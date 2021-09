Dlaczego kwalifikowany materiał siewny zbóż jest tak drogi?

Kwalifikat zbóż jest w tym roku dużo droższy niż wcześniej. Sprawdziliśmy, dlaczego i co wpływa na finalną jego cenę. Na ten temat rozmawiamy z Michałem Lewandowskim, dyrektorem handlowym – Polska centralna z firmy Nasiona Wronkowski. Poniżej cała rozmowa.

Farmer: O ile wyższe są ceny materiału siewnego zbóż ozimych w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Michał Lewandowski: W wypadku pszenicy i pszenżyta wzrosty są najwyższe, bo sięgają one 400 zł na tonie. Trochę mniej kosztuje materiał siewny jęczmienia, bo ok. 300 zł więcej niż w roku ubiegłym. Najtańsze jest żyto za które należy zapłacić ponad 200 zł. W ubiegłym roku była słaba koniunktura na żyto, dlatego też wiele materiału siewnego tego gatunku jest z roku zeszłego.

Dlaczego ceny tak wzrosły? Czy rzeczywiście najważniejsza jest cena w skupie, a jak tak to, według tej logiki cena pszenicy powinna być wyższa o góra 300 zł, a nie 400, bo w roku ubiegłym o tej porze pszenica kosztowała ok. 700 zł, a teraz właśnie o ok. 300 zł więcej?

Głównym czynnikiem, który wpływa na wzrost cen materiału siewnego jest owszem cena surowca. W momencie jednak, kiedy mówimy o kwalifikowanym materiale siewnym, jeśli cena surowca wzrasta o 100 zł, to koszt produkcji wzrasta o co najmniej 120 zł. Zależy to od ilości odpadów. Do samego surowca, każda firma nasienna, musi dopłacić odpowiedni dodatek nasienny, który jest wyższy niż cena jeden do jednego w skupie.

Ale tych wysokich cen nie dopatrywałbym się tylko w cenie zbóż w skupach, ale w tym, że wszystkie środki do produkcji ziarna siewnego poszły w górę. Czyli mamy droższe opakowania, mamy sporo droższe palety w stosunku do roku ubiegłego. Folia, która jest używana do owinięcia palet też jest droższa prawie dwukrotnie. Przekładka, którą się kładzie na paletę w zeszłym roku też kosztowała 60 proc. tego co dzisiaj. Nie można też zapomnieć o drożejących kosztach transportu i wysokiej cenie paliwa. W przypadku materiału siewnego transport jest dwukrotny. Najpierw musimy przewieść surowiec do magazynu, w którym go czyścimy, a później ten gotowy materiał, musimy wywieźć do klienta.

Rozumiem, że też znaczenie ma stan plantacji nasiennych i jakość ziarna, a z tym, w tym roku jest duży problem.

Dotyczy to zwłaszcza pszenżyta, bo jego ceny są wysokie, właśnie ze względu na niską jakość. Firmy paszowe, bo one głównie kupują pszenżyto, szukają towaru. W tym gatunku odpady są bardzo wysokie. Odpady są na poziomie 30, do nawet 40 proc. Cena jęczmienia mimo iż teraz jest wysoka, wcześniej na początku żniw, była niższa i to wówczas następował zwykle skup z plantacji nasiennych. Stąd też podwyżka jest nieco niższa w stosunku do innych gatunków. Cena żyta wzrosła w skupach dosyć późno i ceny zakupów przez nas surowca przeznaczonego na kwalifikat były zbliżone do tych ubiegłorocznych. Poza tym, tak jak już mówiłem, na cenę żyta ma wpływ duży poziom zapasów z ubiegłego roku.

Michał Lewandowski, dyrektor handlowy – Polska centralna z firmy Nasiona Wronkowski, fot. Nasiona Wronkowski

Z czego dokładnie składa się cena kwalifikowanego materiału siewnego zbóż?

Pierwszym podstawowym kosztem jest wykup surowca z plantacji nasiennej, to jest powód, dlaczego nie przygotowuje się cenników np. w maju, przed żniwami, bo może się okazać, jak w tym roku, że surowiec będzie drogi. Do tego firmy nasienne muszą zapłacić premię nasienną, której wysokość uzależniona jest od gatunku uprawy. W zależności od wielkości towaru wynosi ona od 15 do 20 proc. jego wartości.

Następnym kosztem jest to, co nam odpadnie, czyli np. połówki ziarna, plewy itp. Oczywiście da się to sprzedać, ale jeżeli kupujemy pszenicę to odnosimy się do ceny pszenicy konsumpcyjnej, do tego dodajemy premię nasienną, niech to będzie 15 proc., czyli w tym roku to jest 60-150 zł, to odpad, który nam zostanie z tego pszenżyta sprzedajemy za połowę ceny. Opłata licencyjna wynosi średnio 250 zł. Dodatkowo koszt palety, przekładki, folii, opakowań, transportu. Koszt zaangażowania ludzi i maszyn, czyli czyszczenia i zaprawiania. Dodatkowo te maszyny się też amortyzują, ale też i koszty stałe takie jak energia, wynagrodzenia i te około sprzedażowe. Dodatkowo jeszcze koszt kwalifikacji, bo należy ją wykonać albo urzędowo, albo poprzez akredytowanych pracowników. Kwalifikacją polową przeprowadza się dwukrotnie, później po wyczyszczeniu musimy pobrać próby i ponownie nasiona skierować do laboratorium oceny nasion. To też kosztuje.

Czasem ten proces też się wydłuża w czasie?

Oczekiwanie jest, bo kiełkowania nie przyspieszymy. Minimum te 10 dni od momentu nastawienia próby musimy poczekać na wynik. Jeśli mamy opóźnione żniwa, jak w tym roku, to podaż materiału siewnego również jest opóźniona.

Czy ceny zapraw nasiennych w tym roku również poszły w górę?

Ceny zapraw , ogólnie środków ochrony roślin, są minimalnie wyższe niż w roku ubiegłym. Na przykład jedna z już wycofanych, a popularnych zaprawa, która bazowała na metalaksylemie-M i tebukonazolu kosztowała 110 zł do tony. Teraz zaprawa o podobnej, a nawet nieco wyższej skuteczności kosztuje od 160 do 220 zł.

Czy w tym roku ze względu na ceny jest mniejsze zainteresowanie zakupem kwalifikatu, czy wprost przeciwnie?

Sygnały od dystrybutorów są różne. Jedni dość sprawnie sprzedają, inni wciąż czekają na klienta detalicznego. Z naszej strony obserwujemy sporą ilość telefonów, rolnicy proszą o doradztwo, jakie odmiany wybrać i pytają, gdzie można je kupić. Należy jednak pamiętać, że spora cześć gospodarstw dopiero zacznie się zastanawiać nad kupnem kwalifikowanego materiału siewnego.

Dziękuję za rozmowę.