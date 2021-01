Dzieje się na rynku zbóż. Ceny pną się w górę

W ostatnim tygodniu znacznie wzrosły ceny surowców rolnych. Pszenica konsumpcyjna podrożała w ciągu tygodnia nawet o 50 zł na tonie. Rolnicy czekają jednak na dalsze podwyżki.

Tego co się dzieje obecnie na rynku płodów rolnych, nikt się nie spodziewał. Na giełdach notowane są rekordy, o czym pisaliśmy na portalu farmer.pl. Na giełdzie Matif cena pszenicy (w przeliczeniu na złotówki) przekroczyła 1000 zł/t. Pierwszy raz od ponad 7 lat. Rzepak i kukurydza również notuje swoje zwyżki.

W naszych rodzimych portach ceny też sięgają 1000 zł/t. Obserwujący to rolnicy przeważnie wstrzymują się ze sprzedażą surowców, wyczekując jeszcze wyższych poziomów skupu. Potwierdzają to firmy. Zaznaczają też, że nie udało im się zrealizować nawet 25 proc. wcześniej podpisanych umów, gdyż producenci rolni nie dostarczyli towaru. Zdarza się, że rolnicy woleli sprzedać go po wyższej cenie, niż ta, którą podpisali jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz muszą zapłacić za to kary umowne. Jak podkreślają przedstawiciele firm w tym sezonie zdarza się to często, a inaczej sytuacja wygląda, kiedy ceny rynkowe są niższe niż te z umów.

Farmerzy sprawdzają ceny ziarna, a te są bardzo dynamiczne. Ostatnio, znaczącą dyskusję rozbudził nasz artykuł przedstawiający ceny surowców rolnych w punktach skupu z zeszłego tygodnia. Zarzucano nam chęć wprowadzania naszych Czytelników w błąd i spekulacje. Otóż informujemy, że podane przez nas ceny, zbierane są w sondzie telefonicznej zgodnie z danymi przekazanymi nam przez firmy skupowe danego dnia, nie ingerujemy w te stawki.

Warto mieć na uwadze, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów. A te czynniki, niewątpliwie mają znaczenie przy wyznaczeniu i negocjowaniu finalnej ceny surowca.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 14 stycznia 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 770-800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 650.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 760.

Osadkowski SA

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 800,

- kukurydza sucha – 750,

- jęczmień paszowy – 670,

- pszenżyto – 670,

- żyto – 550.

Ziarn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 900-950,

- pszenica paszowa – 850,

- jęczmień – 700,

- owies – 600,

- żyto konsumpcyjne – 610-620,

- pszenżyto – 700,

- kukurydza sucha – 800.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 820-830,

- pszenżyto – 710-720,

- jęczmień – 6660-680,

- rzepak – 1870-1880,

- kukurydza sucha – 730-740.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 690,

- żyto paszowe – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 660.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 820,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień paszowy – 660.

Street retail

- rzepak – 1850.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 850,

- pszenżyto - 750,

- żyto paszowe - 600.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 820,

- kukurydza sucha – 830,

- jęczmień 670,

- żyto – 580.