Doceniajmy rolników i polskie rolnictwo

Bezpieczeństwo żywnościowe w takich sytuacjach, jaką mamy dziś, czyli pandemia koronawirusa na skalę światową, nabiera nowego wymiaru. Żywność to produkt pierwszej potrzeby, której nie możemy sobie „odmówić”, która poczeka na „lepsze czasy”. Musimy jeść, żeby żyć, dlatego jest ono tak ważne. Tylko pytanie, czy umiemy docenić tych, którzy troszczą się o jej produkcję?

Rolnik jest tą osobą, tym zawodem, dzięki, któremu mamy co jeść. To dzięki jego ciężkiej pracy, wymagającej czasu i systematyczności, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, kiedy w tzw. świątek czy piątek, trzeba rano i wieczorem nakarmić czy wydoić krowy. Nie ma tutaj mowy o wakacjach czy dniu wolnym. Mimo to rolnicy są niedoceniani, a nawet wręcz hejtowani. Za co? Na przykład za to, że „biorą” dopłaty z Unii Europejskiej i na tę Unię narzekają. Za to, że pracują, czyli wykonują opryski lub zbierają plony, w godzinach wieczornych – przeszkadzając tzw. mieszkańcom wsi, którzy z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Za to, że w gospodarstwach utrzymujących się z produkcji zwierzęcej – unosi się w powietrzu nieprzyjemny zapach. Za to, że żywność na półkach sklepowych jest droga, a zwykle to pośrednik, a nie producent zarabia na tym najwięcej. Za to…. i tu można niestety mnożyć wyrzuty.

Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców największym polskich miast na zlecenie Bayer na początku tego roku, jeszcze przed rozpoczęciem pandemii, wynika, że wizerunek rolnika w ogólnej świadomości jest w miarę pozytywny. Trzy najczęściej wymieniane cechy, którymi ankietowani opisywali rolników, to kolejno: pracowici (58 proc.), rodzinni (35 proc.) oraz zaradni (32 proc.). W pierwszej piątce znalazło się stwierdzenie, że rolnicy są roszczeniowi (22 proc.) oraz rozwijający się (22 proc.).

Z kolei z badań prowadzonych jeszcze jesienią ubiegłego roku na zlecenie firmy Corteva Agriscience wynika wprost, że Polska powinna podnieść prestiż zawodu rolnika, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. A niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież może stanowić przeszkodę dla jego dalszego rozwoju. Ponad połowa ankietowanych nastolatków (56 proc.) nie wyraziła żadnego zainteresowania rolnictwem.

Jak z tym walczyć? Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. To słowo klucz.

Dlatego cieszy, że rolnicy, zwłaszcza z pomocą mediów społecznościowych, pokazują jak ciężką i ważną pracę wykonują, tłumacząc tym samym wieś. Promują przy tym tzw. hasztagi (hasła), które podkreślają, jak ważny jest to zawód. Takim przykładem są na przykład #zpolskiejwsi, czy #doceńRolnika, bo #JestRolnikJestŻywność. To ostanie chyba w najprostszy sposób pokazuje dlaczego warto doceniać rolnika. Ale spotkało się ono też z hejtem, gdyż jego pomysłodawcą jest przedstawiciel firmy fitosanitarnej, która produkuje środki ochrony roślin. Doszukiwano się w nim promocji koncernu. Moim zdaniem, niezależnie od „barw” firmowych, ważny jest cel, czyli promocja i budowanie wizerunku rolnika w sieci.

Pewnie powstanie jeszcze wiele haseł tego typu, których pomysłodawcami będą również i firmy, ale istotne jest tutaj, aby wszyscy „grali do jednej bramki” i propagowali wizerunek rolnika, który produkuje żywność, bo mleko nie bierze się ze sklepu.

Zachęcam do przesyłania pomysłów na nowe hasztagi, które promują ten cenny zawód. Moją propozycją jest #PolskiFarmerPolskaSiła. Jaki jest Twój?