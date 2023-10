Najnowsza prognoza FAO przewiduje wzrost produkcji pszenicy i zbóż ogółem i produkcję zbóż paszowych bez zmian.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2023 r. została podniesiona o 3,8 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą i obecnie wynosi 2,819 mld ton, co oznacza wzrost o 0,9 proc., albo 26,5 mld ton rok do roku.

Więcej pszenicy

Lepsze perspektywy odzwierciedlają wyższą produkcję pszenicy, przy czym prognoza wyniku światowego została skorygowana we wrześniu o 3,7 mln ton w górę do 785 mln ton. Podwyższenie perspektyw prawie w całości opiera się na niedawnych i bardziej pozytywnych szacunkach rentowności z Rosji i Ukrainy ze względu na utrzymujące się sprzyjające warunki pogodowe. Te korekty w górę zrównoważyły ostre obniżki prognoz produkcji pszenicy w Kanadzie ze względu na rozległą i utrzymującą się suszę w kluczowych stanach produkujących pszenicę, czyli Albercie i Saskatchewan, co doprowadziło do niższych ogólnych oczekiwań dotyczących plonów. Podobnie obniżono prognozy produkcji pszenicy dla Argentyny i Kazachstanu, ponieważ przedłużająca się susza i upały pogorszyła warunki upraw i doprowadziła do zmniejszenia prognoz plonów.

Prognoza produkcji zbóż paszowych bez zmian

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2023 pozostała praktycznie niezmieniona i wynosi 1 511 mld ton; Oznacza to jednak wzrost o 2,7 procent (39,2 mln ton) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Prognoza światowej produkcji kukurydzy została nieznacznie podwyższona w tym miesiącu, prawie wyłącznie pod wpływem lepszych perspektyw w Brazylii, odzwierciedlających najnowsze szacunki dotyczące powierzchni i plonów na podstawie trwających zbiorów uprawy głównej. Brazylia doświadcza w tym roku sprzyjających ogólnych warunków pogodowych, co potwierdza doskonałe perspektywy, a produkcja w 2023 r. osiągnie rekordowo wysoki poziom Za to prognoza światowej produkcji jęczmienia została nieznacznie obniżona w stosunku do poprzedniej wartości, wzmacniając w 2023 r. oczekiwania dotyczące spadku rok do roku. Niedawne obniżenie globalnej prognozy jest głównie wynikiem pogorszenia perspektyw produkcji dla Kanady, gdzie susza na kanadyjskich preriach gwałtownie obniżyła perspektywy plonów.

Światowe wykorzystanie zbóż nadal wyższe niż w poprzednim sezonie

FAO prognozuje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2023/2024 wyniesie 2,804 mld ton i będzie ono nadal pomimo rewizji w dół w tym miesiącu o 3,1 mln ton o 0,8 proc., albo 21,8 mln ton wyższe niż w sezonie 2022/2023, Prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy obniżono od poprzedniego raportu o 1,7 mln ton do 783 mln ton, ale nadal przekracza ona poziom z sezonu 2022/2023 o 0,5 proc. Wzrost w porównaniu z zeszłym sezonem wynika niemal wyłącznie z wyższego wykorzystania na cele żywnościowe, które ma zrównoważyć przewidywany spadek wykorzystania pszenicy jako paszy, podczas gdy inne zastosowania pozostaną niezmienione.

Całkowite wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2023/2024 prognozuje się na 1,500 mld ton, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z ostatnim raportem, ale nadal o 1,2 proc. powyżej poziomu w sezonie 2022/2023. Większa część wzrostu rok do roku wynika z oczekiwań większego popytu na kukurydzę (zwłaszcza na cele paszowe). Obserwuje się również wzrost wykorzystania sorgo (prawie wyłącznie do celów paszowych), podczas gdy ma się zmniejszyć wykorzystanie jęczmienia.

Rekordowe zapasy zbóż

Prognoza światowych zapasów zbóż na koniec sezonów 2024 została podniesiona w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,1 mln ton do 884 mln ton, przekraczając poziomy otwarcia o 3,0 proc. (25,4 mln ton) i ustanawiając rekordowy poziom. Wyższa prognoza zapasów końcowych w tym miesiącu w połączeniu z niższą prognozą wykorzystania skutkuje nieco wyższym wskaźnikiem zapasów do wykorzystania zbóż ogółem w sezonie 2023/2024, obecnie prognozowanym na poziomie 30,8 proc., co oznacza niewielki wzrost z 30,6 proc. w sezonie 2022/2023.

Prognozę światowych zapasów pszenicy podniesiono w tym miesiącu o 4,1 mln ton, co daje wzrost o 1,8 proc. w porównaniu z poziomem otwarcia do 319 mln ton. Rewizja w górę w tym miesiącu wynika w dużej mierze w efekcie wyższych szacunków produkcji i oczekiwanych wyższych zapasów na Ukrainie i w Rosji. Podobnie wzrost zapasów kukurydzy w Brazylii i USA, również w wyniku wyższych szacunków produkcji, stanowi większość z wzrostu prognozy światowych zapasów zbóż paszowych o 1,6 mln ton w sezonie 2023/2024, obecnie ustalonego na 366 mln ton, czyli o 4,7 proc. w stosunku do poziomów otwarcia.