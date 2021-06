Eksport zbóż: Polska wyrzuciła Francuzów z ich tradycyjnych rynków

- Otworzyliśmy nowe rynki: Algierię i Maroko, które do tej pory były tradycyjnie rynkami francuskimi - mówiła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej podczas webinaru "Kto zyskał, a kto stracił w pandemicznym roku 2020?"

Monika Piątkowska przyznała, że okres pandemii był w pierwszych miesiącach bardzo trudny dla całego sektora rolno-spożywczego.

- Nie inaczej było w przypadku sektora zbożowego, który jednak koniec końców doskonale sobie poradził. Pierwsze miesiące pandemii to okres braku stabilności kwarantanny pracowników, problemów z pracownikami. Był to trudny moment w każdym sektorze i my też się z tym zderzyliśmy. Na szczęście bardzo szybko sektor i firmy handlowe odnalazły się w sytuacji dzięki umiejętności szybkiego wykorzystywania nadarzających się możliwości - dodała.

Pełna treść artykułu dostępna jest na "Portalu Spożywczym"