Mimo iż Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga na cztery produkty rolne z Ukrainy, to polski rząd wprowadził razem z dwoma innymi krajami jednostronny zakaz. Jak ta sytuacja wpłynie na ceny zbóż? Pochylił się nad tym tematem Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych InfoGrain.

- W miniony piątek Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu zakazu importu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do krajów przyfrontowych. W zamian ukraiński rząd zadeklarował, że przedstawi odpowiednie mechanizmy kontrolne, aby zapobiec nadmiernemu eksportowi do krajów przyfrontowych. Tego samego dnia polski rząd wprowadził jednostronny zakaz importu ukraińskich zbóż. Tak samo postąpiły Słowacja i Węgry. Z tej grupy wyłamały się Bułgaria i Rumunia – przypomina na swoim blogu Mirosław Marciniak.

Embargo a ceny zbóż

Nie chce on wnikać w zawiłości polityczne, bo niewątpliwie temat jest bardzo polityczny. To rozpatruje go rynkowo. Czy wpłynie to na ceny? Zbieraliśmy te dane z rynku, teraz podajmy komentarz Marciniaka.

- Pomijając wątek polityczny, ta decyzja nie będzie miała większego wpływu na ceny zbóż w Polsce, które, jak wielokrotnie podkreślałem, kształtowane są przez rynki światowe. Potwierdzeniem tej tezy są ostatnie miesiące, gdzie mimo blokady ukraińskiego importu, ceny w Polsce znajdują się w trendzie spadkowym – uważa Marciniak.

Co ma wpływ na ceny zbóż?

- W mojej ocenie, dużo większy wpływ na ceny mogą mieć inne wydarzenia mijającego tygodnia, wtorkowy raport USDA, który z jednej strony pokazał pogorszenie światowego bilansu pszenicy, a z drugiej, dalszą poprawę światowego bilansu kukurydzy – ocenia na blogu.

Jego zdaniem, informacja o statkach zmierzających po ukraińskie zboża do portów czarnomorskich.

Po raz pierwszy od zerwania umowy zbożowej, pojawiła się szansa na wznowienie załadunków w portach odeskich. Jeśli przy wsparciu Zachodu, uda się odblokować ten kanał eksportowy, Ukraina ma szansę na znaczące zwiększenie przeładunków. A to oznacza dodatkową presję na światowe ceny, zwłaszcza zbóż paszowych (Ukraina będzie dysponować nadwyżką kukurydzy w wysokości co najmniej 20 mln ton) i oleistych (olej słonecznikowy) – podaje.

Jak dodał, jego ewentualne odblokowanie ukraińskich portów czarnomorskich zmniejsza presję na tranzyt zbóż przez kraje przyfrontowe, w tym także przez Polskę.

- Z drugiej strony, zwiększenie eksportu ukraińskich zbóż przez porty czarnomorskie, spowoduje pojawienie się dodatkowej konkurencji na rynkach światowych. To także oznacza zwiększenie eksportu na rynek unijny, który jest również naszym głównym rynkiem zbytu. A przypomnę, że w bieżącym sezonie Polska będzie dysponować dużą nadwyżką, zwłaszcza zbóż paszowych – ocenia Mirosław Marciniak.