Prognoza światowej produkcji zbóż FAO jest niezmieniona w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost wykorzystania i handlu oraz spadek zapasów, ale nadal przewiduje się, że osiągną najwyższy poziom w historii.

Prognoza światowej produkcji pszenicy i zbóż paszowych bez zmian

FAO podtrzymała swoją prognozę światowej produkcji zbóż ogółem w 2023 r. na poziomie 2, 819 mld ton, co nadal stanowi wzrost o 0,9 proc. (26 mln ton) w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku.

Światową produkcję pszenicy w 2023 roku prognozuje się na 785,1 mln ton, praktycznie bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 2,2 proc. (18 mln ton) mniej niż w ubiegłym roku. Dokonano rewizji w dół prognoz produkcji dla Unii Europejskiej i Kazachstanu, gdzie przedłużające się okresy niekorzystnej pogody pod koniec sezonu doprowadziły do niższych plonów w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Cięcia te zrównoważyły wzrost prognoz produkcji dla Iraku i USA, odzwierciedlające wyższe szacunki plonów.

Globalną produkcję zbóż paszowych szacuje się na 1,510 mld ton w 2023 r., bez zmian z miesiąca na miesiąc i utrzymując się na poziomie 2,7 proc. (38,8 mln ton) powyżej ubiegłorocznego wyniku. Istnieje jednak kilka znaczących zmian na poziomie krajowym.

Główna rewizja prognozy w tym miesiącu dotyczy Chin, gdzie większe niż wcześniej przewidywano zasiewy zwiększyły prognozę zbiorów o 4 mln ton. Zgodnie z niedawno opublikowanymi oficjalnymi danymi, obniżono także prognozy produkcji dla większości krajów Afryki Zachodniej. Te korekty w górę zrównoważyły znaczne cięcia prognoz produkcji kukurydzy i sorgo dla USA w obliczu utrzymującej się niekorzystnej pogody oraz Unii Europejskiej, gdzie perspektywy plonów kukurydzy pogorszyły się ze względu na suszę.

Prognozy na 2024 r.

Jeśli chodzi o rok 2024, na półkuli północnej trwają zasiewy pszenicy ozimej i oczekuje się, że wzrost powierzchni będzie ograniczony, co odzwierciedla niższe ceny zbóż w tym roku. W USA susza częściowo ustąpiła w kluczowych stanach produkujących zboża, a prognoza ponadprzeciętnych opadów na kolejne miesiące sprawia, że warunki pogodowe wydają się korzystniejsze dla wczesnych etapów zbiorów w 2024 r.; Według stanu w październiku, zasiewy postępowały w średnim tempie. W Unii Europejskiej stosunkowo suche i ciepłe warunki sprzyjają zasiewom pszenicy ozimej, przy czym w krajach północnych dobiegają one już końca. Na Ukrainie uważa się, że utrzymujące się skutki wojny, w tym ograniczony dostęp do pól i niskie ceny na rynku rolnym, w połączeniu z niezbyt idealnymi warunkami pogodowymi, powodują zmniejszenie obszaru upraw pszenicy. W Indiach, napędzanych utrzymującymi się wysokimi cenami krajowymi, prognozuje się, że zasiewy pszenicy przekroczą poziom z zeszłego roku, a odpowiednia dostępność wody do nawadniania powinna sprzyjać korzystnym perspektywom plonów. W Pakistanie prognozuje się, że powierzchnia upraw pszenicy będzie znacznie wyższa od średniej z ostatnich pięciu lat przy rekordowo wysokich cenach krajowych, a dostawy wysokiej jakości nasion, nawozów i herbicydów dobrze wróżą plonom. W Chinach zasiewy pszenicy mogą w tym roku nieznacznie wzrosnąć w oparciu o oczekiwania dotyczące poprawy krajowego popytu na pszenicę.

W krajach półkuli południowej trwają siew zbóż paszowych pod zbiory w 2024 r. W Brazylii wczesne oznaki wskazują na ograniczenie zasiewów kukurydzy o około 5 proc., ponieważ stosunek kosztów do ceny faworyzuje soję. Wczesne prognozy dla Argentyny wskazują na marginalny spadek areału kukurydzy w 2024 r. w ujęciu rok do roku. Spowodowały to zmniejszone opady deszczu w pierwszym sezonie, które utrudniają zasiewy. W RPA wczesne oczekiwania wskazują na niewielki wzrost zasiewów kukurydzy w 2024 r., podczas gdy zjawisko El Niño, generalnie kojarzone z bardziej suchą i cieplejszą niż przeciętnie pogodą, stwarza ryzyko pogorszenia plonów w RPA i krajach sąsiadujących.

Wzrost światowego wykorzystania zbóż

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2023/2024 wyniesie 2,810 mld ton, co oznacza wzrost o 6,7 mln ton od październikowego raportu i o 1,0 proc. od sezonu 2022/2023. Prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2023/2024 zwiększono w tym miesiącu o 6,3 mln ton, głównie ze względu na przewidywany wzrost wykorzystania pszenicy jako paszy w Chinach, podnosząc globalną prognozę do 789 mln ton, przekraczając poziom w sezonie 2022/2023 o 1,4 proc. Pomimo korekty w dół o 1 mln ton w tym miesiącu, głównie w związku z niższym wykorzystaniem kukurydzy w Indonezji ze względu na ograniczone perspektywy produkcyjne, globalne wykorzystanie zbóż paszowych nadal ma wzrosnąć w sezonie 2023/2024 o 1,2 procent do 1,499 mld ton.

Spadek wskaźnika światowych zapasów zbóż

Prognoza światowych zapasów zbóż do końca sezonu w 2024 roku została obniżona od października o 2,9 mln ton do 881 mln ton, ale nadal wskazuje na wzrost o 2,6 proc. powyżej poziomów otwarcia. Na podstawie najnowszych prognoz zapasów i wykorzystania wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2023/2024 wynosi 30,7 proc., nieznacznie powyżej 30,5 proc. w sezonie 2022/2023, co z historycznego punktu widzenia stanowi komfortową sytuację w zakresie dostaw. Ostatnia rewizja w dół zapasów wynika w dużej mierze z cięć (4,2 mln ton) prognoz światowych zapasów pszenicy i opiera się na niższych zapasach przewidywanych w Chinach spowodowanych większym spożyciem na cele paszowe, w Kazachstanie na ograniczonych perspektywach produkcji, a w Turcji na większym eksporcie.

Po rewizji w dół w tym miesiącu oczekuje się, że światowe zapasy pszenicy pozostaną blisko poziomów z otwarcia, na poziomie 315 mln ton. Prognoza światowych zapasów zbóż paszowych została podniesiona w tym miesiącu o 1,0 mln ton do 367 mln ton, co oznacza wzrost o 5,9 procent w stosunku do poziomów otwarcia. Rewizja w górę odzwierciedla głównie oczekiwane większe zapasy kukurydzy w Chinach ze względu na lepsze perspektywy produkcji kukurydzy.

Wzrost miesięcznej prognozy światowego handlu zbożami

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 202320/24 została podniesiona od października o 3,0 mln ton do 469 mln ton, jednak nadal widać tendencję do spadku o 1,6 proc. w stosunku do sezonu 2022/2023. Większy niż wcześniej oczekiwano popyt importowy niż w zeszłym miesiącu ze strony Unii Europejskiej, zarówno dotyczący kukurydzy, jak i pszenicy poprawił perspektywy światowego handlu zbożami paszowymi i pszenicą.

Po stronie eksportu większa niż wcześniej przewidywana sprzedaż kukurydzy z Argentyny i Paragwaju również przyczyniła się do rewizji w górę prognozy światowego handlu zbożami paszowymi w tym miesiącu. W przypadku pszenicy rewizję w górę w tym miesiącu wsparły także większe dostawy obserwowane w przypadku Turcji. Jednak pomimo tych korekt w górę prognozuje się, że zarówno światowy handel zbożem paszowymi, jak i pszenicą spadnie w sezonie 2023/2024, odpowiednio o 2,8 i 1,8 proc. w porównaniu z poziomem z sezonu 2022/2023.