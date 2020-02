FAO: Rekordowa produkcja zbóż i prawie rekordowy obrót w sezonie 2019/2020

Nowa prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020 r. utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie 2,715 mld ton, co stanowi wzrost o 2,3 procent (61,7 mln ton) w porównaniu z poprzednim sezonem. Prognoza na ten miesiąc pozostaje prawie niezmieniona od grudnia, ponieważ dokonano korekt w dół produkcji pszenicy rekompensowaną przez korekty w górę dla kukurydzy i jęczmienia.

Perspektywy nadchodzących zbiorów zbóż paszowych w 2020 r. na półkuli południowej (począwszy od marca) są zróżnicowane. Argentyńskie uprawy kukurydzy skorzystały z opadów deszczu i drugiego roku ponadprzeciętnego obszaru zasiewu, stymulowanego wysokimi cenami krajowymi i dobrymi perspektywami eksportowymi. W Brazylii uprawa kukurydzy znajduje się w fazie wegetatywnej w dobrych warunkach, podczas gdy zasiewy na zostały opóźnione z powodu wolnego tempa zbiorów soi. W Afryce Południowej większe w ostatnich miesiącach opady i wzrost powierzchni zasiewu wskazują na odbicie produkcji do prawie średniego poziomu.

Na półkuli północnej, gdzie oczekuje się, że zboża ozime będą zbierane wczesnym latem, w USA spodziewany jest spadek zasiewów zbóż ozimych. Podobnie zasiewy pszenicy w UE prawdopodobnie spadną w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ przedwcześnie ulewne deszcze utrudniały siew we Francji i Wielkiej Brytanii, podczas gdy w niektórych innych krajach wystąpiły nieoptymalne warunki uprawy. Oficjalne szacunki potwierdziły zmniejszenie zasiewów pszenicy również na Ukrainie, chociaż sprzyjająca pogoda dobrze wróży perspektywom plonów. Z kolei w Federacji Rosyjskiej oficjalne szacunki pokazują rekordowo duży obszar uprawy pszenicy ozimej, a obszar uprawy pszenicy jarej ma również wzrosnąć w porównaniu do sezonu roku 2018/2019. W Indiach większe niż się spodziewano zasiewy i korzystna pogoda mogą utrzymać produkcję pszenicy na poziomie zbliżonym do rekordu w zeszłym roku. Podobnie w Pakistanie sprzyjające warunki pogodowe wzmocniły oczekiwania, że ​​zbiory w tym kraju osiągną ustalony przez rząd cel 27 milionów ton. W Chinach warunki uprawy przeważnie uśpionej pszenicy są normalne, z wyjątkiem niektórych centralnych prowincji, w których odnotowano niewielki deficyt opadów.

Prognozy dotyczące światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2019/2020 zostały nieznacznie podwyższone od grudnia do 2, 714 mld ton, co stanowi wzrost o 1,2 procent (31,3 miliona ton) w porównaniu do poziomu z sezonu 2018/2019. Korekta z tego miesiąca odzwierciedla głównie znaczną korektę w górę szacunków spożycia pasz kukurydzianych w USA, która z nadwyżką zrekompensowała korekty w dół w Brazylii wynikające z większego niż wcześniej przewidywano eksportu.



Wzrost zużycia pasz podnosi całkowitą prognozę wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 do 1,439 mld ton, co stanowi wzrost o prawie 1 procent (13,5 miliona ton) w stosunku do sezonu 2018/2019. Prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania pszenicy jest prawie niezmieniona od grudnia, na pozostaje na rekordowym poziomie 759 milionów ton, 1,5 procent (11,2 miliona ton) powyżej poziomu z sezonu 2018/2019.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu w 2020 r. wynoszą 863,3 mln ton, są prawie niezmienione od grudnia i tylko nieznacznie niższe niż poziomy otwarcia. Globalny wskaźnik zapasu do zużycia zbóż w sezonie 2019/2020 r. prognozowany jest na 30,9 procent, nieco poniżej poziomu z sezonu 2018/2019, ale historycznie pozostaje nadal na wysokim poziomie.

Prognoza zapasów pszenicy została obniżona o 3,6 miliona ton w porównaniu do poziomu z grudnia, ale była o 1,4 procent wyższa w porównaniu z poprzednim sezonem. Korekty z tego miesiąca odzwierciedlają głównie zmiany wśród głównych eksporterów z powodu wzrostu eksportu i większego wykorzystania krajowego w UE, na Ukrainie i USA. Z drugiej strony, pomimo rewizji w górę od grudnia, przewiduje się, że całkowite zapasy ziarna paszowego spadną o 1,6 procent (6,6 mln ton) w sezonie 2019/2020, głównie w wyniku prognozowanego zmniejszenia zapasów kukurydzy, szczególnie w Chinach i USA.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2019/2020 wynosi 420,2 miliona ton, czyli o 4 miliony ton więcej niż spodziewano się w grudniu, co stanowi drugi najwyższy wynik w historii i wzrost o 9,4 miliona ton (2,3 procent) w stosunku do obniżonego poziomu z sezonu 2018/2019.

Prognozowany na 174 mln ton handel pszenicą w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) ma wzrosnąć o 3,4 procent w stosunku do sezonu 2018/2019, odzwierciedla większy popyt importowy w Azji, który zostanie zaspokojony przez większy niż wcześniej przewidywano eksport z UE i Ukrainy, który z nawiązką rekompensując zmniejszoną sprzedaż z Rosji.

Prognoza światowego handlu zbożami paszowymi w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) wzrosła z miesiąca na miesiąc o 2,8 miliona ton, czyli o 1 procent (2 miliony ton) powyżej poziomu z sezonu 2018/2019. Prognozy dotyczące handlu kukurydzą nadal rosły w górę, zwiększając się o kolejne 1,7 miliona ton, co stanowi obecnie zaledwie milion ton mniej od rekordowego poziomu z sezonu 2018/2019 roku. Podczas gdy oczekiwany jest większy import kukurydzy przez Wietnam co stanowi większość najnowszej rewizji w górę w światowej prognozie handlu kukurydzą, przewiduje się, że sprzedaż kukurydzy przez Brazylię osiągnie nowy rekord ponad 38 milionów ton, co stanowi wzrost o 45 procent w stosunku do roku 2018/2019.