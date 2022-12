Co z importem zbóż z Ukrainy, fot. Shutterstock

- Import zbóż z Ukrainy znacząco wzrósł w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji i tu może być dla rolników problem. Na zachodzie prawie bez zmian. Jeśli państwa dotknięte nadwyżkami się zwrócą Komisja Europejska wdroży klauzulę ochronną na podstawie rozporządzenia UE 870/2022 – podał na Twitterze Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Czy tak się stanie?

Ostatnie dni stoją pod znakiem protestów rolniczych, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju. Rolnicy sprzeciwiają się nadmiernemu przewozowi ziarna zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy, która zalewa polski rynek. To nie jest tranzyt.

Protesty rolników z powodu importu zboża z Ukrainy

Jak pisaliśmy poniżej rolnicy „wzywają w imię bezpieczeństwa żywnościowego Polski i UE o złożenie niezwłocznie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o pilne wprowadzenie 50% stawki celnej na techniczne: zboża, rzepak, kukurydzę sprowadzane z Ukrainy, które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ludzi, zwierząt poprzez stosowanie ziarna technicznego jako surowca w młynach, zakładach tłuszczowych, wytwórniach pasz czy bezpośrednio w skarmianiu zwierząt”.

Na wczorajszej konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa podkreślał z kolei, że już, albo dopiero, takie mechanizmy są opracowane. - Już w tym tygodniu będzie wdrożony pewien mechanizm regulujący, tak żeby te skutki były jak najmniej odczuwalne przez rolników i myślę, że przyczyny jakichkolwiek protestów zupełnie ustaną - powiedział wicepremier Kowalczyk. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Ile zbóż Polska zaimportowała z Ukrainy?

Do sprawy odniósł się też Wojciechowski. Napisał w mediach społecznościowych, że „import zbóż z Ukrainy znacząco wzrósł w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji i tu może być dla rolników problem. Na zachodzie prawie bez zmian. Jeśli państwa dotknięte nadwyżkami się zwrócą KE wdroży klauzulę ochronną na podstawie rozporządzenia UE 870/2022”.

Podał też konkretne dane ile zbóż trafiło z Ukrainy do poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Z tego wpisu wynika że import zbóż wyniósł (w tys. ton) w okresie 24.03-08.12 2022 do całej UE 10,187 tys.t. Podał też dane dla porównania za 2021 r. i wówczas import zbóż z Ukrainy do UE kształtował się na poziomie 4,095 tys. t. Które kraje zaimportowały najwięcej zbóż z Ukrainy (w nawiasie rok 2021, dane w tys.t)? Okazuje się, że Estonia 2,355 tys. t (1,149), następnie Polska - 2,152 tys. t (0,04), Rumunia – 1,174 (0), Węgry – 1,106 (0,006), Królestwo Niderlandów – 0,801 (1,419), Włochy – 0,626 (0,530) i Słowacja – 0,402 (0,005).

Ile rzepaku trafiło do Polski z Ukrainy?

Janusz Wojciechowski udostępnił też dane na TT odnośnie importu nasion i produktów oleistych w tys. ton z Ukrainy do UE 24.03. 2022 (w nawiasach ten sam okres 2021). Tutaj w sumie on wyniósł 6,498 (3,802). Z tego najwięcej, bo 1,763 tys. t trafiło do Polski (0,629).

Liberalizacja handlu

Przypominamy, że od 4 czerwca 2022 r. UE wprowadziła liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. Ale jak pisała Agnieszka Kozłowska w artykule dla farmer.pl „jeżeli Komisja stwierdzi (sama lub na wniosek państwa członkowskiego), że istnieją wystarczające dowody naruszenia przez Ukrainę ww. warunków liberalizacji, może w drodze aktu wykonawczego zawiesić całość lub część wymienionych w rozporządzeniu środków preferencyjnych.

W rozporządzeniu zapisano też klauzulę, która mówi, że w przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują poważne trudności lub stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać ponownie nałożone cła, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie na podstawie układu o stowarzyszeniu.

Komisja zaznacza też, że będzie ściśle monitorować wpływ omawianego rozporządzenia, w tym w zakresie cen na rynku unijnym, z uwzględnieniem informacji na temat wywozu, przywozu i produkcji w Unii produktów będących przedmiotem środków liberalizacji handlu przewidzianych w rozporządzeniu.”