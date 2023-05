Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w sezonie 2022/2023 została podwyższona o 7,7 mln ton od poprzedniego miesiąca i obecnie wynosi 2,785 mld ton, ale nadal jest o 1,0 proc. niższa sezon do sezonu.

Prognoza światowej produkcji pszenicy przekroczyła 800 mln ton

Rewizja w górę produkcji pszenicy w Kazachstanie, gdzie oficjalne dane wskazywały na wyższe niż wcześniej przewidywano plony, po raz pierwszy w historii spowodowała, że światowe zbiory pszenicy przekroczyły 800 mln ton.

Prognoza światowej produkcji zbóż paszowych również została podniesiona, odzwierciedlając większe niż wcześniej oczekiwano zbiory w Indiach na podstawie oficjalnych danych, które wykazały wyższe plony i powierzchnię, ale wynosząc 1,468 mld ton nadal są o 2,8 procent poniżej poziomu z poprzedniego sezonu.

Wykorzystanie zbóż

Prognoza światowego wykorzystania zbóż na poziomie 2,780 mld ton w sezonie 2022/2023 została podwyższona o 1,2 mln ton od poprzedniego miesiąca, ale nadal wskazuje na spadek o 0,7 procent w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022. Korekta w górę w tym miesiącu wynika głównie ze wzrostu globalnej prognozy wykorzystania pszenicy o 1,4 mln ton, która obecnie wynosi 782 mln ton, co oznacza wzrost o 1,0 procent w porównaniu z sezonem 2021/2022. Wyższe wykorzystanie pszenicy w Indiach, po uwolnieniu zapasów przez rząd, oraz silniejsze wykorzystanie pszenicy, jako paszy w Unii Europejskiej to główne przyczyny wzrostu w tym miesiącu.

Odzwierciedlając spadki wykorzystania kukurydzy i sorgo na paszę, prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 została obniżona w tym miesiącu o 0,9 mln ton do 1,478 mld ton, co stanowi 1,8-procentowy spadek w stosunku do sezonu 2021/2022.

Większa prognoza światowych zapasów zbóż

Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż do końca sezonów w 2023 r. wynosi 855 mln ton, czyli o 4,9 mln ton więcej niż w poprzedniej prognozie, ale wciąż o 0,2 proc. poniżej poziomu początkowego. W oparciu o najnowsze prognozy, globalny wskaźnik zapasów zbóż do zużycia w sezonie 2022/23 wyniósłby 29,8 procent, co oznacza nieznaczny spadek z 30,8 procent w sezonie 2021/2022, ale nadal wskazuje na stosunkowo wysoki poziom podaży na całym świecie. Korekty w górę zapasów pszenicy w Kazachstanie z powodu wyższej produkcji zrównoważyły rewizje w dół zapasów pszenicy w Rosji utrzymując prognozę światowych zapasów pszenicy w tym miesiącu na niemal niezmienionym poziomie 310 mln ton, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w stosunku do poziomu otwarcia.

Z drugiej strony prognozuje się, że światowe zapasy zbóż paszowych spadną o 3,8 procent poniżej poziomu otwarcia, do 351 mln ton, pomimo korekty w górę o 4,5 mln ton dokonanej w tym miesiącu. Wyższe szacunki zarówno zapasów kukurydzy, jak i zapasów jęczmienia były powodem korekty w górę w tym miesiącu, w tym głównie większych zapasów kukurydzy w Indiach (ze względu na wyższą produkcję), Unii Europejskiej (ze względu na wyższy import) i Republice Korei (ze względu na rewizje sald historycznych) oraz wyższe zapasy jęczmienia w Chinach (ze względu na wyższy import).

Wzrost prognozy światowego handlu zbożami

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2022/2023 wyniesie 472 mln ton, co oznacza wzrost o 2,6 mln ton w porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca, ale wciąż o 2,2 proc. poniżej rekordowego poziomu z sezonu 2021/2022.

Ustalona na rekordowym poziomie 200 mln ton prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) wskazuje na wzrost o 2,3 proc. powyżej poziomu z sezonu 2021/2022. W tym miesiącu prognoza została nieznacznie podwyższona, co przypisano głównie większej niż przewidywano rosyjskiej sprzedaży, która utrzymała solidne tempo eksportu w ostatnich miesiącach dzięki dużym dostawom przeznaczonym na eksport i konkurencyjnym cenom, podczas gdy wyższe poziomy importu wynikały głównie z silnych kontynuacja zakupów ze strony Unii Europejskiej oraz wzrostu importu chińskiego (w obu przypadkach głównie w celu zaspokojenia krajowego popytu na paszę). Te korekty w górę przeważają nad obniżkami przewidywanego eksportu z Indii oraz importu z Bangladeszu (powiązany z mniejszym eksportem z Indii) i Egiptu.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) została podwyższona o 1,3 mln ton, głównie w związku z oczekiwaniami wyższego handlu kukurydzą napędzanego ciągłym popytem ze strony Unii Europejskiej i korektą w górę prognozy eksportu kukurydzy dla Ukrainy. Jednak światowy handel zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 nadal przewiduje spadek o 5,5 procent od sezonu 2021/2022, przy czym przewiduje się spadki dla wszystkich głównych zbóż paszowych.

Perspektywy produkcji dla uprawy zbóż w 2023 roku

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy w 2023 r. pozostała praktycznie niezmieniona w stosunku do poprzedniej wartości opublikowanej w kwietniu. Prognozowany na 785 mln ton światowy wynik w 2023 r. ma być drugim, co do wielkości w historii. W Europie znaczne opady deszczu w większości krajów w kwietniu zwiększyły poziom wilgotności gleby i poprawiły perspektywy plonów pszenicy w 2023 r. W rezultacie prognoza produkcji dla Unii Europejskiej została nieznacznie podniesiona do 139,5 mln ton, ale ogólne perspektywy produkcji są nadal ograniczane przez skutki niedoborów opadów w Hiszpanii i Portugalii. W Rosji warunki uprawy pozostają zasadniczo korzystne dzięki dobrze rozłożonym opadom. Jednak biorąc pod uwagę oczekiwane ograniczenie całkowitych zasiewów pszenicy, produkcja pozostaje na stałym poziomie około 83 mln ton w 2023 r., co oznacza spadek w stosunku do rekordowego poziomu z 2022 r. Na Ukrainie, pomimo pewnej poprawy pogody, która sprzyjała uprawom pszenicy, szerokie skutki wojny, która trwa już drugi rok, doprowadziła do znacznego zmniejszenia powierzchni upraw pszenicy, a przewiduje się, że produkcja w 2023 r. będzie znacznie niższa od średniej z pięciu lat. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej warunki upraw pszenicy były podobno sprzyjające, a biorąc pod uwagę większy obszar rok do roku, przewiduje się kolejną rekordową produkcję w 2023 r. USA skutki powszechnych opadów deszczu niedobory doprowadziły do gorszych warunków upraw w porównaniu ze średnim poziomem, zwiększając ryzyko niższych plonów. W Indiach, pomimo negatywnych skutków fal upałów i burz, które spowodowały lokalne straty w uprawach, przewiduje się, że zbiory pszenicy przekroczą średnią z pięciu lat, głównie dzięki prawie rekordowym zasiewom. Perspektywy produkcji w Pakistanie zostały nieznacznie obniżone, ponieważ ograniczony dostęp do środków produkcji może ograniczyć plony, chociaż zbiory nadal utrzymują się powyżej średniej z pięciu lat. W Turcji prognozy dotyczące produkcji pszenicy w 2023 r. zostały umiarkowanie obniżone, odzwierciedlając szkody spowodowane przez trzęsienia ziemi w infrastrukturze i sprzęcie rolniczym, co, jak się przewiduje, spowoduje zmniejszenie powierzchni zbiorów. W Afryce Północnej susze ograniczyły potencjalne plony pszenicy w Algierii, Tunezji i Maroku, a zbiory poniżej średniej prognozowane są na 2023 r.

Na półkuli południowej przedłużające się susze i fale upałów w Argentynie pogorszyły perspektywy plonów kukurydzy z późno zasianych roślin. Przewiduje się, że całkowita produkcja kraju w 2023 r. spadnie poniżej średniej. W Brazylii perspektywy dla kukurydzy są korzystne, opierają się na rekordowo wysokim obszarze i ogólnie sprzyjającej pogodzie, a produkcja spodziewana jest na rekordowo wysokim poziomie w 2023 r. W RPA utrzymujące się sprzyjające warunki pogodowe wzmocniły oczekiwania dotyczące plonów, a produkcja jest oficjalnie prognozowana na drugim najwyższym poziomie w historii.