Ustalona na poziomie 2,768 mld ton, najnowsza prognoza FAO dotycząca globalnej produkcji zbóż w 2022 r. została obniżona drugi miesiąc z rzędu, o 5,9 mln ton od września i teraz o 1,7 proc. poniżej wyniku z 2021 r.

Mniejsza prognoza produkcji zbóż paszowych, większa pszenicy

Niższa globalna prognoza produkcji zbóż paszowych stanowi większość ogólnego cięcia w tym miesiącu, ponieważ niesprzyjająca pogoda nadal ograniczała perspektywy zbiorów w głównych krajach produkujących.

Przy 1,468 mld ton światowa prognoza produkcji zbóż paszowych w 2022 r. jest o 14,3 mln ton niższa miesiąc do miesiąca i o 2,8 proc. mniejsza rok do roku. Większość miesięcznego spadku jest związana z mniejszymi perspektywami produkcji kukurydzy w USA, ponieważ niedostateczne opady spowodowały dalsze cięcia w szacunkach plonów kukurydzy i niewielką korektę w dół w stosunku do obsianego obszaru. Prognozy dotyczące produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej i Mołdawii również zostały obniżone, choć w mniejszym stopniu, ponieważ większy brak wody niż zwykle charakteryzujący ten sezon spowodowały dodatkowe obniżenie oczekiwań dotyczących plonów. W Brazylii produkcja kukurydzy została umiarkowanie zmniejszona na podstawie niedawno opublikowanych oficjalnych danych, jednak produkcja krajowa pozostaje na rekordowo wysokim poziomie. Częściowo równoważy te korekty w dół, prognoza globalnej produkcji jęczmienia, która została podniesiona o 2,5 mln ton, głównie w celu odzwierciedlenia lepszych perspektyw Rosji i wynosi obecnie 147,9 mln ton, czyli o 1,7 proc. więcej w stosunku rocznym. Na Ukrainie prognoza produkcji zbóż paszowych na poziomie 33,1 mln ton, czyli o 38 proc. niższa rok do roku pozostaje niezmieniona w stosunku do ubiegłego miesiąca. W przeciwieństwie do prognoz dotyczących zbóż paszowych, prognoza globalnej produkcji pszenicy na 2022 r. została podniesiona od września o 10,2 mln ton i obecnie oczekuje się, że osiągnie nowy rekordowy poziom 787,2 mln ton, czyli o 1,0 proc. więcej niż w zeszłym roku. Lepsze niż oczekiwano wyniki żniw, dzięki sprzyjającej pogodzie w Unii Europejskiej oraz w Rosji, związane są głównie z poprawą plonów pszenicy miękkiej i stanowią największy udział w tegorocznym wzroście. Dobra wilgotność gleby w czasie siewów i korzystne prognozy dotyczące opadów deszczu również wzmocniły perspektywy produkcji w Australii, wskazując w 2022 r. na potencjalną drugą, co do wielkości produkcję pszenicy w historii., po rekordowym poziomie z 2021 r. Zmiany te z nawiązką zrekompensowały niewielkie cięcia w stosunku do Argentyny, gdzie ograniczone opady powodują nieznaczne pogorszenie warunków upraw, zapowiadając potencjalnie niższe plony. Na Ukrainie szacowana produkcja pszenicy pozostaje w tym miesiącu taka sama i wynosi 20 mln ton, również o 38 proc. mniejsza niż w poprzednim roku.

Mniejsze światowe wykorzystanie zbóż

Przewiduje się, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2022/2023 wyniesie 2,784 mld ton, co oznacza spadek o 8,7 mln ton od września i 0,5 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022, Zgodnie z prognozami zmniejszenia produkcji, korekta w dół w tym miesiącu jest spowodowana zmniejszeniem o 6,4 mln ton prognozy wykorzystania zbóż paszowych, która jest obecnie ustalona na poziomie 1,491 mld ton, co stanowi spadek o 0,6 procent w stosunku do poziomu z poprzedniego sezonu, Spadek prawie całkowicie wynika z przewidywanego ograniczenia wykorzystania paszowego. Zużycie paszy kukurydzianej spada, zwłaszcza w Unii Europejskiej i USA, gdzie dostawy są mniejsze ze względu na mniejsze zbiory krajowe, a także w Kanadzie, co odzwierciedla odwrót od podwyższonego poziomu z zeszłego sezonu, aby zrekompensować mniejsze dostawy innych zbóż. Przewiduje się, że zużycie jęczmienia na cele paszowe również spadnie w sezonie 2022/2023, głównie z powodu mniejszego zużycia paszy w Maroku, w wyniku niższej produkcji, podczas gdy spodziewany spadek w Chinach stanowi większość prognozowanego spadku światowego zużycia sorgo. Prognozowane na poziomie 774 mln ton całkowite wykorzystanie pszenicy pozostanie na poziomie sezonu 2021/2022 po korekcie w górę o 1,3 mln ton od września, w wyniku większego niż wcześniej oczekiwano zużycia pszenicy na cele paszowe w Unii Europejskiej.

Spadek światowych zapasów zbóż

Pomimo rewizji w górę o 2,9 mln ton w tym miesiącu, światowe zapasy zbóż do końca sezonu w 2023 r. nadal będą się kurczyć o 1,6 proc. poniżej poziomu z otwarcia, do 848 mln ton. Opierając się na najnowszych prognozach dotyczących zapasów i wykorzystania, wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w roku 2022/2023 wynosi 29,7 procent, czyli mniej niż 31,0 procent w sezonie 2021/2022, ale nadal jest stosunkowo wysoki z perspektywy historycznej. Przewidywany spadek całkowitych zapasów zbóż wynika głównie z prognozowanego 5,4 proc. spadku światowych zapasów zbóż paszowych z poziomu otwarcia do 352 mln ton, czyli o 2,9 mln ton mniej niż w poprzedniej prognozie. W szczególności globalne zapasy kukurydzy będą gwałtownie spadać o 5,3 procent w sezonie 2022/2023, na czele z dużymi spadkami zapasów kukurydzy przewidywanymi w Unii Europejskiej i USA z powodu spadku produkcji, ale także wyższego oczekiwanego zużycia kukurydzy na paszę w Chinach. W przeciwieństwie do oczekiwań dotyczących zbóż paszowych światowe zapasy pszenicy mają wzrosnąć o 3,2 proc. powyżej poziomu otwarcia, osiągając 303 mln ton, czyli o 3,6 mln ton więcej niż w poprzedniej prognozie. Lepsze perspektywy produkcji poprawiły perspektywy wyższych zapasów pszenicy w Rosji, gdzie wraz z Kanadą, Chinami i Ukrainą będzie prawdopodobnie skoncentrowana większość przewidywanego wzrostu zapasów pszenicy.

Spadek prognozy światowego handlu zbożami

Prognozy FAO dotyczące światowego handlu zbożami w sezonie 2022/2023 zostały obniżone w tym miesiącu o 2,3 mln ton, do 467 mln ton, co wskazuje na 2,4 procentowy spadek w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, z przewidywanym zmniejszeniem handlu wszystkimi najważniejszymi zbożami. Handel zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) spadł o 3,0 procent od sezonu 2021/2022 do 222 mln ton, prawie bez zmian od poprzedniej prognozy. Światowy handel kukurydzą prawdopodobnie spadnie tylko nieznacznie (0,5 proc.) poniżej poziomu z sezonu 2021/2022, odzwierciedlając niższy popyt importowy w szczególności Chin oraz spadek eksportu z Argentyny, Ukrainy i USA., Podczas gdy mniejsze zbiory kukurydzy potwierdzają spadek prognoz eksportu dla wszystkich trzech głównych eksporterów, dodatkowo krajowe środki kontroli inflacji w Argentynie, wpływ wojennych zakłóceń na Ukrainie i niekonkurencyjnych cen z powodu silnego dolara amerykańskiego również utrudniają sprzedaż odpowiednio dla każdego kraju. Niższy popyt importowy Chin, wraz z mniejszymi zakupami jęczmienia przez Turcję ze względu na wyższą produkcję są również głównym czynnikiem prognozowanych spadków światowego handlu jęczmieniem i sorgo w sezonie 2022/2023, odpowiednio o 13,5 proc. i 14,0 proc. poniżej poziomów z sezonu 2021/2022. Po stronie eksportu obserwuje się spadek produkcji prowadzący do spadku eksportu sorgo z USA oraz jęczmienia z Argentyny i Ukrainy, a także ograniczenia zdolności eksportowych związane z wojną w tych ostatnich. Przewiduje się, że światowy handel pszenicą spadnie w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) o 1,9 procent poniżej rekordowego poziomu z sezonu 2021/2022 do 192 mln ton, chociaż jest prawie bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Spodziewane spadki w porównaniu z poprzednim sezonem eksportu pszenicy z Argentyny, Indii, a zwłaszcza z Ukrainy prawdopodobnie przeważą przewidywane większe dostawy z Kanady, Unii Europejskiej i Rosji. Po stronie importerów postrzegane są ograniczenia zakupów przez Chin, Iranu i Kazachstanu.