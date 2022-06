Zaczęły się już tzw. małe żniwa, czyli zbiory jęczmienia. Ten „sypie” bardzo różnie, ale na razie koszone są te słabsze stanowiska, dlatego nie ma co się dziwić, że plony nie są wysokie. Co z cenami? Jęczmień z nowych zbiorów wyceniany jest średnio na ok. 1100 zł/t. Inne gatunku zbóż mają ceny bardzo zróżnicowane, nawet można zaobserwować delikatny wzrost, też i rzepaku.

Rolnicy nie mają już na co czekać. Muszą opróżnić magazyny przed żniwami mimo że cenniki zmieniły się w ostatnim czasie dla nich na niekorzyść. Później wszyscy radzą magazynować ziarno. Cena zbóż jest raczej ustabilizowana, ale niższa niż jeszcze kilka tygodni temu. Na rynek trafiają już pierwsze partie tegorocznego ziarna jęczmienia. Więcej informacji dotyczących wielkość plonów w artykule poniżej.

Obawy o plon. Żniwa 2022

Rolnicy ze względu na ostatnie wysokie temperatury obawiają się niskich plonów zwłaszcza w zbożach jarych, gdzie susza może szczególnie wpłynąć na końcowy efekt prac rolników. Swoje obawy komunikują przez media społecznościowe. Poniżej kilka sytuacji z różnych regionów kraju, mówiących o tym np. że „liść flagowy usycha, kłosy bieleją. Rośliny uprawne się poddają”. A jak sytuacja wygląda u Was?

Za chwilę zbiory rzepaku

Po jęczmieniu drugim gatunkiem, który pójdzie pod kosę, będzie rzepak. Na razie na jego zbiory trzeba jeszcze trochę poczekać, bo jest jeszcze niedojrzały, ale np. we Francji żniwa rzepakowe trwają w najlepsze. Mówi się o wysokich parametrach jakościowych nasion. Jakie będą zbiory? Czas pokaże.

W Polsce, jak informowaliśmy na farmer.pl, powierzchnia uprawy tego gatunku jest rekordowa i wynosi (według danych ARiMR) ok. 1,08 mln ha. Rekordowy mamy też w tym roku areał upraw słonecznika, bo aż blisko 65 tys. ha. Co warto zaznaczyć, gatunek ten dopiero w ostatnich dwóch latach zyskał u nas na popularności. Pierwsze „przebłyski” wzrostu uprawy można było zauważyć w 2020 r., a następnie w 2021, ale w roku ubiegłym ta powierzchnia kształtowała się na poziomie 20 tys. ha. Więc odnotowaliśmy wzrost o 45 tys. ha.

Co z cenami rzepaku? Te nadal spadają i wszystkie znaki na niebie i ziemi, wskazują, że podobnie jak w wypadku kukurydzy, napływ rzepaku z Ukrainy, może być bardzo wysoki i wpływać na destabilizację rynku.

Duże kolejki na granicy z Ukrainą

Na portalu farmer.pl zbieraliśmy też ostatnio dla Państwa informacje, ile czasu trwa przekroczenie granicy drogowej z Ukrainą, przez którą transportowane są też surowce rolne. Okazuje się, że na jej przekroczenie według danych z 28 czerwca 2022 r. trzeba poczekać np. w Korczowej - na wyjazd z Polski - 1250 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania – ok. 81 h. Samochody wjeżdżające z Ukrainy, muszą odczekać w kolejce do ok. 24h. Więcej informacji w tej sprawie w tekście poniżej.

Co warto podkreślić na tym przejściu granicznym 20 czerwca uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP). Dzięki temu, dwukrotnie zwiększono liczbę pasów przeznaczonych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski (aktualnie odprawa dokonywana będzie na 10 pasach odpraw, a docelowo na 11).

Ważną informacją dla transportu zbóż może być ostatni fakt, że Ukraina, ale też i Mołdawia, podpisały z Komisją Europejską umowę o liberalizacji transportu drogowego na rok. Czy to oznacza jeszcze większe kolejki na granicy i wpływ większej ilości ziarna?

Gdzie dociera skradzione przez Rosję ukraińskie zboże?

Tymczasem siły rosyjskie były wielokrotnie posądzane o kradzież zboża od ukraińskich rolników na okupowanych terenach, a także innych surowców rolnych, takich jak nasiona słonecznika, nawozy i sprzęt rolniczy. BBC rozmawiało z rolnikami, analizowało zdjęcia satelitarne, aby znaleźć dowody na to, dokąd trafia skradzione ziarno. BBC próbowała skontaktować się z ponad 200 rolnikami, których ziemia znajduje się obecnie na terytorium okupowanym przez Rosję. Dmytro (zmienione imię), był jednym z nielicznych, którzy chcieli się spotkać. Powiedział on dziennikarzom, że zboże zostało skradzione. Zniszczono magazyny i sprzęt rolniczy.

- Bardzo trudno jest śledzić poszczególne dostawy skradzionego zboża, ale istnieje wiele dowodów na to, że większość z nich trafia najpierw na Krym. W dwóch kluczowych punktach wejścia – w Chonhar i Armiańsku – znajdują się zdjęcia satelitarne, na których można zobaczyć nagromadzenie pojazdów, które można wykorzystać do transportu zboża i innych produktów – czytamy na BBC. Dalej BBC informuje, że ziarno może być mieszane np. z rosyjskim i trafiać np. do Syrii.

Ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku – 30 czerwca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 czerwca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Osadkowski S.A. (woj. warmińsko-mazurskie)

- pszenica konsumpcyjna – 1630-1650,

- pszenica paszowa – 1400,

- jęczmień paszowy – 1000 -1200.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1400.

ZPZM Kruszwica – skup wstrzymany, czekają na nowy sezon.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- pszenica paszowa – 1250.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1380,

- żyto konsumpcyjne – 1180,

Agroland sp. z o.o.

- jęczmień paszowy – 1000-1020

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1420,

- pszenica paszowa – 1150,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 2900.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 1360,

- pszenica paszowa – 1280,

- jęczmień paszowy – 1050,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1200.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1160,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1250.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1250,

- pszenżyto – 1180,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1120-1150,

- rzepak – 2900,

- kukurydza sucha – 1250.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1360,

- pszenica paszowa – 1270,

- pszenżyto – 1100,

- żyto paszowe – 960,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1090,

- jęczmień paszowy – 1040,

- rzepak – 3140,

- kukurydza sucha – 1200,

- owies – 900,

- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1250,

- pszenica paszowa – 1100,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- rzepak – 2900,

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 1580-1650,

- pszenżyto - 1200-1350,

- żyto konsumpcyjne – 1150-1250,

- rzepak – nowy 3100-3200,

- kukurydza sucha - 1200-1320.

Street retail

- rzepak – 3100

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna –1500,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto -1100,

- żyto paszowe – 900,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3300,

- kukurydza sucha – 1250.

PHU Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- jęczmień paszowy – 1220.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto - 1000,

- żyto paszowe – 900,

- jęczmień paszowy – 1000,

- groch – 1400,

- bobik – 1400.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna –1500,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto - 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- kukurydza sucha - 1300.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa – 1270,

- pszenżyto – 1140,

- jęczmień paszowy – 1140.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1570,

- pszenica paszowa – 1370,

- pszenżyto – 1240,

- żyto paszowe – 1160,

- jęczmień paszowy – 1220,

- kukurydza sucha – 1250,

- rzepak – 3050.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1540,

- pszenica paszowa – 1480,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1140,

- jęczmień paszowy – 1220,

- kukurydza sucha – 1250,

- rzepak – 3000.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1250,

- kukurydza sucha - 1200.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha - 1200.