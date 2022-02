Czy pszenica będzie droższa w 2022 roku?

Na to pytanie nawet najlepszy analityk rynku nie odpowie wprost. Na razie, w naszych rodzimych punktach skupu, ceny surowców rolnych delikatnie spadają i niepokój o dalsze obniżki pobudził podaż. Zapasy sprzedają jednak ci tzw. mniejsi rolnicy, te osoby, które mają duże powierzchnie magazynowe, czekają.

Przedstawiamy za to przesłanki, które pozwalają czytać, co w najbliższym czasie może przyczynić się do kształtowania się cen zbóż, rzepaku, kukurydzy czy soi na światowych rynkach.

Światowe zawirowania i ich wpływ na ceny zbóż

Mirosław Marciniak, analityk z Info Grain, w cotygodniowym zestawieniu przypomniał, że w zeszłym tygodniu, w środę analitycy z USDA dokonali cięć zbiorów soi w Ameryce Południowej o kolejne 8,7 mln ton, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zbiory soi w tym regionie zostały zredukowane aż o 18,2 mln ton. - Biorąc jednak pod uwagę prognozy firm analitycznych, zwłaszcza w Brazylii, to jeszcze nie koniec cięć. A to oznacza poważny problem dla światowego bilansu soi, zarówno w bieżącym, jak i nadchodzącym sezonie – zauważył. Jak to może przełożyć się na ceny rzepaku?

- Historycznie wysokie notowania soi, a także dalsze wzrosty notowań ropy naftowej, w dalszym ciągu nie są w stanie pomóc europejskiemu rzepakowi. Mowa o ziarnie z ubiegłorocznych zbiorów, które wciąż znajduje się w trendzie spadkowym. Dużo lepiej radzą sobie kontrakty z nowych zbiorów, które na ubiegłotygodniowym piątkowym zamknięciu wyznaczyły nowe szczyty na giełdzie MATIF – dodał Mirosław Marciniak. Sytuacja na giełdach jednak cały czas się zmienia.

Na rynek pszenicy duże znaczenie ma wpływ ma sytuacja u wschodnich sąsiadów, czyli na granicy Rosji z Ukrainą. Napięcie nadal sięga zenitu.

Po dwóch dniach solidnych wzrostów, dziś ostry zjazd w dół #wheat #MATIF

Notowania pszenicy są dziś pochodną komunikatów płynących zza wschodniej granicy... pic.twitter.com/uaIgONqJd4 — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) February 15, 2022

- Miniony tydzień przyniósł dalszy spadek cen pszenicy na rynku krajowym. A wszystko za sprawą coraz niższego popytu eksportowego. Według danych portowych eksport pszenicy drogą morską w styczniu wyniósł jedynie 110 tys. ton i był o 50 tys. ton niższy niż w grudniu i aż o 211 tys. ton niższy niż w styczniu ubiegłego roku. Łączny eksport pszenicy przez porty w okresie lipiec/styczeń wynosi jedynie 1.25 mln ton i jest o 700 tys. ton niższy r/r. Niestety, zarówno w lutym, jak i marcu trudno spodziewać się ożywienia ze strony eksporterów – uważa Marciniak.

Jakie są jeszcze doniesienia ze świata?

- Biuro rolnicze FranceAgriMer w środę obniżyło swoje prognozy dotyczące eksportu francuskiej pszenicy miękkiej poza Unię Europejską w tym sezonie czwarty miesiąc z rzędu, z powodu ponurych perspektyw sprzedaży do Algierii, gdzie ma do czynienia z konkurencją z regionu Morza Czarnego. W swoich miesięcznych prognozach podaży i popytu na główne uprawy zbóż urząd obniżył prognozę eksportu pszenicy miękkiej poza Unię Europejską w latach 2021/22 do 8,9 mln ton z 9,0 mln w styczniu – podał serwis zawya.com.

Z kolei portal uk.sports.yahoo.com przypomniał, że kryzys między Ukrainą a Rosją, wprawił ceny towarów w szaloną jazdę – od oświadczeń dyplomatycznych po pogłoski o burzliwej blokadzie morskiej rynków.

- Towary rolne, zwykle znacznie mniej niestabilne niż akcje czy ropa, często podlegają obecnie spektakularnym skokom i spadkom. W tym tygodniu rynki zbóż odwróciły się trzykrotnie w czasie krótszym niż 24 godziny: najpierw optymistycznym tonem rosyjskiego ministra spraw zagranicznych w poniedziałek, potem po wiadomościach o przeniesieniu ambasady ukraińskiej przez Stany Zjednoczone, a na końcu w związku z twierdzeniami Moskwy o wycofaniu się wojska – podano. Serwis uk.sports.yahoo.com zacytował analityka Argitel, Gautier Le Molgat: „Rynek nie zna niuansów: albo trwa wojna i idzie w górę, albo jest pokój i spada”.

Cennik zbóż luty 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 lutego 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1250.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1050.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1180,

- pszenica paszowa – 1160,

- jęczmień konsumpcyjny – 1000,

- rzepak – 3200.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1230,

- pszenżyto – 1150,

- jęczmień paszowy – 1100.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1130,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień konsumpcyjny – 950.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1140,

- pszenica paszowa – 1100.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1140-1160,

- pszenica paszowa – 1100,

- pszenżyto – 975,

- żyto paszowe – 880,

- żyto konsumpcyjne – 890 - 900,

- jęczmień paszowy – 950,

- rzepak – 3150,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 775,

- groch – 1250,

- bobik – 1250,

- łubin – 1250.

Środki produkcji kupisz na Giełdzie Rolnej.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1180,

- żyto konsumpcyjne – 980.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1160,

- pszenica paszowa – 1080,

- pszenżyto – 980,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 960,

- jęczmień konsumpcyjny – 980,

- jęczmień paszowy – 960,

- rzepak - 2880.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1150,

- pszenica paszowa - 1120,

- pszenżyto – 1040,

- żyto paszowe – 950,

- jęczmień konsumpcja – 1000,

- rzepak – 3150,

- kukurydza sucha -1070,

- owies – 850.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1150,

- pszenica paszowa – 1130,

- pszenżyto – 1000,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 940,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1020,

- owies – 800.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1190,

- pszenica paszowa – 1150,

- pszenżyto – 1070,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 940,

- jęczmień konsumpcja – 1060,

- jęczmień paszowy – 1030,

- rzepak – 3180,

- kukurydza sucha – 1010,

- owies – 840,

- groch - 1050.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1130-1160,

- pszenica paszowa – 1080,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 960.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1160,

- pszenżyto – 980,

- żyto paszowe – 930,

- jęczmień paszowy – 1020,

- owies – 830.

Street-Retail

- rzepak – 3220.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1150,

- pszenżyto – 1000,

- żyto paszowe – 950,

- jęczmień paszowy – 1000.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1200,

- pszenica paszowa – 1180,

- pszenżyto – 1050,

- żyto paszowe – 970,

- żyto konsumpcyjne – 970,

- jęczmień paszowy – 1020,

- rzepak – 3150,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 880,

- groch – 1400,

- łubin – 1400.

Agrolex

- pszenica konsumpcyjna – 1225,

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1080,

- żyto paszowe/konsumpcyjne – 1040,

- jęczmień paszowy – 1060,

- rzepak – 3190,

- kukurydza sucha – 1100,

- owies – 950,

- groch – 1520,

- bobik – 1450,

- łubin – 1450.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1160,

- pszenica paszowa – 1140,

- żyto paszowe – 940,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3100,

- kukurydza – 1080.