszeniu. Ma to również swoje odzwierciedlenie w przypadku siewu owsa oraz innych zbóż jarych, gdzie termin siewu jest ściśle uzależniony od rodzaju uprawianych gleb, warunków aktualnie panujących w polu oraz przebiegu pogody.

Środki do produkcji znajdziesz także na Giełdzie Rolnej!



Czy siać już można owies?

Kilka kwestii przemawia jednak o tym, aby już się zastanawiać na siewem owsa. Dlaczego? Na ten temat rozmawiamy z Rafałem Marcinkowskim z HR Strzelce.

- Biorąc pod uwagę wszystkie uprawiane w Polsce zboża jare, owies paradoksalnie jest rośliną dnia długiego, jednak ma najniższe wymagania termiczne, jeżeli chodzi o kiełkowanie, które może odbywać się już w 2-3 °C, a zatem jest zbożem jarym, które powinno być wysiewane najwcześniej. Owies jest również zbożem, które posiada najniższe wymagania glebowe,

a zatem najczęściej wysiewany jest na glebach najsłabszych, które stosunkowo szybko ulegają przesychaniu po zimie, co wiąże się z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia zabiegów uprawowych. Należy pamiętać, że owies jest gatunkiem, który posiada stosunkowo wyższe potrzeby wodne co w połączeniu z siewem na słabszych stanowiskach, w przypadku często występujących okresów susz, wiązać się może z stratami w plonie. Dlatego też siew owsa powinien odbywać się jak najwcześniej i jeżeli jest to możliwe nawet w 1 dekadzie marca w Polsce południowo-zachodniej oraz zachodniej. Wczesny siew w okresie niższych temperatur na wschodzące rośliny oddziaływać będzie stymulująco na początkowe fazy wzrostu, szczególnie na krzewienie się roślin co w połączeniu z lepszym wykorzystaniem wody po zimie i zmniejszeniem ryzyka oddziaływania suszy w okresie wiosennym w konsekwencji przełoży się na lepsze plonowanie - tłumaczy portalowi farmer.pl Marcinkowski.

Czy zagrożeniem mogą stać się przymrozki?

-Owies uprawiany w Polsce jest w 100% formą jarą, ale krajach takich jak Francja czy Anglia uprawiana jest również forma ozima tego gatunku. Należy jednak pamiętać należy, że w zachodniej części Europy okres zimowy jest znacznie łagodniejszy w porównaniu z Polską. Odmiany owsa oraz innych gatunków jarych takich jak jęczmień, pszenica czy pszenżyto posiadają zakres tolerancji na mróz, który uzależniony jest od długości i intensywności oddziaływania niskich temperatur a także warunków dodatkowych, takich jak wiatr, który skutkować może zwiększeniem wysmalania roślin. Pamiętać należy, że kluczowym czynnikiem przemarznięcia roślin nie jest temperatura powietrza, a temperatura gleby, gdzie znajdują się istotne części związane z wzrostem i rozwojem roślin (system korzeniowy oraz stożek wzrostu). W trakcie wschodów owsa oraz innych gatunków jarych w przypadku występowania niższych temperatur rośliny wchodzą w stan zahartowania, który pozwala przetrwać okresy ujemnych temperatur nawet do -7°C. Stan zahartowania przejawia się między innymi zmniejszeniem lub zahamowaniem pobierania wody przez system korzeniowy. Pamiętać należy, że zboża w początkowym stadium wzrostu części nadziemnych oraz podziemnych do fazy 3 liści wykorzystują substancje odżywcze zgromadzone w bielmie ziarniaka - komentuję obawy wielu rolników nasz rozmówca.