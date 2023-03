Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w sezonie 2022/2023 została w tym miesiącu zrewidowana w górę o 9 mln ton i wynosi obecnie 2,774 mld ton, czyli wciąż o 1,3 proc. mniej rok do roku. Większość rewizji w górę dotyczy ryżu i w mniejszym stopniu, zbóż paszowych.

Wykorzystanie zbóż

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2022/23, wynosząca 2, 780 mld ton, pozostaje prawie niezmieniona w tym miesiącu i nadal wskazuje na spadek o 0,6 procent poniżej poziomu z sezonu 2021/2022. Po korekcie w dół o 1,4 mln ton w tym miesiącu, przewiduje się, że całkowite globalne wykorzystanie zbóż paszowych spadnie w sezonie 2022/2023 o 1,5 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022, co wynika z przewidywanych spadków wykorzystania wszystkich głównych zbóż paszowych (kukurydza, jęczmień i sorgo).

Prognoza FAO dotycząca światowego wykorzystania pszenicy została również zrewidowana w górę od poprzedniego raportu o 1,8 mln ton, głównie odzwierciedlając większe wykorzystanie pszenicy, jako paszy w Unii Europejskiej, gdzie spodziewane jest zastąpienie kukurydzy pszenicą ze względu na mniejszą krajową podaż kukurydzy i wyższe poziomy dostaw pszenicy. Ta korekta w górę podnosi prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2022/2023 do 779 mln ton, co jednak oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z poziomem z sezonu 2021/2022.

Spadek światowych zapasów zbóż

Światowe zapasy zbóż

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż kończące się w 2023 r. spadną o 1,2 proc. w stosunku do poziomu początkowego, osiągając 844 mln ton, co będzie spowodowane oczekiwanym spadkiem światowych zapasów zbóż paszowych i ryżu, które przeważają nad wzrostem zapasów pszenicy. W oparciu o najnowsze prognozy, światowy wskaźnik zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2022/2023 wyniósłby 29,5 proc., co oznacza spadek z 30,7 procent w sezonie 2021/2022, ale nadal oznacza ogólnie komfortowy poziom podaży.

Gwałtowna korekta w dół szacunków zapasów kukurydzy w Brazylii po silnym tempie eksportu doprowadziła do zmniejszenia prognozowanych w tym miesiącu światowych zapasów kukurydzy o 3,2 mln ton. Ta korekta w dół jeszcze bardziej obniża prognozę światowych zapasów zbóż paszowych do 344 mln ton, wskazując na spadek o 5,5 procent poniżej poziomu początkowego, który prawie wyłącznie przypisuje się 8,3 proc. zmniejszeniu światowych zapasów kukurydzy.

Globalne zapasy pszenicy prognozowane przez FAO na 306 mln ton w sezonie 2022/2023 pozostają zbliżone do prognozy z zeszłego miesiąca i wskazują na wzrost o 4,1 proc. powyżej poziomów otwarcia, przy czym większość tego wzrostu koncentrowała będzie się w Chinach i Rosji.

Światowy handel zbożami

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w 2022/23 spadnie o 1,8 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022 do 473 mln ton, prawie bez zmian w stosunku do lutowej prognozy. Ustalona na 223 mln ton prognoza FAO dotycząca handlu zbożem paszowym w sezonie rok 2022/2023 (lipiec/czerwiec) nadal wskazuje na spadek o 3,3 procent w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, napędzany oczekiwanymi spadkami światowego handlu jęczmieniem i sorgo, podczas gdy światowy handel kukurydzą pozostaje blisko poziomu z sezonu 2021/2022.

Wczesna perspektywa produkcji dla upraw pszenicy w 2023 roku

Na rok 2023 wstępna prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy wskazuje na spadek rok do roku, ale przy 784 mln ton światowy wynik nadal byłby drugim najwyższym w historii. W Ameryce Północnej, zachęceni wysokimi cenami, rolnicy w USA zwiększyli w 2023 roku zasiewy pszenicy ozimej do najwyższego poziomu od 2015 roku. Wzrost produkcji pszenicy ogółem z obniżonego wyniku w 2022 r. do 51 mln ton w 2023 r., dałby największą produkcją od trzech lat. W Kanadzie oficjalne prognozy wskazują na ponadprzeciętny obszar zasiewów w 2023 r., ponieważ oczekuje się, że rolnicy pozytywnie reagują na wysokie ceny zbóż. Zakładając normalne warunki pogodowe, przewiduje się, że produkcja pszenicy w Kanadzie osiągnie 35 mln ton.

W Europie wstępne prognozy wskazują na ogólny spadek produkcji pszenicy. W Rosji, w związku z bardziej suchymi niż przeciętne warunkami pogodowymi w regionach południowych i ograniczeniem zasiewów ozimych przy niższych cenach krajowych, prognozuje się, że produkcja pszenicy będzie mniejsza od rekordowego poziomu w 2022 r.

Na Ukrainie poważne ograniczenia finansowe, zniszczenia infrastruktury i utrudniony dostęp do pól w niektórych częściach kraju spowodował szacunkową 40-procentową redukcję powierzchni pszenicy ozimej w 2023 r. rok do roku, a w 2023 r. spodziewana jest produkcja pszenicy znacznie poniżej średniej.

Zasiewy pszenicy w Unii Europejskiej pozostaną zasadniczo bez zmian w 2023 r., a przy ogólnie sprzyjającej pogodzie dobrze wróżącej plonom, całkowitą produkcję prognozowaną na poziomie 136,5 mln ton, co odpowiada produkcji z poprzedniego roku.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej prognozowane jest umiarkowane ożywienie zasiewów pszenicy, ale przy spodziewanym spadku plonów z maksimów z 2022 r. produkcja spadnie do około 14,4 mln ton w 2023 r.

W Azji panowały mieszane warunki na początku roku. W Indiach rządowe programy wsparcia zachęcały rolników do utrzymywania niemal rekordowych obszarów uprawy pszenicy, podczas gdy w Pakistanie szacuje się średni areał pszenicy, wzrośnie, ponieważ cofnęły się wody powodziowe a wsparcie rządowe ułatwiły dostęp do ziemi i nasion. Warunki pogodowe w obu krajach były sprzyjające, w wyniku, czego przewiduje się, że zbiory pszenicy w 2023 r. przekroczą pięcioletnie średnie.

W krajach Azji Bliskiego Wschodu, po deszczach w pierwszych miesiącach sezonu, potrzebne są stałe opady przez pozostałą część sezonu, aby wzmocnić perspektywy produkcji na rok 2023.

W Afryce Północnej po zmniejszeniu produkcji w poprzednim roku, niedobory opadów negatywnie wpłynęły na uprawy w Maroku, Algierii i Tunezji, zmniejszając perspektywy produkcji pszenicy w 2023 r.

Perspektywy uprawy zbóż paszowych po 2023 r.

W krajach półkuli południowej perspektywy produkcji zbóż paszowych opierają się na silnym popycie eksportowym, przewiduje się, że całkowite zasiewy kukurydzy wzrosną do rekordowego poziomu w Brazylii. Dzięki ogólnie korzystnym warunkom pogodowym, całkowita produkcja w 2023 r. jest tam wstępnie prognozowana na rekordowym poziomie 123,7 mln ton. W Argentynie na początku sezonowe niedobory opadów wpłynęły niekorzystnie na uprawy kukurydzy, ale wzrost ilości opadów na początku 2023 r. doprowadził do częściowej poprawy warunków zasiewów później wysianych.

Oczekuje się, że w Afryce Południowej skromne ograniczenie zasiewów kukurydzy doprowadzi do spadku produkcji rok do roku w 2023 r., ale przy sprzyjającej pogodzie wspierającej plony, oczekuje się, że produkcja przekroczy średnią z pięciu lat.