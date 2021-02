Czy na rynku zbóż mamy do czynienia ze spekulacjami?

Na temat rynku zbóż, wynikach eksportu, problemach branży, czynników wpływających na ceny, prognozie wyższych cen mąki i utrzymujących się cen ziarna rozmawiamy z Moniką Piątkowską – prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Cały wywiad poniżej.

Farmer: Pani Prezes początek roku to czas podsumowań. Jak ocenia Pani rynek surowców rolnych w 2020 r. w Polsce z punktu widzenia utrudnionego łańcucha dostaw, a więc w wyniku pandemii koronawirusa?

Monika Piątkowska: Pandemia stanowiła wyzwanie także dla branży rolno-spożywczej i sektora zbożowo-paszowego. Mimo obostrzeń i reżimu sanitarnego łańcuch dostaw został jednak zachowany. Dane, które posiadamy pozwalają stwierdzić, że w przypadku sektora zbóż rok 2020 był udany – chodzi choćby dane dotyczące eksportu.

F: Właśnie, eksport zbóż z Polski w poprzednim sezonie okazał się wyjątkowo wysoki? Czy spodziewała się tego branża, nawet po pojawianiu się COVID 19?

MP: Wysoki poziom zainteresowania polskimi zbożami to wypadkowa kilku czynników. Począwszy od udanych plonów w kraju, jak i atrakcyjnego kursu złotego aż po uwarunkowania międzynarodowe - zbiory w innych krajach, a także obostrzenia i podatki w eksporcie rosyjskich zbóż.

W 2020 r. odnotowaliśmy o wiele wyższe plony zbóż niż te w 2019 r. Początkowo wszystkim nam towarzyszyła jednak niepewność, ale z biegiem czasu zarówno rolnicy, jak i producenci i przetwórcy zbóż oraz handlowcy dostawali się do nowych warunków, czego wyrazem jest utrzymujący się na dobrym poziomie eksport zbóż.

Spodziewane utrzymanie dynamicznego tempa eksportu zbóż przynajmniej do końca I kwartału br. powoduje, iż firmy handlowe cały czas kupują ziarno na eksport z dostawą do portów w lutym-marcu-kwietniu br.

F: Mamy obecnie do czynienia z wysokimi cenami płodów rolnych, które również przyczyniają się do wysokich wolumenów eksportowych. Ile wynoszą najnowsze dane odnośnie eksportu pszenicy z Polski i czy rzeczywiście jak podkreślają niektórzy, może to być dla nas „niebezpieczne” w dalszej perspektywie czasu, w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego?

MP: W styczniu br. eksport pszenicy przez porty ponownie będzie duży i powinien przekroczyć 300 tys. ton. Firmy handlowe cały czas aktywnie kupują zboża na eksport drogą morską z reguły z dostawą w lutym/kwietniu 2021. Polska pszenica jest cały czas konkurencyjna na bazie FOB w regionie, stąd też należy się liczyć ze wzmożonym eksportem tego zboża drogą morską w najbliższych tygodniach sezonu.

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym, nie widzimy zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku ze względu na trudne warunki pogodowe i suszę pojawiały się argumenty dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W efekcie susza jednak ustąpiła i w 2020 roku wyprodukowano więcej zbóż niż wyniosła krajowa konsumpcja. Dzięki wyższej produkcji zwiększyły się możliwości eksportowe i nie było mowy o zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego, czy konieczności uruchomienia rezerw.

F: W mediach pojawiają się już informacje, że ceny chleba mogą wzrosnąć nawet o 20 proc.?

MP: Obserwowany wzrost cen pszenicy, która w ostatnim półroczu wzrosła o ok. 35 procent pociągnie za sobą wkrótce z pewnością wzrost cen mąki. W najbliższym czasie mogą czekać nas podwyżki wielu produktów spożywczych, w tym również pieczywa. Ale pamiętajmy, że na ostateczną cenę chleba na półce sklepowej w większym stopniu niż cena mąki wpływają koszty energii, koszty pracy, czy logistyki i inne.

F: Co w Pani ocenie jest czynnikiem, który najbardziej wpłynął w ostatnim czasie na wzrost cen płodów rolnych na światowych rynkach?

MP: Dalsze, silne umocnienie cen kukurydzy stanowi wsparcie cen pszenicy na giełdzie w Chicago. W analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także wzrosły.

Na ceny wpływa wiele czynników. Po pierwsze widzimy osłabienie tempa eksportu pszenicy z Rosji, a także z UE i Argentyny. Na rekordy cen pszenicy wpływa też nieurodzaj w innych krajach. USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) obniżyło szacunki zbiorów zbóż w krajach Ameryki Południowej oraz w samych Stanach Zjednoczonych ze względu na niskie opadach deszczu.

Na ceny wpływa także sytuacja w Rosji, która jest dziś największym eksporterem pszenicy. Od 1 marca ma zostać wprowadzony wyższy podatek w eksporcie pszenicy z Rosji od 1 marca. Mówi się także o limitach na eksport rosyjskiej pszenicy. Obostrzenia w eksporcie rosyjskich zbóż oznaczają wzrost cen na światowych giełdach.

F: Czy możemy mówić o wpływie czynnika spekulacyjnego na te rynki?

MP: Przepływ kapitału między poszczególnymi rynkami jest zjawiskiem dość powszechnym. Nie widać jednak skokowego wzrostu zainteresowania funduszy kapitałowych rynkami towarowymi (surowcami rolnymi).

W obecnej sytuacji wydaje się więc, że głównymi czynnikami wpływającym na ceny pozostaje relacja podażowo-popytowa oraz działania regulacyjne wprowadzane przez głównych eksporterów, jak np. dodatkowe cła oraz ograniczenia eksportowe wprowadzone przez Federację Rosyjską oraz Ukrainę.

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, fot. IZP

F: Wyższe ceny surowców rolnych to też wyższe ceny pasz. Jak niespotykany wręcz od lat wzrost cen pasz wpłynie na płynność finansową branży mięsnej, myślę tutaj zarówno o producentach rolnych, ale i o firmach paszowych?

MP: Ceny zbóż paszowych wzrastają, co będzie miało wpływ na wzrost cen pasz. Istotny jest tu również okres oraz inne czynniki, które nie pozostają bez wpływu na cenę mieszanek. Spadek produkcji pasz rzędu 10-20% (w zależności od wytwórni) wystąpił już w I połowie bieżącego sezonu. Początek roku to z reguły czas, w którym produkcja pasz przemysłowych spada.

Notowany w ostatnich miesiącach głęboki spadek opłacalności chowu żywca drobiowego i wieprzowego wpłynął na znacznie większe zmniejszenie produkcji pasz niż to miało miejsce w ostatnich latach. Spowolnienie na rynku przetwórstwa ziarna na cele spożywcze i paszowe zapewne utrzyma się w całym I kwartale 2021 roku.

Widzimy, że rentowność produkcji zwierzęcej w kraju utrzymuje się na niskim poziomie. Ceny żywca wieprzowego często nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Przewidujemy, że w warunkach bardzo niskich cen żywca i bardzo wysokich cen surowców paszowych, wielu hodowców będzie w dalszym ciągu wstrzymywać się ze wstawieniami warchlaków i drobiu.

Działania poprawiające sytuację materialną rolników w tym zakresie powinny być przedmiotem decyzji na poziomie politycznym. Z informacji od producentów trzody wynika, że rekomendowanym rozwiązaniem są dotacje celowe, a także utworzenie programu przechowalnictwa wieprzowiny.

F: Początek roku to też patrzenie w przyszłość i prognozowanie. Czy dzisiaj podjęłaby się Pani tematu, jak będą kształtowały się ceny zbóż, rzepaku i kukurydzy w najbliższych tygodniach i co w największym stopniu będzie je determinowało?

MP: Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna, więc trudno jest prognozować jak będą zachowywały się ceny. Ton zakupom ziarna w dalszym ciągu nadają eksporterzy. Spodziewane utrzymanie dynamicznego tempa eksportu zbóż przynajmniej do końca I kwartału br. powoduje, iż firmy handlowe cały czas kupują ziarno na eksport z dostawą do portów w lutym-marcu-kwietniu br.

Spodziewany dynamiczny eksport ziarna w I kwartale 2021 roku będzie czynnikiem wspierającym ceny zbóż na rynku krajowym.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco (cena netto):

• pszenica konsumpcyjna – 880-1000 PLN/t,

• pszenica paszowa – 850-900 PLN/t,

• kukurydza sucha – 750-850 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne – 600-700 PLN/t,

• żyto paszowe – 600-680 PLN/t,

• jęczmień paszowy – 660-750 PLN/t,

• pszenżyto – 720-780 PLN/t,

• owies paszowy – 550-620 PLN/t,

• rzepak – 1850-1990 PLN/t.

F: Dziękuję za rozmowę.

