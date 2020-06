Dni Pola „Farmera” – jakie niedobory w kukurydzy?

Gdy 3 tygodnie temu lustrowaliśmy kukurydzę, właściciel plantacji nie krył zaniepokojenia jej stanem. Aktualnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza, nie mniej prowadzony łan wymaga pewnej korekty.

Przekropny lecz niestety chłodny maj, opóźniał wzrost kukurydzy. Pogoda w I dekadzie czerwca była podobna. Dopiero po 10 czerwca odczuwalnie wzrosła, co zdecydowanie przyspieszyło wzrost roślin. W ciągu 3 tygodni podwoiły one swoją biomasę. Zniknęły też obserwowane wcześniej objawy niedoboru fosforu.

Stało się zatem to, co przewidywałem w swoim komentarzu do poprzedniej lustracji. Gospodarz bardzo się stara, ale nie ustrzegł się niedopatrzenia w odżywianiu mineralnym roślin. Wyraźnie im brakuje … . O tym w zamieszczonym filmie.