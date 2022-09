Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej skupiono się głównie na zagadnieniach merytorycznych, związanych ze zjawiskiem odporności. Informacje te jednak zostały przez ekspertów głęboko osadzone w zaleceniach praktycznych. Mówiono nie tylko o genezie zjawiska odporności chwastów, jego skali, przyczynach czy biologii poszczególnych gatunków jednoliściennych. Udowadniano jednak, że tylko działania kompleksowe, zintegrowane odgrywają największy sens w walce z biotypami odpornymi.

-Co to jest tak naprawdę odporność chwastów. Jest to zdolność chwastu do przeżycia po aplikacji dawki herbicydu, która normalnie jest śmiertelna dla tego biotypu. Chwast przeżywa i się rozmnaża. Odporność ta jest dziedziczna i przechodzi na kolejne pokolenia. W kolejnych latach zjawisko odporności się nasila – tłumaczył podczas spotkania mechanizm tworzenia się biotypów odpornych na polu Mariusz Michalski specjalista ds. zbóż z firmy Bayer.