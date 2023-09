Trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę, wkrótce rozpoczną się pierwsze zbiory na ziarno. Przybywać zacznie ściernisk kukurydzianych, które będzie trzeba zagospodarować. Czy można słomę z kukurydzy wykorzystać do realizacji ekoschematu o słomie? Czy taką praktykę można wliczyć do normy GAEC 6? Rozwiewamy wątpliwości.

Wymieszanie słomy z glebą to jedna z 8 praktyk opracowanych w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Za realizację tej praktyki rolnik może uzyskać dodatkowe 200 zł dopłat.

Kukurydzę można wliczyć do eksochematu, ale dotyczy to oczywiście tylko uprawy na ziarno. Uprawa na kiszonkę, gdzie większość biomasy zostaje zebrana nie kwalifikuje się do tej praktyki.

O czym należy pamiętać realizując ten ekoschemat?

Wymieszanie słomy z glebą, to jeden z wariantów ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Celem tej praktyki jest utrzymywanie lub zwiększanie poziomu zawartości materii organicznej oraz składników pokarmowych w glebach poprzez wymieszanie słomy, ponieważ żyzność gleby jest ściśle powiązana z zawartą w niej próchnicą.

Słoma kukurydziana między innymi przez swoją wysoką wartość nawozową oraz duża masę jest świetnym substratem do jej tworzenia. Dlatego może ona zostać wliczona do ekoschematu i za realizację tej praktyki rolnik może otrzymać dodatkowe 200 zł/ha.

Na ten rok sięgnięcie po to dopłaty nie jest już możliwe. Możliwości minęły wraz deklaracją i wypisaniem wniosku o dopłaty bezpośrednie. Kolejny nabór jest możliwy w roku 2024. Praktykę tą mogą realizować nie tylko producenci zbóż właściwych. Więcej gatunków uprawnych jest zaliczane w ten ekoschemat.

Co to jest słoma? Definicja MRiRW

Aby to usystematyzować słoma musiała doczekać się swojej definicji. Możemy ją wyczytać w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Mówi o tym definicja słomy została wskazana w § 12 ust. 2:

- Punkty, są przyznawane, jeżeli rolnik rozdrobni całą słomę po zbiorze plonu głównego i wymiesza ją z glebą lub ją przyorze, przy czym za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy, oleistych i bobowatych - czytamy w Rozporządzeniu.

Czyli idąc tym tropem można rozumieć, że przyoranie słomy po takich uprawach jak np.: zboża, rzepak, kukurydza, groch, łubin, soja, gorczyca będą objęte wsparciem. W przypadku kukurydzy, dotyczy to oczywiście tylko uprawy na ziarno. Co ważne w przypadku zbóż rzekomych, a także uprawy traw na nasiona traktowane MRiRW poinformowało, że będą one analogicznie zaliczane jak uprawy zbożowe. Tym samym gryka, proso oraz miłka abisyńska kwalifikują się w ramach praktyki.

Natomiast w świetle obowiązujących przepisów, w chwili obecnej, nie ma możliwości objęcia upraw facelii w ramach praktyki Wymieszanie słomy z glebą.

Czy słoma w ekoschemacie może być wliczona do GAEC 6?

Norma GAEC 6 nakłada obowiązek utrzymania okrywy ochronnej gleby od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa. Oczywiście mulcz ze słomy będzie spełniać normę, ale wówczas nie spełni wymogów ekoschematu, bo nie dojdzie do wymieszania słomy.

Czy zatem zagospodarowanie ściernisko na zimę może zostać wliczone do normy GAEC 6? To zależy jak go zagospodarujemy. Pełne uprawki po zbiorze kukurydzy, które kończą się orką zimową niestety nie będą wliczane do realizacji normy. Ale jeśli rolnik użyje talerzówki i wstępnie wymiesza słomę z glebą to spełni wymogi ekoschematu i jednocześnie może tą praktyką wypełnić wymogi GAEC. Warunek resztki słomy muszą pozostać wyraźne widoczne na polu.

Praktykę można łączyć z wariantami Rolnictwa węglowego: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia oraz Zróżnicowana struktura upraw, a także z ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i Biologiczna ochrona upraw.

Realizujesz ekoschemat ze słomą pamiętaj o rejestrze agrotechnicznym

W ramach praktyki "Wymieszanie słomy z glebą" nie wymagane jest zdjęcie geotagowane. Nie obowiązują też ściśle określone terminy wymieszania słomy. Ważnym dokumentem, który trzeba prowadzić to rejestr agrotechniczny, a w nim wpisywać należy termin zabiegu wymieszania.