Okazuje się, że tak. Mamy informacje z „terenu”, że już podrożały ceny frachtu. Przez to cena za płody rolne również spadnie.

Już od końca września wiadomo, że nasi zachodni sąsiedzie, wprowadzili wyrywkowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej. W październiku je ponownie umocnili. To decyzja rządu federalnego, gdzie kanclerz Olaf Scholz złożył deklarację swoim obywatelom, cytowany przez serwis Deustche Welle, że zostaną one utrzymane i to "przez długi czas". Jaki jest tego powód? Niemcy podają, że ma to zmniejszyć napływ migrantów.

Migranci na granicy

- Z informacji samych Niemców wynika, że od stycznia do końca lipca tego roku granicę polsko-niemiecką nielegalnie przekroczyło 14,3 tys. cudzoziemców. W tym samym okresie – jak informuje z kolei polska Straż Graniczna – od naszego zachodniego sąsiada napłynęło 3,3 tys. wniosków dotyczących odesłania do Polski nielegalnych migrantów – podał serwis money.pl.

Czym to skutkuje dla Polaków? Przede wszystkim tworzą się korki, które opóźniają ruch. To wpływa też na biznes rolny i eksport naszych produktów na Zachód. Firmy handlujące z Niemcami już informują nas, że wpływa to na ceny. Koszty transportu rosną, a ceny surowca przewidują, że spadną.

Korki na granicy

Serwis Slubice24.pl już podaje informacje o tworzących się korkach w Słubicach. Najgorzej było 5 listopada, kiedy to ruch znacznie wzrósł na większości ulic na terenie miasta, w tym też na wszystkich drogach dojazdowych do polsko-niemieckiej granicy.

- Jak informują kierowcy, na alternatywnych przejściach granicznych w naszym regionie, ruch jest znacznie mniejszy. W Gubinie w ciągu dnia można było przejechać do Niemiec bez stania w kolejce, podobnie w Kostrzynie nad Odrą. W tej ostatniej miejscowości utrudnienia pojawiły się dopiero wtedy, gdy doszło do kolizji na moście z udziałem ciężarówki i wprowadzono ruch wahadłowy – podał serwis Slubice24.pl.

Kontrole na terenie Polski?

Jak podaje z kolei Biznes Alert, o ile większość małych punktów kontrolnych nie sprawia problemów, o tyle punkt kontrolny na niemieckiej autostradzie A12 stronie niemieckiej nie odpowiada. Chodzi o Świecko. Dlatego Niemcy zaproponowali bezprecedensową sytuację.

- Strona niemiecka czeka na pozwolenie polskiego rządu, aby uruchomić swój punkt kontrolny w Świecku na terenie Polski, bo jest on, jak podaje publiczna stacja radiowo - telewizyjna rbb24, zadaszony i tam będą możliwe kontrole, które nie będą negatywnie wpływały na ruch drogowy na autostradzie A12. Jednak strona polska nie udzieliła odpowiedzi. Rbb24 podaje, że sprawę tą rozpatruje obecnie polskie ministerstwo spraw wewnętrznych – pisze Biznes Alert.

- Temat przesunięcia kontroli granicy Niemiec na terytorium Polski to temat o niesamowitym znaczeniu nie tylko symbolicznym. Nie ma takiego przykładu w historii i być nie powinno – napisała na platformie X dziennikarka Aleksandra Fedorska.