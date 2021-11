Droga pszenica. Co jest powodem wzrostu cen?

W firmach skupowych tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje powyżej 1400 zł netto, paszowa - 1300. Na giełdzie Matif w ubiegłym tygodniu pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu kosztowała 305,50 euro/t (1426 zł/t), a był moment, że przekroczyła 310 euro. Co jest powodem tak wysokich cen?

Na portalu farmer.pl pisaliśmy już o wysokich cenach zbóż. Nie tylko pszenicy, ale też i innych gatunków, których cena cały czas, wolno, ale jednak pnie się w górę. Ostatni raport ze skupów w tekście poniżej.

Dlaczego zboża są tak drogie?

Zdaniem Mirosława Marciniaka, analityka z Info Grain, są to rosnące obawy o jakość pszenicy w Australii. To one przyniosły solidne wzrosty notowań zbóż na giełdach towarowych. W kraju tym trwają obecnie żniwa, a z powodu opadów deszczu, jakość i wielkość plonów stoi pod znakiem zapytania.

- Miniony tydzień przyniósł kolejną porcję intensywnych opadów deszczu na wschodzie Australii, zwiększając miesięczną sumę do 200-250 mm. Już na tym etapie można stwierdzić, że Australia będzie dysponować znacznie mniejszą nadwyżką pszenicy konsumpcyjnej niż wcześniej prognozowano, tym bardziej, że na zachodzie kraju problemem jest niski poziom białka – poinformował analityk z Info Grain.

Co jeszcze przyczynia się do obecnej sytuacji na rynkach? Ceny zbóż już wpływają na wzrost cen mąki. A podwyżki są jeszcze przed nami.

Zarabiamy więcej, więc możemy płacić więcej - według rządzących. Ale żeby zaraz tyle 😨. Chyba nie jesteśmy na to gotowi. Paragon z dnia wczorajszego z dużego marketu pod Gdańskiem. Mąka 1kg od 4,67-5,87zł i nie jest to mąka ekologiczna, jak mogłaby wskazywać cena. pic.twitter.com/YvlafJ2qke — Przemek Blazejewski BST Brokers (@Przemek_Bla) November 28, 2021

Spada cena ropy

- Nowy wariant koronawirusa przyniósł ucieczkę funduszy z rynków kapitałowych i surowcowych. Najbardziej ucierpiała ropa naftowa, która tylko w piątek została przeceniona aż o 12,5 proc. Kolejne kraje wstrzymują loty z Afryki Południowej, co rodzi ryzyko spadku popytu na paliwa lotnicze – podał w raporcie Marciniak.

Jego zdaniem, solidne przeceny na rynku ropy naftowej przyniosły pogłębienie spadków notowań rzepaku na giełdzie Matif – to już o blisko 40 euro poniżej szczytów z połowy listopada.

Rekordowy eksport z Polski

Co dzieje się w naszym kraju? Okazuje się, że jak na razie zapowiada nam się kolejny rekordowy sezon pod względem eksportu.

- Eksport zbóż z Polski w pierwszych trzech miesiącach bieżącego sezonu (lipiec/wrzesień) wyniósł rekordowe 1,84 mln ton i był o 84 tys. ton wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Ostatni kwartał bieżącego roku kalendarzowego będzie jednak znacząco gorszy – poinformował Mirosław Marciniak.

Eksport zbóż z 🇵🇱 w pierwszych 3 miesiącach bieżącego sezonu na rekordowym poziomie 1.83 mln ton (+5% r/r).

786 tys. ton pszenicy (+13% r/r)

296 tys. ton 🌽(+453% r/r)

259 tys. ton żyta (-34% r/r)

232 tys. ton pszenżyta (-36% r/r)

Kolejne miesiące będą znacznie słabsze😟 pic.twitter.com/p8v9KVwus1 — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) November 25, 2021