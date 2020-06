Dni Pola On-Line: Kukurydza spóźniona, ale nie stracona

Stan zaawansowania wegetacji kukurydzy budzi u wielu plantatorów niepokój o dalszy jej los. Czy sezon jest już stracony?

Początek czerwca a kukurydza jest dopiero w fazie 3. liścia. Zatem wyraźnie spóźniona we wzroście w stosunku do średniej wieloletniej. Czy oznacza to, że w tym sezonie wyda niski plon zarówno w wypadku uprawy na ziarno jak i kiszonkę? Dramatu jeszcze nie ma. Ze względu na swoją fizjologię jest w stanie nadrobić stracony czas.

Jej aktualny stan można porównać do samochodu z rozładowanym akumulatorem. Niskie temperatury spowodowały ograniczone pobieranie fosforu przez rośliny, a ten pierwiastek jest "sercem" nośnika energii w każdej komórce jakim jest ATP (kwas adenozynotrójfosforowy). Brak energii uniemożliwia intensywny przebieg procesów syntezy. Wzrost temperatury spowoduje zwiększony dopływ fosforu do roślin, a tym samym jej zasoby energetyczne co umożliwi szybki wzrost i rozwój. Przy temperaturze powietrza powyżej 25 st. C, kukurydza włączy "dopalacz fizjologiczny", czyli uruchomi cykl fotosyntezy szlakiem C4. Jest on znacznie bardziej wydajny od wykorzystywanego w niższych temperaturach szlaku C3. Umożliwi jej to bardzo szybkie przyspieszenie wzrostu i rozwoju. Trzeba więc tylko cierpliwie poczekać na wzrost temperatury.