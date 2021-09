FAO: Mniejsza prognoza światowej produkcji zbóż

Trwałe warunki suszy w kilku głównych krajach produkujących spowodowały zmniejszenie lipcowej prognozy światowej produkcji zbóż w 2021 r. o 29,3 mln ton,.

Obecnie prognoza została ustalona na 2,788 mld ton. Pomimo tej redukcji, globalna produkcja zbóż nadal ma być wyższa o 0,7 procent (18,7 mln ton) w stosunku do wyniku z 2020 roku.

Największa redukcja dotyczy pszenicy

Wśród najważniejszych zbóż prognoza światowej produkcji pszenicy w 2021 r. uległa największej korekcie w dół i została obniżona od lipca o 15,2 mln ton do 769,5 mln ton, o 0,7 proc. (5,7 mln ton) poniżej wyniku z poprzedniego roku.

Spadek ten odzwierciedla przede wszystkim negatywny wpływ przedłużającej się suszy na perspektywy plonowania w USA, Kanadzie i w mniejszym stopniu, Kazachstanie, a także niesprzyjające warunki pogodowe w Rosji, które zwiększyły straty plonów ozimych i obniżyły zbiory w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Redukcje te z nawiązką zrekompensowały korekty w górę prognoz dotyczących produkcji w Brazylii, UE i na Ukrainie, poparte utrzymującą się korzystną pogodą.

Przy 1,499 mld ton prognoza FAO dotycząca globalnej produkcji zbóż paszowych w 2021 r. została obniżona o 13,7 mln ton, ale w przeciwieństwie do pszenicy pozostaje powyżej poziomu z poprzedniego roku o 1,3 proc. (19,5 mln ton). Około połowa obniżki w tym miesiącu dotyczy oczekiwanej produkcji kukurydzy w Brazylii i USA, gdzie utrzymujące się niedobory opadów ograniczyły perspektywy plonów.

Obecnie FAO przewiduje, że produkcja w Brazylii będzie spadać rok do roku, jednak produkcja w USA nadal będzie rosła w ujęciu rocznym. Prognozy dotyczące produkcji kukurydzy zostały podniesione dla Argentyny, UE i Ukrainy, choć w mniejszych ilościach niż cięcia, ponieważ utrzymująca się sprzyjająca pogoda poprawiła perspektywy zbiorów, podczas gdy ostatnie oceny wskazują również na większy niż wcześniej szacowano areał uprawy kukurydzy w Argentynie.

Prognoza globalnej produkcji jęczmienia w 2021 r. została również obniżona o 6 mln ton w związku z oczekiwaniami niższych plonów w USA i Kanadzie.

Mniejsze światowe wykorzystanie zbóż

FAO przewiduje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022 wyniesie 2,809 mld ton, co oznacza spadek od lipca o 1,7 mln ton, ale nadal wzrost o 1,4 proc rok do roku.

Prognoza całkowitego wykorzystania pszenicy została obniżona o 2,2 mln ton do 777 mln ton, ale nadal jest o 2,4 proc. (18,5 mln ton) wyższa niż w sezonie 2020/2021. Chociaż zużycie pszenicy na paszę zostało w tym miesiącu ograniczone ze względu na mniejszą podaży, a rosnące ceny pszenicy zmniejszyły jej konkurencyjność w stosunku do kukurydzy, oczekiwany wzrost wykorzystania paszowego w sezonie 2021/2022 pozostaje najważniejszym czynnikiem prognozowanego wzrostu w ujęciu rocznym ogółem wykorzystania pszenicy.

Prognoza wykorzystania zbóż gruboziarnistych w sezonie 2021/2022 mówi o rekordowej wartość 1,511 mld ton, prawie niezmienioną w stosunku do prognozy lipcowej i wyższej o 0,9 procent (13,9 mln ton) od szacowanego poziomu w sezonie 2020/2021. Wzrost ten wynika w dużej mierze z przewidywanego wyższego wykorzystania kukurydzy w sezonie 2021/2022, zwłaszcza na pasze i zastosowania przemysłowe, oraz niewielkiego wzrostu wykorzystania sorgo, podczas gdy przewidywane wykorzystanie jęczmienia ma spaść w sezonie 2021/2022 z powodu niższego wykorzystania na pasze i mniejszych zastosowań przemysłowych, spowodowane przede wszystkim zmniejszoną produkcją.

Spadek prognozy wielkości zapasów zbóż

Prognoza światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2021/2022 została obniżona od lipca o 27,0 mln ton do 809 mln ton, a obecnie wskazuje na prawdopodobny niewielki spadek o 0,9 proc. (7,0 mln ton) poniżej poziomów z otwarcia. Wynikowy stosunek światowych zapasów do wykorzystania dla zbóż w sezonie 2021/2022 wynosi 28,1 procent, co oznacza spadek z poziomu 29,0 procent w sezonie 2020/2021, ale nadal jest to z perspektywy historycznej stosunkowo komfortowy poziom podaży.

Po zmniejszeniu o 12,8 miliona ton w tym miesiącu, światowe zapasy pszenicy mają spaść poniżej poziomu otwarcia o 2,0 procent (5,8 miliona ton), do 284 mln ton. Korekta w dół koncentruje się głównie w głównych krajach eksportujących, co jest spowodowane ograniczonymi perspektywami produkcji w Kanadzie, USA, Rosji i Kazachstanie. Dzięki tym zmianom, końcowe zapasy pszenicy w USA osiągną najniższy poziom od ośmiu lat, podczas gdy w Kanadzie prognozuje się, że spadną do najniższych poziomów od ponad 40 lat.

Prognoza światowych zapasów zbóż paszowych również została obniżona w tym miesiącu o 14,3 mln ton do 339 mln ton, co oznacza spadek o 0,6 procent (2,0 mln ton) w porównaniu z poziomem otwarcia. Za większość korekty w dół, odpowiadają światowe zapasy kukurydzy, które zostały obniżone o 10,1 miliona ton, przede wszystkim w USA i Brazylii, co odzwierciedla mniejsze perspektywy produkcji i Ukrainie w związku z większym przewidywanym eksportem.

Mniejszy handel zbożami

Prognoza FAO dla światowego handlu zbożem w sezonie 2021/2022 wynosi 466 mln ton, czyli o 6,2 mln ton mniej niż w prognozie lipcowej i obecnie jest o 1,3 proc. (6,2 mln ton) poniżej rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021, przy oczekiwanym zmniejszenia się handlu pszenicą i zbożami paszowymi.

Prognoza światowego handlu pszenicą na sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) w wysokości 185 mln ton została obniżona od lipca o 4,3 mln ton i obecnie wskazuje na spadek o 1,4 proc. (2,7 mln ton) w stosunku do rekordowego poziomu z sezonu 2020/2021. Oczekiwane są mniejsze zakupy pszenicy przez Chiny, Maroko i Pakistan w porównaniu z ich importem w sezonie 2020/2021.

Po stronie eksportu obserwuje się ograniczone perspektywy produkcji, które zmniejszają dostawy pszenicy w 20212022 z USA, Rosji, a zwłaszcza Kanady, gdzie przewiduje się, że eksport może spaść do najniższego poziomu od 19 lat. Prognoza światowego handlu zbożami paszowymi wynosi 232,3 mln ton, czyli o 2,3 mln ton mniej niż w lipcu. Redukcja jest spowodowana ograniczeniem światowego handlu kukurydzą ze względu na zmniejszony popyt importowy z UE, ze związany z wyższą prognozą produkcji oraz mniejszy niż wcześniej zakładano eksport kukurydzy z Brazylii i USA.