63. Europejska Giełda Towarowa (European Commodities Exchange) odbędzie się 12-13 października 2023 r. w Warszawie. To ogromne wydarzenia dla branży zbożowo-paszowej po raz pierwszy organizowane jest w naszej części Europy. Czego ono będzie dotyczyć?

Zapytaliśmy o to Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Patronem medialnym jest m.in. portal farmer.pl i portalspożywczy.pl, na których łamach będą ukazywały się na bieżąco artykuły z ECE.

Farmer: Informacja o tym, że to międzynarodowe wydarzenie odbędzie się w Warszawie zostało ogłoszone w listopadzie 2021 r. Wówczas do stolicy Polski przyleciał Claudio Bongiovannim - prezydent European Commodities Exchange i Christine Hoppé – sekretarz generalna ECE. Co zaważyło o tym, że po tylu latach zdecydowano zorganizować ECE w Europie Środkowo-Wschodniej?

Monika Piątkowska: O tym, że Izba Zbożowo-Paszowa będzie gospodarzem European Commodities Exchange wiedzieliśmy już od 2019 roku. Mimo, że od kilkunastu lat Izba jest członkiem Konsorcjum ECE, które zrzesza europejskie stowarzyszenia i giełdy rolno-spożywcze, dopiero w 2019 roku udało nam się przekonać naszych partnerów do tego, że warto otworzyć wydarzenie o tak dużym znaczeniu na Europę Środkowo-Wschodnią. To ogromny sukces. Fakt, że wybór padł na Warszawę to zasługa przedstawicieli Prezydium oraz firm członkowskich Izby Zbożowo-Paszowej, którzy od wielu lat zabiegali organizację w Polsce tego prestiżowego wydarzenia. Oprócz ich determinacji, nie bez znaczenia w podejmowaniu decyzji było rosnące znaczenie polskiego rynku rolno-spożywczego na świecie, którego najlepszymi ambasadorami są przedsiębiorcy i rolnicy. W listopadzie 2021 roku, gdy gościliśmy Claudio Bongiovanniego w Polsce wielokrotnie wybrzmiewało uznanie naszych partnerów z Europy dla osiągnięć sektora.

Farmer: Redakcja Farmer rozmawiała wówczas z Panem Bongiovannim i Panią Hoppé, którzy podkreślali cel wydarzenia, czyli znaczenie efektywnych spotkań pomiędzy importerami i eksporterami, a także całej infrastruktury związanej z rynkiem i handlem surowcami rolnymi, od kolei, po porty, młyny itd. Czy to są właśnie odbiorcy corocznych spotkań w ramach European Commodities Exchange?

Monika Piątkowska: Adresujemy to wydarzenie do bardzo szerokiego grona osób i firm. Począwszy od firm handlowych, przez przetwórców i producentów, po rolników i wszystkich zainteresowanych problematyką rolną. Jestem przekonana, że agenda wydarzenia, jak i jego uczestnicy sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak to zostało zaplanowane. Co roku w wydarzeniu bierze udział prawie 3000 osób z całego świata, w tym reprezentanci najważniejszych firm sektora rolnego i spożywczego.

Farmer: Nie można nie zauważyć, że zbiegło się ono, czego wcześniej nie można było przewidzieć, z atakiem Rosji na Ukrainę i tym samym pogłębiającymi się problemami związanymi z handel zbożem. Czy ta warszawska, polska lokalizacja 63. ECE nabrała przez to dodatkowego prestiżu i znaczenia dla obecnej sytuacji na rynku surowców rolnych i ważności spotkań w ramach ECE?

Monika Piątkowska: Z pewnością rosyjska agresja na Ukraina postawiła nasz kraj w nowej roli do spełnienia. Świadomość tej roli mamy nie tylko my w kraju, ale mają także nasi partnerzy z całego świata. Nie mamy wątpliwości, że Polska powinna być krajem solidaryzującym się z Ukrainą, zgodnie z pierwotną deklaracją rządu. W naszej ocenie pomoc ta powinna być realizowana bez szkody dla polskiego rolnika tj. przejawiać się w umożliwieniu tranzytu na rynki trzecie. Koordynacji jednak wymagają działania polskiego rządu w zakresie infrastruktury i dyplomacji - w szczególności w kontaktach z przedstawicielami rządu Ukrainy, przedstawicielami Unii Europejskiej. W rozmowach z naszymi partnerami z Europy stale zwracamy uwagę na specyfikę polskiego rynku i konieczność współpracy w zakresie realizacji inwestycji w infrastrukturę magazynową, drogą i portową.

Farmer: Pod koniec 2021 r. mówiła nam Pani, że jest oczekiwanie, iż polska edycja przyciągnie firmy handlowe z Europy Środkowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Kazachstanu. Czy w obecnej sytuacji, wojny i wstrzymaniu tzw. porozumienia zbożowego, nadal są takie oczekiwania?

Monika Piątkowska: Te oczekiwania stały się jeszcze większe i staramy się na nie odpowiadać. Musimy mieć świadomość, że ze względu na globalne niepewności Polska ma niepowtarzalną szansę, by odegrać ogromną rolę nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. W tej roli widzą nas także partnerzy z Europy. To jednak uda się osiągnąć nie tylko dzięki koordynacji działań polskich i ukraińskich rolników i producentów, ale przede wszystkim dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju, wsparciu decyzyjnym i inwestycyjnym rządu polskiego oraz skutecznej dyplomacji gospodarczej. Tych działań niestety w dalszym ciągu brak. Celem takiej gospodarczej i dyplomatycznej ofensywy powinna być dynamiczna rozbudowa krytycznej infrastruktury. Do nadrobienia mamy zaniechania ostatnich 10 lat. Przed dekadą Polska była importerem netto zbóż. Wtedy do Polski trafiało zboże rosyjskie, niemieckie i kazachskie. Świat się zmienił, Polska się zmieniła, polskie rolnictwo się zmieniło. Dziś jesteśmy rosnącym eksporterem zbóż i coraz ważniejszym aktorem na arenie międzynarodowej. W ślad za tą zmianą powinna pójść zmiana nastawienia dyplomacji i rozpoznanie globalnych rynków przed administrację rządową. Za tymi zmianami nie nadążył rząd. O koniecznych zmianach w tym zakresie mówiliśmy jako Izba Zbożowo-Paszowa już 4 lata temu. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie stanowiło istotny fundament pod odpowiednie decyzje.

Farmer: Jak duże jest zainteresowanie wydarzeniem? Kto może jeszcze w nim uczestniczyć i na jakie działalności jest największy nacisk uczestników?

Monika Piątkowska: Od początku obserwujemy ogromne zainteresowanie. Dwa lata temu było to zainteresowanie firm krajowych, dziś jesteśmy w stałym kontakcie z największymi podmiotami branżowymi na świecie. Skupiamy się na dwóch aktywnościach tj. na dwudniowej części targowej, podczas których będzie można odwiedzić stoiska naszych partnerów oraz na Gali Dinner, która odbędzie się pierwszego dnia wieczorem na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Wydarzenie uświetni występ Zespołu Mazowsze oraz zespołu Boney M.

Farmer: Izba Zbożowo-Paszowa podjęła się organizacji 63. Europejskiej Giełdy Towarowej. Proszę powiedzieć o szczegółach. Czy jest jakieś hasło przewodnie wydarzenia?

Monika Piątkowska: Konsekwentnie będziemy mówić o bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego. Dziś to najważniejsze wyzwanie. O ile, podczas pierwszej i drugiej edycji Polish Grain mówiliśmy o wyzwaniach w kontekście rynku krajowego, to agenda październikowego wydarzenia jest znacznie szersza i uwzględnia specyfikę globalnych rynków. Kluczowe dla dalszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

Farmer: Czy wydarzenie to tylko spotkanie firm komercyjnych, czy też interesuje się nim szeroko pojęta polityka i zaplanowane są na nim „rozmowy wysokiego szczebla”?



Monika Piątkowska: Integralną częścią takich wydarzeń jest rozmowa z decydentami, którzy mają wpływ na kształt polityki rolnej w wymiarze krajowym i europejskim. Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją publiczną w Polsce i w Unii Europejskiej, a efekty tych rozmów będą mogli Państwo zaobserwować podczas wydarzenia, do udziału w którym serdecznie wszystkich czytelników zapraszam.

W gronie partnerów wydarzenia znalazły się firmy takie jak: AVES, Bunge, BZK Froup, Cefetra, Control Union, Hydrostat, JS Hamilton, Peterson, Thegra Poland oraz Cargill, SGS i ED&F MAN, a także GTC Agro i Javelot.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.

Rejestracja: https://ece-warsaw2023.eu/