Czy są potrącenia na DONach w kukurydzy?

Zbiory kukurydzy są w tym roku opóźnione. Czy to przekłada się na gorszą jakość nasion?

Do tej pory nie mieliśmy informacji o tym, żeby były problemy z jakością ziarna kukurydzy. Ale z czasem ta sytuacja się zmieniła. Rolnicy informują nas, że w skupie od ceny wyjściowej nie tylko są potracenia za wilgotność, ale też za mykotoksyny.

Zagrożenie wystąpienia mykotoksyn wzrasta wraz z opóźnieniem terminu zbioru i wysokością opadów deszczu w okresie jesiennym. Taką sytuację mamy w tym sezonie. Przyczyną ich pojawienia w ziarnie jest porażenie kukurydzy przez grzyby z rodzaju Fusarium, które atakują roślinę, kolbę i tym samym nasiona. Dodatkowo mogą one się też rozwinąć, kiedy ziarno jest niedostatecznie dosuszone. Ale warto też wiedzieć, że zawartość mykotoksyn wzrasta wręcz lawinowo po pierwszych przymrozkach jesiennych, a tych praktycznie jeszcze nie notowaliśmy.

Jakie mykotoksyny są najgroźniejsze dla zdrowa ludzi i zwierząt: deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIV), zearalenon (ZEA), fumonizina (FUM) i moniliformina (MON). Dlatego zawartość tzw. DONów może być kontrolowana przez kupującego.

O komentarz odnośnie jakości nasion poprosiliśmy specjalistę dr hab. Pawła Beresia, prof. Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

- O ile pierwotnie zapowiadało się, że uda się w miarę sprawnie zakończyć sezon zbiorczy ziarna kukurydzy, tak późniejsze opady deszczu pokrzyżowały te plany. Zbiory trwają do tej pory i jeszcze zapewne chwilę potrwają o ile pogoda nie spłata kolejnego figla. Wskutek chłodnego maja obserwuje się opóźnienie wegetacji, sięgające niekiedy do dwóch, a lokalnie do 3 tygodni w zależności od regionu, ale i odmiany. Jesień nie pozwalała też na szybkie oddawanie wody przez ziarniaki, dlatego też wilgotność ziarna w niektórych regionach i na niektórych odmianach przekracza ponad 30%, choć to też zależy od wczesności wysianej odmiany – powiedział portalowi farmer.pl prof. Bereś.

Jak dodał, na podstawie opinii zgłaszanych przez producentów kukurydzy do IOR, wielu jest zadowolonych z plonów choć ten rok nie zapowiadał się taki.

- Oczywiście jest i grupa osób, która stwierdza spadek plonów o 20-30%. Obecnie, poza problemem większej wilgotności nie mamy sygnałów świadczących o tym, że tegoroczne ziarno jest gorszej jakości, w tym choćby bardziej skażone mykotoksynami. Owszem, ostatnio wzrósł poziom zagrożenia fuzariozami wskutek wzrostu wilgotności, ale jak na ten moment nie ma to przełożenia na wzrost zagrożenia mykotoksynami – mówi ekspert.

Potwierdza też nasze doniesienia, że rzeczywiście są sygnały potrąceń za mykotosyny.

- Może to wynikać z lokalnych problemów, w tym choćby większej podatności danej odmiany na fuzariozę, stąd teraz takie problemy się uwidaczniają. Na ten moment nie jest to jednak problem poważny, choć trzeba zaznaczyć - patrząc na plon nie widzimy co się w nim czai, więc z pozoru zdrowe ziarno niekoniecznie jest wolne od mykotoksyn, które tylko analiza za pomocą dedykowanych testów wykaże – uzupełnia prof. Paweł Bereś.

Teraz należy tylko liczyć na to, żeby zbiory jak najszybciej się zakończyły. - Im dłużej cały ten proces trwa, tym faktycznie większe ryzyko, że na plantacjach silniej opanowanych przez fuzariozy wzrośnie ryzyko obecności mykotoksyn. Tu trzeba pamiętać o tym, że grzyby mogą uwalniać mykotoksyny w większych ilościach w warunkach dla nich stresowych, a tym są choćby czynniki pogodowe - wzrosty i spadki temperatur, czy choćby wilgotności – powiedział na koniec.

A Wy jakie macie doświadczenia? Jakie macie potrącenia za wilgotność i czy za mykotoksyny też?

