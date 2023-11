Sytuacja na rynku kukurydzy jest bardzo trudna. O jej ocenę i podsumowanie poprosiliśmy dr Romana Warzechę, wiceprezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i przedstawiciela Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB.

Rozmawiał z nim, pod koniec października 2023 r., Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Farmer. Nawiązał przede wszystkim do cen tego surowca, problemów z jego sprzedażą, zaawansowania zbiorów, a także perspektyw na przyszłość. Cały wywiad w wideo poniżej.

Niska cena kukurydzy

- Ceny kukurydzy mokrej i suchej, to pokłosie tego co wydarzyło się w roku ubiegłym. Ten niekontrolowany import ukraińskiej kukurydzy, zapełnione magazyny, relatywnie wysokie ceny spowodowały to, że podmioty, które skupują i suszą kukurydzę, poniosły stratę. Część tych podmiotów zbankrutowało. To nie to, że usiłują „odbić się” w tym roku, tylko takie są realia ekonomiczne, że ceny są bardzo niskie. Za kukurydzę mokrą płaci się w tej chwili w granicach 300 zł na tonę, czy 400 maksymalnie – mówi farmer.pl dr Roman Warzecha.

Tona suchej kukurydzy nie przekracza kwoty 800 zł. Kiedy w roku ubiegłym o tej porze kukurydza mokra była wyceniana na ok. 900 zł, a sucha na 1400 zł/t.

Żniwa w pełni

Jak zauważył naukowiec, zbiory kukurydzy są w pełni. Bo mimo iż mamy początek listopada to jeszcze wiele kukurydzy „stoi w polu”. To też efekt rekordowej powierzchni uprawy.

Bo okazuje się, że mimo iż w roku ubiegłym w sumie areał wyniósł ponad 1,8 mln ha, to teraz jest on jeszcze większy o kilkadziesiąt hektarów. Dr Warzecha ocenia go na blisko 1,9 mln ha, z czego 1,2 mln ha zajmuje kukurydza przeznaczona na ziarno.

- Trzeba też powiedzieć, że część upraw ziarnowych w związku z suszą, została zagospodarowana na kiszonkę. Czyli niektórzy rolnicy sprzedali ją na pniu. Zbiory szacuję na około, mimo suszy, 7,5-8 mln t. Pytanie, jak dużo pozostaje w polu. Różne są informacje nie wierzę, że zaawansowanie żniw jest na poziomie 60 proc. Na pewno jest mniejsze – mówi nam naukowiec.

Jakich cen można się spodziewać?

- Nie sądzę, że będzie radykalny wzrost cen na ziarno kukurydzy. Oczekiwania rolników, którzy być może z tego powodu trzymają kukurydzę na polach, nie zostaną spełnione – mówi dr Warzecha.

Podkreśla, że w tym sezonie może być problem z eksportem kukurydzy.

My mamy poważne nadwyżki kukurydzy. Co roku Polska eksportowała dotychczas 3-4 mln t kukurydzy. Niestety tradycyjne rynki naszych odbiorów kukurydzy, zostały zagospodarowane przez tę z Ukrainy – dodał ekspert.

Czy kukurydza doschnie na pniu?

Tutaj naukowiec rozwiewa wątpliwości niektórych rolników.

- Już nie doschnie. Co prawda mamy ładną pogodę, dość wysokie temperatury, natomiast ciągle jest dużo wilgoci, co również wpływa na koszty suszenia - dodaje.

Więcej informacji w zamieszczonym wideo.