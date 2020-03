Czy nawadnianie zbóż ma sens?

Wyniki produkcyjne deszczowania zbóż mogą przekraczać nawet 4 t ziarna/ha. Wyniki takie w tej grupie upraw mimo wszystko często nie są uzasadnione poniesionymi na plantację nakładami.

Nawadnianie polega na dostarczeniu wody do gleby w celu zapewniania lub poprawy warunków wzrostu, rozwoju i plonowania roślin uprawnych. W skali światowej podstawowe kryterium stosowania nawadniania roślin stanowi kryterium klimatyczne, a zwłaszcza ilość i rozkład opadów atmosferycznych. Nawadnianie prowadzi się głównie w strefach klimatycznych stale bądź okresowo suchych, a więc na terenach, na których produkcja żywności bez nawadniania nie byłaby możliwa.

Inaczej jest w Polsce, gdzie nawadnianie ma zasadniczo charakter zabiegu interwencyjnego, stosowanego w celu uzupełniania okresowych niedoborów opadów atmosferycznych w stosunku do wymagań wodnych roślin uprawnych. W ujęciu przeciętnym niedobory te wynikają ze zbyt niskich średnich wieloletnich opadów atmosferycznych. Dotyczy to zwłaszcza gleb piaszczystych, o małej retencji wodnej, usytuowanych w środkowej, nizinnej części kraju. W konkretnych latach, sezonach wegetacji lub fragmentach tych sezonów, niedobory te są skutkiem okresowych braków opadów, prowadzących do susz meteorologicznych i rolniczych. W warunkach umiarkowanego, przejściowego klimatu Polski susze te stanowią niekorzystne dla rolnictwa zjawisko pogodowe, pojawiające się często, w ok. 30 proc. lat, ale nieregularnie. Aktywnym sposobem przeciwdziałania skutkom susz jest nawadnianie roślin.

UPRAWY WYMAGAJĄ WSPARCIA

Mimo ograniczeń wynikających przede wszystkim z uwarunkowań ekonomicznych i braku odpowiedniej liczby źródeł i ilości wody dyspozycyjnej, nawadnianie roślin w Polsce stanowi rozwiązanie przyszłościowe. Do głównych czynników, które będą przyspieszać jego rozwój, zaliczyć można: zapewnienie wyższych i stabilnych plonów roślin uprawnych o dobrej jakości, potrzebę wzrostu nowoczesności i konkurencyjności gospodarstw rolniczych oraz przewidywane zmiany klimatyczne. Zgodnie z teorią globalnego ocieplenia, którego główny przejaw stanowi wzrost temperatury powietrza, wzrastać ma także częstość występowania susz w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Niektóre wyniki badań wskazują, że zmiany te zachodzą już teraz.

Podstawowym wskaźnikiem celowości nawadniania i rozważań nad jego rolą w krajowym rolnictwie są efekty produkcyjne, czyli bezwzględne przyrosty plonów uzyskane pod wpływem stosowania tego zabiegu w technologii produkcji surowców rolniczych. Wielkość i wartość efektów produkcyjnych nawadniania można analizować w ujęciu przeciętnym (średnim wieloletnim) albo w odniesieniu do konkretnego sezonu wegetacyjnego. Pozytywne skutki nawodnień w postaci zwyżek plonów stanowią podstawę oceny ich efektywności ekonomicznej, która z kolei jest główną przesłanką podjęcia inwestycji. Duże znaczenie mają także zmiany jakości plonu pod wpływem nawadniania, na którą składają się cechy jakościowe decydujące o przydatności plonu do bezpośredniego spożycia lub do technologii przetwórstwa otrzymanych surowców.

W celu określenia efektów produkcyjnych nawadniania, w tym mających największe znaczenie gospodarcze roślin zbożowych, przeprowadzono w Polsce dużo badań naukowych.

RÓŻNE EFEKTY PRZEPROWADZONYCH NAWODNIEŃ

W warunkach klimatycznych Polski nawadnianiem uzupełnia się niedobory opadów atmosferycznych, zwłaszcza występujące w okresie wzmożonych potrzeb wodnych roślin. Z tego względu czynnikami meteorologicznymi, w największym stopniu wpływającymi na wielkość efektów produkcyjnych nawadniania, są suma oraz rozkład opadów atmosferycznych. Ponieważ opady cechują się bardzo dużą zmiennością czasową w poszczególnych sezonach wegetacji, także efekty nawadniania są często bardzo różne, korelując istotnie z warunkami opadowymi w okresie wzmożonego zapotrzebowania danego gatunku na wodę.

MAJ I CZERWIEC DECYDUJĄ

W przypadku zbóż taki okres stanowią fazy od początku strzelania w źdźbło do początku dojrzałości mlecznej, co w zależności od formy i gatunku zboża, rejonu Polski, warunków glebowych i przebiegu pogody przypada od 25 kwietnia do połowy lipca. W analizach przyjmuje się, że o plonowaniu zbóż decydują warunki opadowe występujące w maju i w czerwcu. Jak wynika z licznych badań, efekty przeciętne zwyżki plonów ziarna zbóż pod wpływem nawadniania kształtują się na poziomie ok. 2 t/ha. W przypadku wystąpienia w maju i czerwcu warunków posusznych mogą dochodzić, a nawet przekraczać 4 t/ha (wykr. 1).

DECYDUJE RODZAJ GLEBY

Wielkość efektów produkcyjnych nawadniania roślin, w tym zbóż, uzależniona jest także istotnie od rodzaju gleb, a szczególnie ich właściwości wodnych, określanych najczęściej za pomocą stopnia zwięzłości. Zgodnie z wynikami wielu doświadczeń polowych zwyżki plonów ziarna pod wpływem nawadniania są tym większe, im gleba jest lżejsza (wykr. 2). Największe efekty występują na glebach piaskowych o głębokim zwierciadle wód gruntowych, charakteryzujących się małą pojemnością wodną, a zatem małą zdolnością do ciągłego zaopatrywania roślin w wodę. Wraz ze wzrostem stopnia zwięzłości i retencji wodnej gleb efekty nawadniania zbóż systematycznie maleją. W nielicznych doświadczeniach prowadzonych na glebach ciężkich lub bardzo ciężkich (mada żuławska, gleba lessowa) nie uzyskano istotnych różnic w plonowaniu roślin nienawadnianych i nawadnianych. W niektórych latach zaznaczyło się nawet ujemne oddziaływanie nawadniania wskutek zwiększenia stopnia wylegania roślin zbożowych.

W przypadku rozpatrywania wpływu czynnika glebowego na osiągane zwyżki plonów roślin niezmiernie ważna jest również ocena możliwości plonotwórczych roślin uprawianych na różnych glebach w warunkach nawadniania. Zwraca uwagę fakt, iż plonowanie zbóż nawadnianych na glebach niższych kategorii zaledwie dorównuje plonowaniu uzyskiwanemu na lepszych glebach bez nawadniania (wykr. 2). W związku z tym zastosowanie nawadniania na glebach słabszych (kompleks żytni słaby i dobry) stanowi zabieg zaledwie wyrównujący szanse produkcyjne w stosunku do gleb lepszych (kompleks żytni bardzo dobry i kompleksy pszenne).

DOSTĘP DO SYSTEMU NAWODNIEŃ

O perspektywach rozwoju nawadniania roślin w Polsce decydują dwa główne czynniki: efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia oraz naturalna łatwość pozyskania wody bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych przez gospodarstwa położone w pobliżu rzek i jezior lub mające dostęp do łatwo odnawialnych źródeł wody podziemnej.

Biorąc pod uwagę te względy, ocenia się, że rozwój nawodnień w Polsce dotyczy w pierwszej kolejności polowego towarowego warzywnictwa i sadownictwa. Jest to argument szczególnie ważny, bowiem możliwe do pozyskania w celach nawodnieniowych zasoby wody powinny być w Polsce wykorzystywane w sposób szczególnie racjonalny.

Nawadnianie upraw ogrodniczych, obejmujących sady, warzywa i rośliny jagodowe, jest bezspornie zabiegiem efektywnym ekonomicznie. Świadczą o tym wskaźniki opłacalności przedsięwzięć nawadniających (tab. 1).

NISKI WSKAŹNIK OPŁACALNOŚCI

W przypadku nawadniania upraw rolniczych wskaźniki opłacalności nawadniania są znacznie mniejsze, w porównaniu z roślinami ogrodniczymi. W szczególności dotyczy to najważniejszych gospodarczo upraw zbożowych, które zajmują w Polsce ok. 73 proc. powierzchni zasiewów, a na świecie 61 proc. areału pól nawadnianych. Jednak mimo niskich wskaźników opłacalności powinno się zakładać pewien niewielki udział zbóż na polach wyposażonych w urządzenia zasadniczo przeznaczone do nawadniania innych grup użytkowych. Argumentem mogą być wymogi racjonalnego następstwa roślin na polach nawadnianych, a przede wszystkim względy jakościowe. Z tego powodu spośród zbóż zaleca się nawadniać w pierwszej kolejności chlebowe odmiany pszenic, a szczególnie browarne odmiany jęczmienia. W pierwszym przypadku nawadnianie przyczynia się do zwiększenia dorodności ziarna, wzrostu plonu białka z jednostki powierzchni i polepszenia jakości glutenu, natomiast w drugim zapewnia pozyskiwanie wysokich i stabilnych plonów ziarna spełniającego potrzeby słodownictwa, powodując obniżenie zawartości białka ogólnego, zwiększając wyrównanie ziarna i energię kiełkowania.