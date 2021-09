Czy wiecie, jaki w tym roku jest areał uprawy kukurydzy w Polsce? Rekordowy!

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchnia upraw kukurydzy w tym roku sięga blisko 1,73 mln ha. Przedstawiciele firm nasiennych oceniają ten areał nawet wyżej, bo na blisko 1,8 mln ha. To znaczący skok uprawy tego gatunku, o czym nie mówiło się głośno.

- Rzeczywiście powierzchnia uprawy kukurydzy jest w tym roku wyjątkowo wysoka. My jako Polski Związek Producentów Kukurydzy szacowaliśmy wiosną, że wynosi ona 1,4 mln ha. Dane ARiMR są znacznie wyższe i co warte podkreślenia dotyczą też tych mniejszych gospodarstw, poniżej 10 ha. W ubiegłym roku również wysoko ocenili oni areał uprawy kukurydzy, ale wówczas skala ta mogła być niedoszacowana, bo nie brano pod uwagę tych najmniejszych gospodarstw. Według nich powierzchnia była w 2020 r. niższa niż w roku obecnym o ponad 300 tys. ha – mówi portalowi farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Jak ocenia, z tego ok. 650 tys. ha przeznaczonych jest pod zasiewy kukurydzy kiszonkowej i ponad 1 mln ha pod kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno.

Czy plony kukurydzy zapowiadają się korzystnie?

– Wiele zależy od regionu, odmiany i stanowiska. Siewy w tym roku były wykonane znacznie później, bo mieliśmy zimną wiosnę, ale kukurydza zwykle nadrobiła te zaległości. Za około tydzień, o ile pogoda pozwoli, możemy się spodziewać, zbiorów kukurydzy kiszonkowej. Plon tej przeznaczonej na ziarno np. w Wielkopolsce nie zapowiada się najlepiej, ale już w innych regionach, nie jest najgorzej – dodaje prof. Michalski. Na razie jednak jest zbyt mokro.

Co z cenami kukurydzy?

Na razie oczywiście nie zaczęły się zbiory i ceny są tylko w cennikach, ale kukurydza mokra wyceniana jest wysoko, bo na 600 zł/t netto, sucha na blisko 1000 zł. Przypominam, że na początku września 2020 r. ceny na kukurydzę mokrą kształtowały się na poziomie 430 zł, a na suchą – 850 zł/t netto.

Na rynkach światowych również kukurydza jest „w cenie”. Po koniec sierpnia kosztowała na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) 221,25 euro/t (1013 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 31,7 proc.

Co będzie się działo na rynku kukurydzy?

- Warto odnotować spodziewane bardzo dobre zbiory kukurydzy w kraju. Mogą być rekordowo wysokie, biorąc pod uwagę wysokie areał zasiewów tego zboża. To powinno poprawić sytuację na rynku ziarna paszowego. Cena na rynku kukurydzy to pochodna nie tylko zbiorów w kraju, ale także sytuacji na świecie. To, co istotne z punktu widzenia ceny to m.in. obawy o prognozy wskazujące na długotrwałą posuchę w Argentynie i jej wpływ na zbiory kukurydzy w tym kraju oraz import kukurydzy przez Chiny w związku z deklaracjami rozwoju hodowli trzody chlewnej i związane z nim zapotrzebowanie na pasze wysokiej jakości – mówi farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

My przypominamy, że jak wynika z analizy Jacka Strzeleckiego, eksperta od chińskiego rynku rolnego oraz rolno-spożywczego, popyt na zboże i pasze w Chinach nie zmalał i nie zmaleje.