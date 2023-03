Jak informowaliśmy na portalu farmer.pl kilka dni temu, Ukrzaliznycia państwowe przedsiębiorstwo kolejowe na Ukrainie, wprowadziło od 27 lutego 2023 r. zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez Izow, czyli część infrastruktury towarowego przejścia granicznego Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński. Tekst poniżej.

Bardzo możliwe, ponieważ PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa wystosowała pismo z 24 grudnia 2022 r. właśnie do Kolei Ukraińskich Ukrzaliznycia, że od 24 lutego 2023 r. do odwołania wprowadza ograniczenia przewozowe. Dokument poniżej.

Temat dotyczy konkretnie przewozu właśnie zbóż, nasion i owoców oleistych, produktów roślinnego pochodzenia oraz innych z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt. Ograniczenie, jak podano, wprowadzono z powodów technicznych i dotyczy ono wszystkich stacji PKP LHS.

Bardzo możliwe. - Decyzja jest skutkiem działań Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącej zmiany sposobu odprawy celnej – skomentował dla nas sytuację Przemysław Błażejewski, broker z BST Brokers – firmy, która zajmuje pośrednictwem w handlu zbożami i rzepakiem, na rynku polskim i europejskim.

Jak dodał, normalnie odprawiany był cały skład.

- Teraz jest odprawiany każdy wagon osobno, skutkiem tego jest spadek ilości odprawianych wagonów dziennie z ok. 170 do 30 szt. przez co stworzył się zator po stronie Ukraińskiej, a Koleje Ukraińskie obciążały LHS za postój wagonów, przez co LHS nie miał wyjścia i wystosował takie pismo, a potem Koleje Ukraińskie ogłosiły również brak możliwości realizacji transportu przez Hrubieszów – powiedział nam Przemysław Błażejewski.