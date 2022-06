Jak informuje serwis ukragroconsult.com, nasz kraj rozważa wydłużenie linii kolei szerokotorowej, która obecnie kończy się w Sławkowie. Miałaby ona prowadzić do Gdańska, który jest uważany przez Polskę za główny port dotyczący eksportu ukraińskiego zboża.

- Eksport zboża z Ukrainy to jeden z priorytetowych obszarów współpracy polsko-ukraińskiej - powiedział wicepremier Polski Jarosław Kaczyński, cytowany przez ukraiński portal. Jak podano dalej, Kaczyński wyjaśnił, że obecnie Polska nie jest w stanie odebrać całego zboża zebranego na Ukrainie: ani porty, ani kolej nie są gotowe na taki ładunek.

- Kijów rozważa jednak długoterminowe perspektywy przewozu ładunków przez nasz kraj. Dlatego teraz zawieramy umowy, które mogą być podstawą dla dużych inwestycji. W naszych portach jest wystarczająco dużo miejsca, a niezbędne inwestycje można szybko pozyskać – powiedział Kaczyński cytowany przez ukragroconsult.com.

Gdańsk jest uważany za główny port eksportu ukraińskiego zboża.

- Możliwe jest też przedłużenie linii kolei szerokotorowej, która kończy się w Sławkowie, by dotrzeć do Gdańska autostradą węglową – powiedział polski wicepremier, co cytuje ukragroconsult.com.

Przypominamy, że Sławków koło Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie ciągnie się ze Wschodu szeroki tor kolejowy. A jak podaje serwis forsal.pl linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm).