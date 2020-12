FAO: Prognozy wskazują na zwiększenie powierzchni upraw pszenicy w 2021 r.

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2020 r. została obniżona trzeci miesiąc z rzędu, z korektą w dół dla wszystkich głównych zbóż. Niemniej jednak oczekuje się, że światowa produkcja zbóż osiągnie rekordowo wysoki poziom 2,742 mld ton, czyli o 1,3 proc. powyżej wyniku z poprzedniego roku.

Prognozowana na 1,472 mld ton w 2020 r. światowa produkcja zbóż paszowych została zmniejszona o 6,8 mln ton miesięcznie. Większość zmian odzwierciedla perspektywy zmniejszonych zbiorów kukurydzy w USA, które powinny pozwolić na zebranie trzeciej, co do ilości kukurydzy w historii, Zmniejszenie ma także miejsce na Ukrainie. Redukcje te z nadwyżką przeważają nad podniesieniem prognozy produkcji kukurydzy Serbii, która obecnie powinna osiągnąć najwyższy w historii poziom.

Prognozy dotyczące światowej produkcji pszenicy w 2020 r. zostały nieznacznie obniżone od zeszłego miesiąca do 761,7 mln ton, co oznacza produkcję na porównywalnym poziomie z rokiem 2019. Rewizja w dół odzwierciedla obniżone prognozy dla Argentyny i Brazylii ze względu na niedawne zbyt rzadkie deszcze, które ograniczyły oczekiwania dotyczące plonów, a także szacunki niższe dla Kazachstanu, kompensując wzrost szacunków produkcji w Rosji.

Na półkuli północnej trwają zasiewy pszenicy ozimej pod zbiory w 2021 r. i przewiduje się, że wzrosną one w kilku głównych krajach produkujących, wysokimi cenami pszenicy, chociaż ostatni brak opadów może ograniczyć ekspansję zasiewów. W USA prace siewne postępują w szybkim tempie, ale susza, na którą wpłynęło dominujące zjawisko pogodowe La Niña, spowodowała umiarkowanie gorsze warunki uprawy w porównaniu z rokiem poprzednim.

W Europie silny popyt eksportowy i rosnące ceny zachęciły do wzrostu obszaru zasiewów w Rosji, gdzie szacuje się go oficjalnie na 19,2 mln hektarów, podczas gdy ograniczone opady deszczu na Ukrainie spowodowały, że zasiewy w 2021 r. spadły poniżej średniej. Oczekuje się, że po zmniejszeniu areału w 2019 r. zasiewy pszenicy w UE znacznie się poprawią. W Azji warunki pogodowe ogólnie sprzyjały zasiewom pszenicy pod zbiory w 2021 r., A dzięki korzystnym cenom przewiduje się, że areały w Chinach, Indiach i Pakistanie wzrosną.

FAO prognozuje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2020/2021 osiągnie rekordowe 2,744 mld ton, prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem i 1,9 proc. więcej niż w sezonie 2019/2020. Prognoza całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 jest prognozowana na 1,477 mld ton, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem, co wynika głównie ze zwiększonego wykorzystania na cele paszowe, zwłaszcza kukurydzy i sorgo w Chinach, a także innych zastosowań wynikających z wzrostu produkcji etanolu z kukurydzy w Brazylii i USA. Oczekuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie 2020/2021 na poziomie 757,6 mln ton przekroczy szacowany poziom sezonu 2019/2020 o 1,1 procent, przede wszystkim w wyniku przewidywanego wzrostu zużycia na cele żywnościowe.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2020/2021 zostały obniżone o 9,6 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem do 866,4 mln ton, przy czym obecnie obserwuje się, że zapasy spadły poniżej poziomu otwarcia o 0,7 proc. Na tym poziomie globalny wskaźnik wykorzystania zbóż do wykorzystania spadłby z 31,8 proc. w sezonie 2019/2020 do 30,7 proc. w sezonie 2020/2021, co będzie najniższym od pięciu lat poziomem. Całkowite zapasy ziarna zbóż paszowych na poziomie 402,5 mln ton są niższe o ponad 10 mln ton niż wcześniej przewidywano, co w dużej mierze odzwierciedla korektę w dół zapasów kukurydzy w USA. Prognozy z tego miesiąca opisujące światowe zapasy zbóż paszowych spadłyby o 2,8 proc. poniżej poziomu otwarcia. Z drugiej strony, prognoza dotycząca światowych zapasów pszenicy została od listopada zwiększona o prawie 2 mln ton, przede wszystkim w związku z oczekiwaniami, co do większych zapasów w Kanadzie, Chinach i UE i została obecnie ustalona na 282,9 mln ton, czyli o 2,3 proc. więcej niż poziom otwarcia. Gromadzenie się zapasów pszenicy w Chinach stanowi większość spodziewanego wzrostu światowych zapasów w ujęciu rocznym.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2020/21 wyniesie 454,6 mln ton, czyli o 3,2 mln ton więcej niż w poprzednim miesiącu, a teraz o 3,4 proc. więcej niż w sezonie 2019/2020. Prognoza światowego handlu zbożami paszowymi w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) przewiduje wzrost o 2,7 mln ton w stosunku do poprzedniego miesiąca i obecnie wynosi prawie 223 mln ton i przekracza rekord z poprzedniego sezonu o 5,7 procent. Wzrost prognozy w tym miesiącu wynika przede wszystkim z szybszego niż oczekiwano tempa sprzedaży kukurydzy w USA, napędzanego przez dalsze duże zakupy dokonywane przez Chiny. Prognozuje się w sezonie 2020/2021 światowy handel pszenicą na 184,5 mln ton (lipiec / czerwiec) utrzyma się na poziomie zbliżonym do sezonu 2019/2020 i bez zmian od zeszłego miesiąca, ponieważ większa oczekiwana sprzedaż z Rosji równoważy korektę w dół dla eksportu Argentyny w wyniku perspektyw niższych zbiorów.