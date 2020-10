Czy rok 2020 będzie rokiem kukurydzy?

O to zapytaliśmy podczas Dnia Kukurydzy w Skrzelewie Stanisława Kacperczyka, rolnika i prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Kacperczyk powiedział, że obawia się o przyszłość rolnictwa. Zwłaszcza w kontekście ustawy tzw. piątki dla zwierząt. – Jeżeli ona wejdzie w życie automatycznie będziemy mieli problemy ze zbytem, ponieważ spożycie krajowe spadnie. Związane jest to ze zmniejszeniem eksportu, szczególnie brojlerów, mięsa drobiowego – mówił.

Jak dodał, Polska nie jest do końca przygotowana na eksport nadwyżek zboża. Nie mamy infrastruktury portowej.

- Z głębi kraju, ze Skrzelewa transport do portów to jest rząd 80-100 zł. Czyli jak ktoś podaje ceny w porcie to w głębi kraju są znacznie niższe – ocenił Stanisław Kacperczyk.