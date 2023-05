Pszenica ozima w zależności od terminu siewu, regionu czy odmiany jest obecnie w fazie liście flagowego, a miejscami rozpoczyna już kłoszenie. Nadal można więc realizować nawożenie azotowe w tej uprawie. Kiedy warto się jeszcze zdecydować na III dawkę azotu? Radzi prof. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.

Wiosenne nawożenie pszenicy azotem zwykle przeprowadza się w dwóch lub trzech terminach

Azot w trzech dawkach najczęściej stosuje się w pszenicy jakościowej, w uprawie której jak wiadomo priorytetem jest nie tylko plon, ale również wysoka zawartość białka.

Myśląc o III dawce azotu w zbożach na chwilę należy pominąć najważniejszy tu aspekt czyli kształtującą się cenę za ziarno, która ma ogromne znaczenie w kontekście opłacalności pszenicy ozimej.

Niestety scenariusz na żniwa nie pisze się optymistyczny, jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć jak zachowa się rynek w najbliższych miesiącach. Jedno jest pewne tylko wysoki plon o dobrej jakości uzyskany w gospodarstwie ma szanse zapewnić zysk z uprawy. Słuszność podania III dawki azotu należy zatem rozpatrywać wieloczynnikowo.

Konieczna lustracja plantacji pszenicy

Jak radzi profesor Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu pierwszym krokiem powinna być szczegółowa lustracja i ocena łanu oraz wykonanie szacunku co do potencjału plonowania. Przed nami kształtowanie ostatniego elementu struktury plony, a więc masy tysiąca ziaren (MTZ).

Parametr ten jest zależny od wielu czynników w tym pogody (dostępności wody) oraz poziomu nawożenia i wydajności fotosyntetycznej liścia flagowego. Ma na to także wpływ kształtowanie poprzednich elementów struktury plonu takich jak: liczba źdźbeł kłosonośnych oraz ilość ziarniaków w kłosie. Azot podany w tym terminie z reguły pomaga także podkręcić jakość ziarna.

Jeśli po naszych wyliczeniach okazuje się, że azotu podaliśmy za mało w poprzednich dawkach, a prognozy pogody mówią o deszczach, można jeszcze zdecydować się na III dawkę azotu.

Trzecia dawka azotu w pszenicy. Najpierw oszacuj plon

Jak radzi prof. Szczepaniak w praktyce zanim podejmiemy decyzję o stosowaniu trzeciej dawki, to w pierwszej kolejności trzeba ponownie oszacować plon ziarna, który jesteśmy w stanie uzyskać w warunkach naszego gospodarstwa (w tym celu trzeba uwzględnić gęstość łanu, ogólną kondycję roślin, ich odżywienie oraz warunki pogodowe), a następnie określić potrzeby pokarmowe łanu (pod założony plon) i odnieść się do azotu już zastosowanego, tj. dawki pierwszej i drugiej, gdyż nawożenie tym składnikiem zawsze należy traktować całościowo, tzn. ilość azotu, która została już zastosowana rzutuje na późniejsze stosowanie tego składnika.

Azot kontra założony plon

Stąd też przykładowo jeśli wczesną wiosną założyliśmy, że chcemy uzyskać plon ziarna na poziomie 8 t/ha to zapotrzebowanie pszenicy jakościowej na azot dla tej wysokości plonu w przybliżeniu kształtuje się na poziomie 240 kg N (8t x 30kg N - pobranie jednostkowe).

Następnie jeśli hipotetycznie założymy, że rośliny będą miały do dyspozycji 60 kg N z gleby to potrzeby nawozowe względem tego składnika wynoszą 180 kg N. Następnie jak już wspomniano w celu oszacowania dawki trzeciej od potrzeb nawozowych należy odjąć ilość składnika już zastosowanego, która w roku obecnym w dwóch pierwszych dawkach w zależności od plantacji dla założonego plonu wahała się zwykle w granicach 120 do 160-180 kg N. Z przedstawionego wyliczenia wynika, że niektóre gospodarstwa mogą już mieć zastosowaną docelową ilość azotu.

W kolejnym etapie przed zastosowaniem trzeciej dawki należy ponownie oszacować przewidywany plon ziarna. Przykładowo jeśli założymy, że w wyniku niekorzystnych warunków w okresie wiosennym zakładany potencjał plonotwórczy łanu zmniejszył się z 8 do 6-7 ton to jak wynika z przyjętych założeń ilość zastosowanego azotu powinna tym bardziej pokryć potrzeby pokarmowe łanu dla tego poziomu plonu, jak i zapewnić jego odpowiednią jakość.

Natomiast w sytuacji, gdy potencjał plonotwórczy się nie zmienił a zastosowaliśmy dolne nawożenie w podanym powyżej zakresie (lub niższe) a także gdy wiosną planując nawożenie podeszliśmy zbyt „ostrożnie” a sytuacja na polu mile nas zaskoczyła i możliwe jest osiągnięcie większego plonu niż początkowo zakładaliśmy to stosowanie dawki trzeciej jest wręcz niezbędne. Gdyż tylko jej zastosowanie umożliwi pokrycie potrzeb pokarmowych, co w sprzyjających warunkach pozwoli roślinom z jednej strony zrealizować ich potencjał plonotwórczy a z drugiej wytworzyć zadowalający rolnika poziom białka.

III dawka azotu a chłodna wiosna

Myśląc o trzeciej dawce azotu należy jednak spojrzeć na łan także w kontekście tegorocznych warunków wiosennych

- Jednocześnie w roku obecnym rozważając zastosowanie trzeciej dawki należy mieć na uwadze, że do początku maja mieliśmy chłodną wiosnę, co nie sprzyjało mineralizacji azotu organicznego. Zatem dopływ azotu z tego źródła w początkowym okresie był generalnie mniejszy niż w latach poprzednich. Opady i wyższe temperatury będą sprzyjać mineralizacji materii organicznej, szczególnie jeśli dużo jej wprowadzono po zbiorze przedplonu, lub wysianego międzyplonu – zauważa prof. Szczepaniak.

III dawka azotu - w jakiej wysokości? Kiedy ją dzielić?

Jak radzi naukowiec trzecią dawkę (szczególnie, kiedy możliwe jest uzyskanie wysokich plonów i znacznie przekracza ona 40-50 kg N/ha) można podzielić na dwie, tj. 2/3 zastosować w fazie pojawienia się liścia flagowego (BBCH 39) lub nawet liścia podflagowego (BBCH 37) i 1/3 na początku kłoszenia (BBCH 49-51). Przy czym drugą część stosuje się tylko w przypadku, gdy nadal utrzymują się optymalne warunki pogodowe.Przy mniejszym nawożeniu praktykuje się aplikację jednorazową w okresie BBCH 37-51.

Jednakże, gdy gospodarujemy na terenach z cyklicznymi suszami wskazane jest wcześniejsze zastosowanie nawozu w kierunku BBCH 39 (BBCH 37).

Wcześniejsza aplikacja jest również wskazana w sytuacji, gdy rośliny są w słabszej kondycji, a także niskiej podaży azotu z bieżącej mineralizacji, co jak już wspomniano generalnie ma miejsce w roku obecnym.