FAO: Rekordowa produkcja pszenicy może zwiększyć zapasy w sezonie 2021/2022

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w sezonie 2020/2021 została w tym miesiącu podniesiona o 1,7 miliona ton do 2,767 mld ton i o 2,1 procent powyżej produkcji w poprzednim sezonie.

Prognoza światowego wykorzystania zbóż

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2020/2021 została od kwietnia podwyższona o 6,0 mln ton do 2,783 mld ton, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w porównaniu z sezonem 2019/2020.

Wzrost w tym miesiącu wynika głównie z korekty w górę o 4,2 mln ton prognozy wykorzystania kukurydzy w bieżącym sezonie, w dużej mierze odzwierciedlającej większe niż wcześniej przewidywano wykorzystanie paszowe w Chinach i USA. Ta korekta w górę sprowadza prognozę całkowitego wykorzystania zbóż paszowych do 3,4 procent powyżej poziomu z sezonu 2019/2020. Oczekuje się, że Chiny będą odpowiadać za prawie 60 procent przewidywanego rok do roku wzrostu wykorzystania pasz zbożowych.

FAO prognozuje, że w tym miesiącu całkowite wykorzystanie pszenicy w sezonie 2020/2021 przekroczy poziom z poprzedniego sezonu o 1,7 proc., przy czym spodziewany wzrost zużycia paszowego będzie głównym czynnikiem wzrostu, po raz pierwszy od sezonu 2011/2012 i prawie w całości będzie miał miejsce w Chinach.

Światowe zapasy zbóż

Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2020/2021 została skorygowana w dół o 2,8 miliona ton do 805 milionów ton, co stanowi spadek o 2,3 procent w stosunku do poziomu otwarcia. W wyniku tej korekty w dół, oprócz wyższych oczekiwań w zakresie wykorzystania, wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania wyniósłby 28,3 procent, w porównaniu z 29,6 procent w sezonie 2019/2020 i osiągnął najniższy od siedmiu lat poziom.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż paszowych zostały obniżone o 4,1 miliona ton w porównaniu z raportem z zeszłego miesiąca i obecnie są niższe o 7,4 procent poniżej poziomów otwarcia, przede wszystkim z powodu prawdopodobnego zmniejszenia zapasów kukurydzy w USA i Chinach.

Niewielka korekta w górę światowych zapasów pszenicy od zeszłego miesiąca podniosła prognozę do 2,8 procent powyżej poziomu otwarcia, przy ponad 40 procentach prognozowanego wzrostu rok do roku w Chinach.

Światowy handel zbożami

FAO przewiduje, że światowy handel zbożami w sezonie 2020/2021 osiągnie 467 milionów ton, tylko nieznacznie więcej od kwietnia, ale stanowi to wzrost o 5,9 procent rok do roku.

Prognoza dotycząca światowego handlu zbożem paszowym w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) pozostaje od zeszłego miesiąca w dużej mierze niezmieniona i nadal wskazuje na silny wzrost o 9,2 proc. powyżej poziomu z sezonu 2019/2020, głównie za sprawą prawdopodobnych rekordowych zakupów kukurydzy i jęczmienia przez Chiny.

FAO prognozuje, że światowy handel pszenicą w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wzrośnie o 2,0 procent w stosunku do szacowanego poziomu sezonu 2019/2020, wspierany przez spodziewany rok do roku. wzrost importu przez Chiny, Maroko i Pakistan.

Pierwsza prognoza podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2021/2022

Perspektywy globalnej produkcji pszenicy w 2021 roku zostały w tym miesiącu obniżone, a najnowsza prognoza FAO wynosi obecnie 778,8 miliona ton, choć to nadal o 4 miliony ton (0,5 procent) więcej niż szacowało się na 2020 rok. Obniżka prognozy produkcji globalnej dotyczy głównie UE, gdzie mniejszy niż wcześniej przewidywano obszar zasiewów spowodował obniżenie o 4 mln ton wcześniejszej prognozy. Niemniej jednak przewiduje się, że produkcja w UE będzie nadal rosła o 6 procent w ujęciu rocznym do 133,3 miliona ton, a wraz z korzystnymi perspektywami w Wielkiej Brytanii, USA i na Ukrainie stanowi to podstawę ogólnych pozytywnych prognoz globalnej produkcji na ten rok.

Wykorzystanie pszenicy w sezonie 2021/2022

Przewiduje się, że globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie gospodarczym 2021/2022 wzrośnie o 0,9 proc. do 770 mln ton rok do roku w stosunku do przewidywanego wzrostu spożycia żywności i zastosowań przemysłowych. Prognozuje się, że spożycie pszenicy będzie rosło głównie wraz ze wzrostem liczby ludności, podczas gdy Indie i Wielka Brytania będą odgrywać wiodącą rolę w zwiększaniu przemysłowego wykorzystania pszenicy w sezonie 2021/2022. Z kolei wykorzystanie pszenicy, jako paszy prawdopodobnie zmniejszy się w porównaniu z szacowanym rekordowym poziomem w sezonie 2020/2021, przede wszystkim z powodu oczekiwań mniejszego wykorzystania pszenicy na cele paszowe w Chinach, gdzie potencjalnie bardziej atrakcyjne ceny kukurydzy i innych zbóż paszowych mogą zachęcić do zastąpienia pszenicy, jako paszy.

Prognoza zapasów końcowych pszenicy w sezonie 2021/2022

Opierając się na perspektywach produkcji na 2021 r. i prognozach wykorzystania w sezonie 2021/2022, wstępna prognoza FAO dotycząca światowych zapasów pszenicy na koniec sezonu w 2021/2022 r. jest ustalona na rekordowym poziomie 293 mln ton, co oznacza wzrost o 3,0 proc. powyżej poziomów otwarcia.

FAO prognozuje się, że w sezonie 2021/2022 zapasy pszenicy w Chinach będą dalej rosnąć, co będzie stanowić większość przewidywanego wzrostu światowych zapasów, a także przewidywane odreagowanie zapasów w UE i na Ukrainie po kolejnych latach ograniczonych dostaw. Z kolei zapasy pszenicy w USA, Rosji, a także w kilku krajach Afryki i Azji mają spaść poniżej poziomów otwarcia. Na poziomie regionalnym zapasy pszenicy spadną w Azji (z wyłączeniem Chin) i Afryce, gdzie oczekuje się, że zapasy osiągną najniższy poziom od sezonu 2012/2013.

Prognoza handlu pszenicą w sezonie 2021/2022

Po spodziewanej ekspansji handlu do rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec), handel pszenicą w sezonie 2021/2022 może skurczyć się o 1,8 proc., do 185 mln ton. Wczesne wskazania mówią o mniejszych zakupach dokonywanych przez Chiny, a także Maroko i Pakistan, po roku wysokiego importu i dobrych perspektyw dostaw krajowych. Jeśli chodzi o eksport, większe dostawy oczekiwane z Argentyny i UE, wspierane będą przez zwiększone oczekiwania dotyczące zbiorów. Będą też równoważone zmniejszoną sprzedażą z Australii, Kanady i Rosji w związku z niższymi perspektywami produkcji, a także z USA ze względu na mniejsze dostawy z niewielkich zapasów przenoszonych i większe oczekiwane wykorzystanie paszowe. Oczekuje się jednak, że Rosja pozostanie czołowym eksporterem pszenicy na świecie w sezonie 2021/2022.

Perspektywy produkcji zbóż paszowych w 2021 roku

Wczesne perspektywy globalnej produkcji zbóż paszowych w 2021 r. Wskazują na trzeci z rzędu rok wzrostu, związany głównie z kukurydzą. Oczekiwany wzrost jest napędzany przez USA, gdzie pomimo niedawnych niesprzyjających warunków pogodowych, które utrudniały zasiewy, oczekuje się, że wzrost areału spowodowany wysokimi cenami wesprze znaczny wzrost produkcji w 2021 r. W Brazylii przewiduje się również większą produkcję rok do roku, także w Chinach i na Ukrainie również ze względu na wzrost powierzchni upraw oraz w UE, co jest odzwierciedleniem prawdopodobnego wzrostu plonów w kilku krajach. Przewiduje się również znaczny wzrost produkcji w Afryce Południowej i krajach sąsiednich, co jeszcze bardziej wzmacnia pozytywne perspektywy globalnego wzrostu produkcji w zakresie zbóż paszowych.