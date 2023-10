63. edycja Europejskiej Giełdy Towarowej (ECE) odbyła się 12-13 października 2023 r. w Warszawie. Zgromadziła blisko 4 tys. uczestników, bijąc frekwencyjny rekord zainteresowania przedstawicieli firm z sektora zbożowego z całego świata, m.in. handlowców, przetwórców czy producentów pasz. Jej organizatorem była Izba Zbożowo-Paszowa, a jednym z uczestników, a zarazem też i partnerem wydarzenia, była firma GTC Agro. Czego spodziewała się po ECE?

To nie pierwsza edycja Europejskiej Giełdy Towarowej w której brała udział firma GTC Agro. Poprzednio, w ubiegłym roku, jej przedstawiciele byli obecni w Walencji, w Hiszpanii.

- W tym roku jesteśmy pełnym składem. Mamy swoje stoisko. Jesteśmy sponsorem. Zawsze wychodzimy z założenia, że takie wydarzenie jest przede wszystkim świetną okazją do tego, abyśmy się mogli spotkać z osobami, z którymi na co dzień utrzymujemy kontakt głównie telefoniczny czy mailowy. Jest to też świetna okazja do tego, żebyśmy mogli pozyskać zarówno nowe kontakty, poznać nowe osoby. Możemy się bardzo dużo nauczyć, zarówno od innych uczestników, jak i z wykładów. Jest to bardzo obfitujące w możliwości rozwojowe wydarzenie – powiedziała nam podczas 63. ECE w Warszawie Sara Walewska, logistyk GTC Agro Sp. z o.o.