Czy znajdą się pieniądze z KPO na budowę nowoczesnego portu zbożowego?

Czy budowa Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowo rozwiąże wszystkie problemy związane z eksportem polskich towarów rolno-spożywczych? Taki terminal na pewno jest bardzo potrzebny. Jednak nie jest w stanie zastąpić portu morskiego dostosowanego do przeładunku dużych mas zboża - zauważa Stanisław Kacperczyk.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od lat apeluje o uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego, dostępnego dla wszystkich rolników i odpowiadającego na potrzeby uczestników eksportowego rynku.

W związku z konsultowanym obecnie Krajowym Planem Odbudowy, zwrócił się właśnie do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP o wsparcie starań Związku, o wybudowanie takiego właśnie portu.

Jak podkreśla w piśmie do Andrzeja Dudy Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ, Krajowy Plan Odbudowy ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. KPO ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Zakłada się, że otrzymane w ramach programu pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację technologiczną oraz poprawią jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki. - Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że przeznaczenie pewnej części funduszy w ramach KPO na budowę portu zbożowego spełnia w zupełności to założenie - zaznacza Stanisław Kacperczyk.

- Polska, rok w rok generuje nadwyżkę w zbiorach na poziomie 5-6 mln ton i co roku zmaga się z problemem, jak te zbiory zagospodarować. Z roku na rok rosną też wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Liczy się tutaj nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, czy bezpieczeństwo transakcji i powstanie nowego portu zbożowego mogłoby w tym zakresie odegrać bardzo pozytywną rolę. Ziarno zbóż eksportujemy do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale też do wielu innych krajów. Aby tych rynków nie utracić oraz by pojawiały się nowe rynki istnieje potrzeba stworzenia profesjonalnego portu zbożowego - uważa Prezes PZPRZ.

Według jego oceny, wszelkie dotychczasowe działania w tym względzie kończyły się obietnicami wykonania takiego portu (terminala) w Świnoujściu czy Gdyni. - Jest to kosztowna inwestycja i dlatego uważamy, że realizacja tego przedsięwzięcia w ramach unijnego instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest odpowiednim rozwiązaniem - podkreśla Stanisław Kacperczyk.

Z informacji Związku wynika, że uwaga decydentów skierowana jest w ostatnim czasie głównie na utworzenie Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowo. Ma on pełnić rolę tzw. portu suchego i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. Inwestycja ma powstać w ramach właśnie Krajowego Programu Odbudowy. Oczywiście. – Taki terminal jest również bardzo potrzebny w kontekście eksportu polskich towarów rolno-spożywczych. Jednak zdaniem Związku, wymieniony terminal nie jest w stanie zastąpić portu morskiego dostosowanego do przeładunku dużych mas zboża - zauważa Stanisław Kacperczyk.