Ukrainie udało się zebrać stosunkowo duże ilości zboża, ale poza samą uprawą i zbieraniem plonów, istotnym problemem pozostaje eksport - mówi Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF.

Transport zboża z Ukrainy

Jakie są prognozy i oczekiwania odnośnie transportu zboża z Ukrainy?

Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF: Ukrainie udało się zebrać stosunkowo duże ilości zboża, ale poza samą uprawą i zbieraniem plonów, istotnym problemem pozostaje eksport. W lipcu ukraińscy rolnicy zbiorą tegoroczną pszenicę, ale może zabraknąć miejsca do jej przechowywania. Eksport nadal będzie utrudniony. Przed wojną transport odbywał się głównie drogą morską. Obecnie jest to bardzo niebezpieczne. Ukraińskie porty morskie są zablokowane, w Morzu Czarnym znajdują się miny i na jego wodach prowadzone są operacje wojenne.

Ponadto Rosjanie kradną zboże z okupowanych terenów Ukrainy. Według agencji Reuters statki pod rosyjską banderą transportują zboże z Sewastopola do Syrii. Ze zdjęć satelitarnych wynika również, że rosyjskie siły ostrzeliwują cele rolnicze, w tym pola uprawne.

Ukraina jest głównym eksporterem zboża dla wielu państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Szacuje się, że w Afryce może zabraknąć żywności produkowanej ze zboża już za miesiąc. Może to doprowadzić do klęski głodu. Co więcej, problemy z eksportem zboża przyczyniają się do rosnących cen żywności na świecie i pogłębiają trudną sytuację gospodarczą Ukrainy. W średnim okresie rosnące ceny i problemy z dostępem do żywności mogą doprowadzić do wzrostu napięć społeczno-politycznych oraz konfliktów, szczególnie w państwach Afryki i Bliskiego Wschodu, które już teraz zmagają się z niestabilnością polityczną.

Władze Ukrainy współpracują z ONZ, aby odblokować eksport zboża drogą morską. 15 czerwca Rosja zadeklarowała, że umożliwi bezpieczne przejście statków ze zbożem przez Morze Czarne. Jednak zaznaczyła, że nie weźmie odpowiedzialności za utworzenie bezpiecznych korytarzy. Do tego trzeba odminować Morze Czarne lub prowadzić statki tak, aby mogły uniknąć min.

W ostatnich dniach do rozmów dołączyła Turcja. Został przedstawiony plan, według którego ukraińskie statki komercyjne mogłyby przemieszczać się po szlakach, unikając min. Lokalizacja min umieszczonych przez ukraińską armię jest jej znana. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na szybkie odblokowanie eksportu. Rosja prawdopodobnie nie zgodzi się jednak na to rozwiązanie, ponieważ liczyła na odminowanie wód przez stronę ukraińską. Ukraina z kolei obawia się, że usunięcie min z okolic portów zagrażałoby jej bezpieczeństwu.

Zboże, którego nie uda się wyeksportować, musi być odpowiednio przechowywane. Jak przekazał wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, w ukraińskich magazynach może zabraknąć miejsca dla 10-15 mln ton zboża. Dlatego Ukraina szykuje plan B dotyczący zwiększenia możliwości magazynowania zboża eksportowego. Obecnie do Ukrainy sprowadzane są magazyny mobilne.

