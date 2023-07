Unijne stowarzyszenia rolników i spółdzielni Copa i Cogeca drastycznie obniżają swoje pierwotnie pozytywne prognozy dotyczące zbiorów zboża w UE w 2023 r. Powodem są szybko pogarszające się warunki pogodowych. Rolnicy dwukrotnie zostali dotknięci wysokimi kosztami.

Najgorszy wynik od 2007 r.?

Można teraz oczekiwać zebrania 256 mln ton zbóż, to prawdopodobnie będzie najgorszy wynik od 2007 r. i o 10 proc. mniejsze zbiory niż średnia z ostatnich pięciu lat. Wielu rolników nie byłoby w stanie w ten sposób pokryć kosztów produkcji, dlatego zrzeszenia pilnie domagają się od Komisji Europejskiej natychmiastowych działań w celu poradzenia sobie z trudną sytuacją w 2023 roku i jej konsekwencjami w 2024 r.

-60 proc. w południowej Europie

Już w ma już było widać, że niektóre regiony, takie jak Hiszpania, Portugalia i północne Włochy, mogą spodziewać się poważnych strat w plonach, sięgających nawet 50 proc. Niemniej jednak, ze względu na poprawę warunków pogodowych w Europie Północnej i Wschodniej, nadal zakładano ogólnie stabilną wielkość produkcji w Unii.

Niestety od tego czasu warunki związane z suszą w całej UE uległy dramatycznemu pogorszeniu. Teraz Czopa i Coca obawiają się poważnego spadku produkcji, zwłaszcza zboża, nie tylko w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech do 60 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale także w całej UE o ok. -20 proc., w Rumunii, -30 proc. i w Finlandii, -14 proc.

Rolnicy tracili dwa razy

Oczekuje się, że w całej UE zbiory pszenicy miękkiej będą o 2,8 proc. niższe niż w ubiegłym roku, pszenicy twardej o 9,7 proc., a jęczmienia o 13,3 proc. Stratom w plonach w wielu regionach towarzyszą im poważne problemy z jakością.

Chociaż szacunki zbiorów nasion oleistych na poziomie 32 mln ton i roślin białkowych na poziomie 3,8 mln ton pozostają dość dobre, wpływ pogody na jakość spowodował również straty w rentowności.

Stowarzyszenia ostrzegają, że europejscy rolnicy zostali dwukrotnie dotknięci, nie tylko utratą zarobków, ale także bardzo wysokimi cenami środków produkcji i niskimi oczekiwaniami cenowymi dla wszystkich upraw. Nawozy pod zbiory w 2023 należało kupić w 2022 roku, kiedy ich ceny były najwyższe. Ceny kontraktów futures na pszenicę spadły obecnie, co stawia rolników w sytuacji nie do wytrzymania.

W tym kontekście Copa i Cogeca apelują o elastyczność ze strony KE przy wdrażaniu WPR oraz dostęp do podstawowych instrumentów finansowania, jak również wyjątków na nadchodzący rok. Jednocześnie wzywają do rozszerzenia zawieszenia ceł importowych na nawozy azotowe jak również rozszerzenie ich na inne nawozy mineralne lub zawieszenie środków antydumpingowych.