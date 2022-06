21 czerwca 2022 r. na polach Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo koło Gostynia obyło się spotkanie polowe zorganizowane przez firmy: Danko Hodowla Roślin oraz Syngenta. Zobacz, co można było zobaczyć.

Danko zaprezentowało bogatą ofertę swoich odmian: 41 zbóż ozimych, 41 odmian zbóż jarych oraz 14 roślin motylkowych. Można było zobaczyć kreacje, które zostały dopiero zarejestrowane, ale też i te, które są znane dla rolników.

Odmiany pszenicy ozimej od Danko

W gatunku pszenicy ozimej na uwagę zasługują nowości o wysokim poziomie plonowania i parametrach jakościowych ziarna. Najnowsze to Kask o dobrych parametrach jakościowych (gr. A), wysokiej zawartości białka i gęstości ziarna. Wykazuje dużą rentowność uprawy niezależnie od intensywności produkcji.

Gentleman to odmiana jakościowa z grupy A/B, posiadająca bardzo dobrą jakość skupową i wypiekową ziarna oraz o dużej odporności na choroby. Kolejna to Kariatyda - odmiana jakościowa (E/A), wczesna, polecana do opóźnionych siewów, zdobywca złotego medalu Polagra 2022.

- Odmiana Asory, która została zarejestrowana w Polsce w 2022 roku, a w Niemczech jest nr 1 w powierzchni uprawy. Ważną jej zaletą w warunkach ocieplania się klimatu i często występujących okresowych susz, jest bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy (posiada gen żytni 1A/1R), w związku z czym toleruje niedobory wody. Asory posiada dobre parametry jakościowe ziarna (grupa (E/A) – podaje hodowca. Następną nowością jest Bataja polecana na gleby mozaikowate, z dużą odpornością na choroby, wysoką zimotrwałością (4,5) i ładnym grubym ziarnem.

Ponadto zaprezentowane zostały znane i uznane wśród rolników odmiany: Lawina (paszowa, gr. C), Reduta (gr. E/A), Comandor (gr. E/A), Bosporus chlebowa (gr. A/B), Hondia (gr. E/A) o wysokiej zimotrwałości 5,5; Arkadia (gr. E/A) o nadzwyczajnej zimotrwałości 6,0, oraz odmiany ościste o wysokiej zimotrwałości 6,0: Ostroga (gr. A) i MEWA (gr. B).

Odmiany pszenżyta od Danko

Z pośród 17 zaprezentowanych odmian pszenżyta ozimego najwięcej uwagi poświęcono prezentacji najnowszych odmian – Tributo o wysokiej plenności, z wysoką odpornością na choroby. Metro – odmiana o wysokiej mrozoodporności (5,5), dobrej krzewistości i z wysokimi parametrami paszowego ziarna. Panaso – odmiana, odporna na fuzariozę kłosa. Corado znana już odmiana, która została odznaczona Złotym Medalem MTP 2022 oraz Złotym Medalem MTP 2022 – Wybór Konsumentów.

Wśród nowości zaprezentowano również Mondeo i Belcanto. W kolekcji można było zobaczyć również odmiany krótkosłome: Orinoko, Kasyno, Porto, Dolindo, Rotondo, Gringo, Grenado oraz odmiany pszenżyta o tradycyjnej długości słomy: Avokado i Trapero.

Odmiany jęczmienia

W kolekcji jęczmienia ozimego pojawiły się nowości: Giewont najnowsza, 6 rzędowa odmiana paszowa, hodowli Danko.

- Wieloletnie intensywne prace hodowlane nad nowymi odmianami spełniającymi wymogi rynku i środowiska, prowadzone w Zakładzie Hodowli Roślin oddział Szelejewo, zaowocowały wytworzeniem odmiany jęczmienia ozimego Giewont o wysokim plonie ziarna – podano. Kolejna nowość to Bordeaux, odmiana wysoko plonująca spośród odmian dwurzędowych w 2021 r. Rośliny krótkie, z bardzo dobrą odpornością na wyleganie zarówno w fazie dojrzałości mlecznej jak i przed zbiorem. Kolejne nowości to Jeanie o wysokiej i stabilnej plenności w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Teuto charakteryzujące się podwyższoną tolerancją na ramularię; Return to odmiana krótko słoma, o dobrej plenności.

Zboża jare reprezentowane były przez 41 odmiany w 4 gatunkach. Bogata oferta jęczmienia jarego, a wśród nich nowości: Laser, Loxton, Laxy, SY Solar, SY Stanza, SY Cristalin, Florence, Tilmor, Avalon oraz znane już odmiany. Pszenice jare to premiery: Patrycia i Florentina, Itaka oraz znane odmiany.

Z oferty roślin strączkowych pokazano odmiany grochu siewnego z najnowszymi odmianami Colin, Kazek i Nemo, a także Arvena, Tarchalska, Batuta, Tytus i jedną odmianę bobiku – Bobas oraz wykę: Greta i Jaga. Znalazły się tu również odmiany soi – Erica, Marquise (nowość), Viola; oraz łubin Swing.