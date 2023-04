Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2023 r. została nieznacznie podwyższona do 2,777 mld ton, choć pozostaje o 1,2 proc. niższa rok do roku.

Wykorzystanie zbóż

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2022/2023 wynosi 2,779 mld ton, co oznacza spadek o 1,0 mln ton od ostatniego raportu i nadal wskazuje na spadek o 0,7 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022.

Niższe przewidywane zużycie kukurydzy na paszę, zwłaszcza w Unii Europejskiej, a także niewielkie korekty dokonane w kilku krajach importujących z powodu mniejszego spodziewanego importu, są głównymi czynnikami powodującymi rewizję w dół światowego wykorzystania ziarna paszowego 1,5 mln ton w tym miesiącu. Przewiduje się, że światowe wykorzystanie ziarna paszowego w sezonie 2022/2023, które wynosi obecnie 1,479 mld ton, spadnie o 1,6 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022.

Globalne wykorzystanie pszenicy jest ustalone na poziomie 780 mln ton, nieznacznie wzrosło w tym miesiącu, odzwierciedlając wyższe niż wcześniej przewidywano zużycie pszenicy na paszę w Chinach, a obecnie o 0,9 proce. powyżej poziomu z sezonu 2021/2022.

Światowe zapasy zbóż

Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2022/2023 została podniesiona o 5,8 mln ton, do 850 mln ton, ale nadal wskazuje na spadek o 0,3 proc. poniżej poziomu początkowego. W oparciu o najnowsze prognozy, światowy wskaźnik zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2022/2023 powinien wynieść 29,7 proc., nadal wskazując ogólnie wysoki poziom, chociaż nieznacznie spadł z 30,7 proc. w sezonie 2021/2022.

Światowe zapasy zboża paszowego nadal spadają o 4,3 procent w porównaniu z poziomem otwarcia, pomimo korekty w tym miesiącu w górę o 2,2 mln ton. Większość korekty w górę w tym miesiącu odzwierciedla oczekiwania wyższych zapasów kukurydzy w głównych krajach eksportujących kukurydzę w wyniku niższych perspektyw eksportowych dla Argentyny i USA oraz korekty w górę szacunków produkcji na Ukrainie.

Handel zbożami

Prognoza światowych zapasów pszenicy również została podniesiona w tym miesiącu o 3,9 mln ton, dodatkowo wzmacniając przewidywany wzrost powyżej poziomów otwarcia do 5,3 proc. Podobnie jak w przypadku zbóż paszowych, korekta w górę zapasów pszenicy w tym miesiącu dotyczy również głównych eksporterów, w tym Australii (ze względu na wyższe szacunki produkcji), Unii Europejskiej (oficjalne korekty bilansu) i Rosji (ze względu na niższe oczekiwania eksportowe).

Prognozowany na 469 mln ton, sprawia, że przewiduje się, że światowy handel zbożami w 2022/2023 po korekcie w dół o 4,1 mln ton w tym miesiącu spadnie o 2,7 proc. poniżej poziomu z poprzedniego sezonu. Ta korekta wynika z cięcia o 6,1 mln ton w światowej prognozie handlu zbożem paszowym w sezonie 2022/2023, która obecnie wynosi 217 mln ton, co oznacza spadek o 6,1 proc. w stosunku do sezonu 2021/2022. Przewidywana mniejsza sprzedaż kukurydzy z Argentyny i USA, w obu przypadkach oparta na słabym tempie eksportu, przeważyła nad większym niż przewidywano eksportem z Brazylii. Wraz ze zmniejszonymi zakupami przez kilka krajów, rewizje te spowodowały w tym miesiącu obniżenie prognozy światowego handlu kukurydzą o 4,9 mln ton, co wskazuje obecnie na 3- procentowy spadek w porównaniu z poziomem z sezonu 2021/2022.

Powolna sprzedaż sorgo w USA stanowiła podstawę korekty w dół prognozy światowego handlu sorgo o 1 mln ton, do obecnie o 36 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022.

Dla kontrastu, globalna prognoza FAO dotycząca handlu pszenicą na rok 2022/2023 została podniesiona w tym miesiącu o 1,6 mln ton, głównie w wyniku silniejszego niż wcześniej przewidywano popytu chińskiego i większej sprzedaży z Australii i Kazachstanu, i ma osiągnąć najwyższy w historii poziom 199 mln ton, czyli o 1,9 proc. więcej niż w sezonie 2021/2022.

Perspektywy upraw w 2023 roku

Patrząc w przyszłość, prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy w 2023 r. została nieznacznie podwyższona w porównaniu ze wstępnymi oczekiwaniami z marca i wynosi obecnie 786 mln ton, co byłoby drugim, co do wielkości wynikiem w historii i tylko 1,3 proc. poniżej poziomu z 2022 r. W Unii Europejskiej obserwuje się umiarkowany wzrost produkcji pszenicy z roku na rok ze względu na ekspansję zasiewów i ogólnie dobre warunki na początku wiosny, pomimo suszy w niektórych częściach Włoch, Portugalii i Hiszpanii. W Rosji, chociaż susza w południowo-zachodniej części kraju złagodniała, oczekuje się, że spadek zasiewów pszenicy ozimej ograniczy produkcję w 2023 r. Na Ukrainie ekonomiczne skutki wojny, w tym niskie ceny skupu, zniechęciły wielu rolników do uprawy pszenicy. W rezultacie, oprócz obszarów suchych na południowym wschodzie, w roku 2023 prognozowane są zbiory pszenicy znacznie poniżej średniej, ale przewiduje się, że produkcja przekroczy wynik zmniejszony w wyniku suszy w 2022 r. W Kanadzie, opierając się na oczekiwaniach ożywienia zasiewów, przewiduje się, że produkcja pszenicy w 2023 r. wzrośnie rok do roku. W Azji, pomimo fal upałów w marcu w północnych Indiach, prognozuje się, że zbiory pszenicy w 2023 r. przekroczą średnią z pięciu lat, co będzie oparte na prawie rekordowym obszarze zasiewów i sprzyjającej pogodzie. Podobnie, ogólnie dobre warunki upraw panowały w Pakistanie i oczekuje się, że produkcja przekroczy średnią z pięciu lat. W krajach Azji Bliskiego Wschodu, po nierównomiernych opadach w pierwszych miesiącach sezonu, obfite deszcze w ostatnich miesiącach poprawiły warunki upraw, w tym w Turcji i Iranie, które są znaczącymi producentami. W Afryce Północnej niedobory opadów w Algierii, Tunezji i w Maroku, choć w mniejszym stopniu skutkują prognozami zbiorów pszenicy poniżej średniej w 2023 r., po i tak już niskich wynikach w 2022 r.

Na południe od równika zasiewy głównych zbiorów kukurydzy w Brazylii są prawie zakończone, a obszar zasiewów ma być rekordowo wysoki, czemu sprzyja silny popyt eksportowy. W związku z tym, a także odzwierciedlając sprzyjające warunki pogodowe, prognozuje się, że produkcja kukurydzy osiągnie rekordowy poziom w 2023 r. W Argentynie przedłużające się susze niekorzystnie wpłynęły na uprawy kukurydzy, zmniejszając perspektywy produkcji. W Afryce Południowej dobre perspektywy plonów po korzystnej pogodzie wskazują na wzrost produkcji z roku na rok, potencjalnie osiągając drugi najwyższy poziom w historii w 2023 r.