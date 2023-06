Na licznych plantacjach zbóż ozimych obserwujemy w tym sezonie stosunkowo wysokie rośliny. Czy ryzyko wylegania jest wyższe niż w poprzednich sezonach?

Warunki pogodowe sprzyjały zwiększeniu ryzyka wylegania zbóż ozimych.

Część zbóż, w tym odmian genetycznie niskich, jest w tym sezonie wyższa niż przed rokiem.

Skracanie zbóż: za późno albo przy niekorzystnej pogodzie

Oczywiście w regionach, gdzie notowany jest duży deficyt wody - czyli w większości kraju - ryzyko wylegania ozimin jest znacznie niższe. Są wszakże regiony, gdzie opadów nie było praktycznie przez cały maj. Niemniej w wielu miejscach na południu kraju, gdzie pierwsza część wiosny była obfita w opady, a niedobory wody były niższe także w późniejszym okresie, oziminy są dość silne. Czy ryzyko wylegania zbóż jest w tym sezonie wyższe? Tak, a wpływa na to kilka elementów.

Wyleganie zbóż. Jakie są przyczyny?

Przede wszystkim zabiegi regulacyjne w tym sezonie wykonywane były zbyt późno lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Mieliśmy dwa scenariusze - odrazu zwróćmy uwagę, że żaden nie pozwalał na wykorzystanie pełnego potencjału tego zabiegu. W pierwszym wariancie regulacja wykonywana była co prawda w optymalnym terminie, w fazach BBCH 31 - 32, ale tuż po zabiegu pojawiły się niskie temperatury oraz przymrozki, a także częste opady deszczu. Kto nie wykonał zabiegu w pierwszym terminie musiał odczekać ze względu na warunki pogodowe nawet 2-3 tygodnie z aplikacją. Wówczas fazy rozwojowe były już dość zaawansowane, a retardanty podawano w okolicy fazy liścia flagowego. Tymczasem część substancji aktywnych regulatorów w tak wysokich stadiach rozwojowych działa już nieco słabiej. Niskie dawki oraz delikatniejsze retardanty były wówczas już niewystarczające.

Może się okazać, że lepszy efekt regulacyjny uzyskany będzie na plantacjach, gdzie regulatory podawane były dwa razy - główna dawka w fazach BBCH 31-32 oraz w fazie liścia flagowego II dawka retardantu.

Dobra podaż azotu na początku wiosny

Co prawda mamy do czynienia z suszą na znacznym obszarze kraju, ale pierwsze tygodnie wiosny obfitowały w opady deszczu. Temperatury hamowały nieco rozwój roślin, ale mimo wszystko wegetacja trwała. Oziminy dobrze zaopatrzone w azot, przy jednocześnie wysokiej podaży wody, miały dobre warunki do wzrostu. Tak więc sytuacja wyglądała w taki oto sposób: jest woda, azot i warunki do rozwoju; nie ma odpowiednich temperatur i nasłonecznienia do zastosowania regulatorów.

Zauważyć można, że część pszenic, które nawet genetycznie są nieco niższe, w tym sezonie osiągnęło wysokość o kilka lub nawet kilkanaście cm wyższą niż przed rokiem. Ciężki i dorodny kłos, który jest przecież pożądany, może w roślinach o gorszej regulacji przechylać roślinę. Wszystko zależy w tym momencie od tego gdzie umiejscowiony jest punkt ciężkości. Tak jak wspominaliśmy - jeszcze w zabiegu T-2 (wraz z fungicydami) można było korygować ewentualne niedociągnięcia z pierwszej aplikacji retardantem i ów punkt ciężkości obniżać. Skrócenie dokłosia w tej fazie może być w tym sezonie kluczowe dla zachowania pionowej pozycji ozimin - przynajmniej w tych regionach, gdzie zboża nie zostały "wypalone" przez suszę.

Dodatkowo problematyczne było zwalczanie chorób podstawy źdźbła - na wielu plantacjach zabieg T-1 wykonywany był zbyt późno, by w satysfakcjonujący sposób ograniczyć chociażby łamliwość podstawy źdźbła. Efektem tego może być zwiększona podatność na wyleganie.

Warunki sprzyjały wyleganiu

Mamy więc kilka czynników, które powodują, że lokalnie oziminy są bardziej podatne na wyleganie: duża podaż wody w początkowym okresie wiosny, dobre pobranie azotu z pierwszych dwóch dawek, a przy tym utrudnione warunki meteorologiczne, które znacznie osłabiały działanie wielu regulatorów wzrostu lub też uniemożliwiały ich zastosowanie. O ile jednak źdźbło jest wysokie i kłos ciężki, to wiele zależy teraz od grubości samego źdźbła. Jeśli jego ścianki zostały pogrubione to ryzyko wylegania będzie niższe.

W tym momencie, na kilka tygodni przed zbiorami, nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, by zabezpieczyć rośliny przed wyleganiem. O ile więc wysokie rośliny z pewnością w warunkach silnych deszczy czy wiatru są bardziej podatne na wyleganie, to o ile mają grube źdźbło, niekoniecznie muszą się "położyć".