Choć miejscami dopiero kończą się żniwa, wielkimi krokami zbliżają się siewy zbóż ozimych. Materiał siewny jest w tym roku stosunkowo drogi, dlatego też wielu rolników rozważa wybór nasion z własnego rozmnożenia lub wykorzystanie resztek materiału siewnego z ubiegłych sezonów. Czy taki materiał siewny się sprawdzi? W jakich warunkach powinien być przechowywany, żeby nie stracić na jakości?

Wysoka jakość materiału siewnego to podstawa późniejszego prowadzenia plantacji na równie wysokim poziomie. Jeśli jednak musiał on przeczekać do następnego sezonu, wiele czynników mogło na tę jakość wpłynąć negatywnie. Zasadniczo zaprawiony materiał siewny można bezpiecznie przechowywać przez rok, choć potrzebne są do tego odpowiednie warunki, a przed przystąpieniem do siewu należy sprawdzić parametry, które przez tak długi czas mogły zdążyć ulec zmianie.

Przechowywanie materiału siewnego

Chcąc bezpiecznie przechowywać materiał siewny, minimalizując utratę jego jakości, należy zadbać o odpowiednie warunki. Przede wszystkim, kwalifikowany materiał siewny najlepiej pozostawić w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach, które powinny być umieszczone w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy zapewnić izolację od chłodnej i potencjalnie wilgotnej posadzki. Dobrze sprawdza się magazynowanie na paletach. Jeśli na czas transportu materiał siewny był dodatkowo owinięty folią, należy ją usunąć, aby ułatwić cyrkulację powietrza i zminimalizować ryzyko gromadzenia się wilgoci. Minimalna temperatura podczas magazynowania materiału siewnego to 5°C, a wilgotność powinna wynosić do 60 proc.

Warto przy tym pamiętać, że nawet w najlepszych warunkach magazynowania jakość materiału siewnego z czasem spada. Według badań Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w optymalnych warunkach pszenica zachowuje wartość siewną przez 2-4 lata, jęczmień 3-5 lat, żyto przez rok do trzech lat, a owies, podobnie jak pszenica przez 2-4 lat. Trzeba mieć jednak na uwadze, że kwalifikowany materiał siewny jest zaprawiany, a działanie zaprawy pogarsza się często już po pół roku, stąd też magazynowanie dłużej niż do następnego sezonu zdecydowanie nie jest wskazane.

Parametry materiału siewnego

Jeśli już uda się przechować materiał siewny w odpowiednich warunkach do następnego sezonu, przed siewem należy sprawdzić jego parametry. Po tak długim czasie te opisane na etykiecie nie mają już większej wartości. Chodzi zwłaszcza o zdolność kiełkowania, która po kilku miesiącach będzie zupełnie inna niż ta, określona na etapie pakowania. Parametr ten w dużym stopniu zależy od warunków, w jakich materiał siewny był przechowywany, ale też od czasu, w którym w ziarniakach zachodziły poszczególne procesy, zmniejszające ich wartość siewną.

Ważną kwestią jest też wilgotność. Dla utrzymania wysokiej jakości materiału siewnego nie powinna ona przekraczać 15 proc. Oczywiście po upływie kilku miesięcy należy też sprawdzić tak podstawowe kwestie jak choćby ewentualne nadgryzienia worków przez gryzonie, a przez to zjedzenie czy uszkodzenie części materiału siewnego. W ostateczności, gdyby parametry nie były spełnione, taki materiał trzeba zutylizować, ewentualnie, jeśli pozwala na to płodozmian, wykorzystać jako komponent mieszanki międzyplonowej.

Zdolność kiełkowania

Zdolność kiełkowania jest niezwykle ważnym parametrem materiału siewnego. Przy dłuższym przechowywaniu należy ją określić ponownie, nie sugerując się zapisami na etykiecie, ani nie przyjmując wartości „na oko”. Samodzielnie zdolność kiełkowania można zmierzyć w bardzo prosty sposób.

Należy odliczyć 100, a najlepiej dla zwiększenia wiarygodności pomiarów, wielokrotność 100 ziarniaków. Przygotować chłonny materiał, jak bibuła, lignina, ręcznik papierowy itd., zwilżyć i ułożyć na nieprzepuszczalnym podłożu, np. na dnie plastikowego pojemnika o odpowiedniej powierzchni.

Następnie na nawilżonym materiale należy ułożyć przygotowane wcześniej ziarniaki, najlepiej w regularnych odstępach, np. w kwadracie 10x10 szt. Następnie nakryć je kolejną warstwą wilgotnego materiału, jednocześnie nie dopuszczając do utrzymywania się nadmiaru wody na powierzchni. Po 7-10 dniach w temperaturze 20-25°C wierzchnią warstwę materiału należy delikatnie zdjąć i przeliczyć skiełkowane ziarniaki. Jeśli ich udział w całości wynosi minimum 85 proc., materiał nadaje się do siewu, a na podstawie uzyskanych wyników łatwo można obliczyć normę wysiewu.