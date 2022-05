Dynamiczne zmiany rynkowe wymusiły także wiele zmian w handlu. Duże firmy dystrybucyjne znalazły interesujący sposób na rozpoczęcie szybkiej sprzedaży nasion, co jednocześnie pozwoli na rozładowanie piku sprzedażowego w okresie letnim, a dodatkowo umożliwi wyczyszczenie stanów magazynowych przed kolejnym sezonem.

Dystrybutorzy sprzedają już towar pod jesień, a nawet wiosnę przyszłego roku.

Co możemy kupić wcześniej po "starych cenach"?

Rzepak z poprzedniego roku w starych cenach

Wraz z wyższymi cenami rzepaku, zbóż czy kukurydzy, musimy liczyć się ze wzrostem cen materiału siewnego. Niektórzy handlowcy wręcz ostrzegają przed drastyczną podwyżką cen nasion na jesień 2022. W tej sytuacji część dystrybutorów znalazło okazję do sprzedaży tego środka produkcji, przeznaczonego na rynek w poprzednim roku.

Firmy oferują nasiona po "starych" cenach, ewentualnie mnimimalnie wyższych i zachęcają do zakupów pod kolejny sezon. Ktoś powie, że dystrybutorzy sami nakręcają tę karuzelę. Być może. Ale zainteresowanie wśród rolników jest spore. Każdy z nas i tak będzie musiał zakupić pewną pulę kwalifikowanego materiału siewnego, więc dlaczego nie zakupić jego w nieco lepszej cenie, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo podwyżek.

I tak nasiona rzepaku jeszcze wczoraj w jednej z większych firm w kraju można było zakupić po niespełna 600 zł za jednostkę siewną odmiany populacyjnej (zaprawione). Odmiany hybrydowe wyceniane były na 1100 - 1400 zł/j.s. przy płatności gotówka do 14 dni. Chętnych ponoć nie brakowało. Dodatkowo dystrybutorzy umożliwiają zakup większości odmian z odroczonym terminem płatności.

W ofercie zboża ozime a nawet kukurydza na 2023 rok

Słychać już także o tym, że można zakupić nadwyżki materiału siewnego zbóż z poprzedniego sezonu. Firmy dystrybucyjne są w tej chwili poniekąd w kropce, ponieważ przy tak wysokiej dynamice zmian rynkowych trudno określić zapotrzebowanie na kwalifikat na kolejne zasiewy i korelację zapotrzebowania na nasiona i zaprawy do przygotowania własnego materiału. Dlatego też sprzedaż zapasów ubiegłorocznych może poniekąd ułatwić kampanie sprzedażową na kolejny sezon. Jeśli dojdzie do podwyżek, a zapewne tak będzie, to zakup po cenach zbliżonych do ubiegłorocznych, co może okazać się całkiem opłacalne.

W tym momencie niektóre większe gospodarstwa zakupiły już nawet część nasion kukurydzy pod zasiewy w 2023 roku… (podczas gdy w wielu miejscach trwają jeszcze ostatnie siewy kukurydzy pod zbiory roku 2022). Wiąże się to z tym, że firmy handlowe same zachęcają do zakupów, bo wiedzą, że w ten sposób nie pozostaną z nadwyżkami nasion po tegorocznej kampanii sprzedażowej.

Podobno największym zainteresowaniem cieszą się wspomniane wcześniej nasiona rzepaku i faktycznie wielu rolników skorzystało z tej możliwości. Tym bardziej, że tak naprawdę w czerwcu handlowcy wyjdą już w teren z nowymi cennikami i pojawią się pierwsze oferty z nowymi, zapewne wyższymi cenami.

Czy Wy zakupiliście materiał siewny wcześniej? Czy byliście do tego zachęcani?