FAO obniża listopadową prognozę globalnej produkcji zbóż

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2021 r. została obniżona o 2,1 mln ton od poprzedniego raportu z listopada i wynosi obecnie 2, 791 mld ton i wciąż jest o 0,7 proc. (19,2 mln ton) wyższa niż w poprzednim roku.

Obniżenie oceny z miesiąca na miesiąc jest przede wszystkim wynikiem spodziewanego nieznacznie mniejszego globalnego wyniku produkcji zbóż paszowych, odzwierciedlającego zmniejszone prognozy dotyczące produkcji jęczmienia i sorgo, które z nawiązką zrekompensowały rewizję w górę globalnej produkcji kukurydzy przy lepszych niż oczekiwano zbiorach na Ukrainie oraz USA.

Mniejsza prognoza produkcji pszenicy i zbóż paszowych

Niemniej jednak ustalona na 1,503 mld ton światowa prognoza produkcji zbóż paszowych pozostała o 1,4 procent wyższa w ujęciu rocznym.

Jeśli chodzi o pszenicę, najnowsze doniesienia z Brazylii i Wielkiej Brytanii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wskazujące na mniejsze zbiory w porównaniu do wcześniejszych oczekiwań doprowadziły do nieco niższej prognozy globalnej produkcji, obecnie ustalonej na poziomie 769,6 mln ton, pokazując oczekiwany rok do roku spadek o 1 proc.

Jeśli chodzi o ryż, oficjalne oceny w Pakistanie wskazują, że w tym sezonie zebrano rekordowe plony, przełamując wcześniejsze oczekiwania FAO dotyczące niewielkiego spadku produkcji z powodu ograniczeń związanych z deficytem wody w niektórych prowincjach. W połączeniu z aktualizacją opartą na plonach w USA, ta zmiana rekompensuje nieco mniej optymistyczne oczekiwania dotyczące produkcji w Tajlandii spowodowane powodzią we wrześniu/październiku oraz w Bangladeszu, z powodu nieco niższych niż wcześniej przewidywano plonów z upraw głównych. W rezultacie światowa produkcja ryżu w 2021 r. nadal wynosi około 518 mln ton (baza zmielona), co oznacza wzrost o 0,9 procent rok do roku.

Zasiewy pszenicy i zbóż paszowych

Zasiewy pszenicy ozimej pod zbiory w 2022 r. dobiega końca w krajach półkuli północnej, przy ogólnie dobrych warunkach pogodowych. W Unii Europejskiej warunki upraw są dobre, szczególnie po deszczach we wschodniej części, które złagodziły wcześniejsze obawy związane z niedoborem wilgoci w glebie. Oczekuje się, że powierzchnia uprawy pszenicy pozostanie na poziomie z ubiegłego roku; jednak silna konkurencja ze strony rzepaku może wywołać niewielki spadek. W USA tempo zasiewów pszenicy ozimej pod zbiory 2022 r. było zbliżone do średniej, a wczesne wskazania wskazują na 5-procentowy wzrost łącznej powierzchni zasiewów pszenicy, przy stabilnych cenach leżących u podstaw przewidywanego wzrostu. W Rosji i na Ukrainie powierzchnia zasiewów pszenicy jest szacowana powyżej ich odpowiednich średnich pięcioletnich, chociaż brak odpowiedniej wilgotności gleby miało wpływ na zasiewy. Na Bliskim Wschodzie niedobory opadów na początku sezonu pogorszyły perspektywy produkcji w kilku krajach, podczas gdy na Dalekim Wschodzie, w tym w Indiach, perspektywy produkcji są wspierane przez ceny i programy wsparcia rządowego.

W krajach półkuli południowej trwają zasiewy zbóż paszowych pod zbiory w 2022 roku. W Ameryce Południowej obszary uprawy kukurydzy w Argentynie i Brazylii są oficjalnie prognozowane na rekordowo wysokim poziomie, napędzanym wysokimi cenami krajowymi, podczas gdy ogólnie korzystne prognozy pogodowe również wzmacniają perspektywy produkcyjne. Oczekuje się, że w Republice Południowej Afryki powierzchnia uprawy kukurydzy utrzyma się na ponadprzeciętnym poziomie, ponieważ rolników zachęciły stabilne ceny i pozytywne prognozy pogodowe, niemniej jednak przewiduje się niewielkie ograniczenie powierzchni z roku na rok.

Wzrost prognozy światowego spożycia zbóż

Pomimo dokonanej w tym miesiącu korekty w dół o 2,0 mln ton, światowe spożycie zbóż w sezonie 2021/2022 ma wzrosnąć o 1,7 proc. powyżej poziomu z sezonu 2020/2021, osiągając 2,810 mld ton. Od listopada prognoza wykorzystania pszenicy została obniżona o 1,8 mln ton, do 779 mln ton, co odzwierciedla przede wszystkim niższe oczekiwania dotyczące zużycia paszy w Unii Europejskiej. Niemniej jednak oczekuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy wzrośnie o 2,0 procent w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021 w związku z wykorzystaniem na cele żywnościowe i paszowe.

Prognozy dotyczące całkowitego wykorzystania zbóż paszowych wynoszące 1,514 mld ton są prawie niezmienione w porównaniu z zeszłym miesiącem, przy wyższym niż wcześniej oczekiwano wykorzystaniu na cele przemysłowe kukurydzy, przede wszystkim z powodu szybszego wzrostu produkcji etanolu w USA, co kompensuje niższe szacunki zużycia na cele paszowe dla jęczmienia ze względu na mniejsze jego dostawy i wysokie ceny.

Przewiduje się, że całkowite spożycie zbóż paszowych na świecie w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 1,6 procent w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021, wspierane przez większe wykorzystanie kukurydzy na pasze, zwłaszcza w Brazylii, Chinach i USA, oraz do produkcji etanolu w Brazylii i USA. Oczekuje się, że obfite dostawy utrzymają 1,6-procentowy roczny wzrost światowego wykorzystania ryżu w sezonie 2021/2022 do rekordowego poziomu 519 milionów ton.

Prognoza lekkiego spadku wskaźnika światowych zapasów zbóż

Prognoza światowych zapasów zbóż do końca sezonu w 2021/2022 r. wynosi 822 mln ton, co oznacza wzrost o 2,9 mln ton od listopada. W oparciu o obecne prognozy dotyczące wyczerpywania się zapasów i wykorzystania, wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2021/2022 prawdopodobnie nieznacznie spadnie z 29,4 proc. w sezonie 2020/2021 do 28,6 proc. Prognozowane są korekty w górę zapasów pszenicy w Unii Europejskiej i Turcji, wynikające z przewidywanego niższego wykorzystania krajowego, Rosja ze względu na mniejsze oczekiwania eksportowe oraz Wielka Brytania ze względu na wyższy oczekiwany import, pomogły zwiększyć światowe zapasy pszenicy prognozowane o 2,6 mln ton. Jednak pomimo rewizji w górę w tym miesiącu przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy nadal spadną o 1,7 proc. poniżej poziomu z otwarcia, co jest spowodowane przewidywanymi spadkami w Kanadzie, Rosji i USA, po zmniejszonych zbiorach.

Prognozy światowych zapasów zbóż paszowych utrzymują się na poziomie zbliżonym do 350 mln ton, nadal wskazując na nieznaczny spadek o 0,4 procent w stosunku do poziomów otwarcia, co odzwierciedla kurczenie się światowych zapasów jęczmienia, sorgo i innych zbóż paszowych. Z kolei globalne zapasy kukurydzy mają wzrosnąć powyżej poziomów otwarcia po raz pierwszy od czterech sezonów, głównie ze względu na oczekiwania dotyczące wyższych zapasów w Chinach i częściowego ożywienia w USA.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca zapasów ryżu na koniec sezonu 2021/2022 została poddana jedynie niewielkim korektom od listopada i nadal oscyluje wokół rekordowych 188 milionów ton. Oczekuje się, że ciągła akumulacja w pięciu głównych eksporterach ryżu przyczyni się do podniesienia łącznego poziomu zapasów powyżej 50 milionów ton i utrzymania stosunku zapasów do spożycia na stabilnym poziomie 26,8 procent.

Podniesiona prognoza światowego handlu zbożami

Prognozy FAO dotyczące światowego handlu zbożami na w sezonie 2021/2022 zostały od listopada podniesione o 2,2 miliona ton do rekordowych 480 milionów ton, o 0,7 procent więcej niż w sezonie 2020/2021.

Światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) wzrósł z poziomu z ubiegłego roku o 2,2 procent, napędzany silnym popytem, ​​zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, mającym zrekompensować zmniejszone zbiory. Po stronie podaży oczekiwana większa sprzedaż przez Argentynę, Australię, Unię Europejską i Ukrainę, korzystających z dużych nadwyżek eksportowych po dobrych zbiorach, przeważyła przewidywane redukcje sprzedaży z Kanady, USA i Rosji, gdzie sprzedaż ma prawdopodobna być ograniczone rosnącą taryfą eksportową.

Prognozy FAO dotyczące światowego handlu zbożami paszowymi nadal wskazują na prawdopodobny spadek o 1,3 procent w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) z rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021, poparty przewidywanym spadkiem handlu kukurydzą i jęczmieniem, pomimo rewizja w górę o milion ton w tym miesiącu. Większa część tej rewizji opiera się na oczekiwanych wyższych zakupach jęczmienia przez Turcję, motywowanych zmniejszoną produkcją i oczekiwaniami, że jęczmień zastąpi pszenicę i kukurydzę w zastosowaniach paszowych.

Przewiduje się, że światowy handel ryżem w 2022 r. (styczeń-grudzień) osiągnie 51,4 mln ton, czyli o 4,9 proc. więcej niż przewidywany poziom w 2021 r.