Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2022 r. została obniżona w tym miesiącu o 7,2 mln ton i obecnie wynosi 2,756 mld ton, czyli o 2,0 proc. (57 mln ton) mniej rok do roku.

Dla porównania światowa produkcja zbóż rosła średnio o 56 mln ton rocznie w ostatnich trzech latach. Obniżenie ratingu w tym miesiącu dotyczy głównie kukurydzy i, choć w mniejszym stopniu, produkcji pszenicy.

Mniejsza światowa produkcja zbóż paszowych

Globalna produkcja zbóż paszowych w 2022 r. jest ustalona na poziomie1,462 mld ton, po obniżeniu prognozy o prawie 5 mln ton i obecnie jest mniejsza o 3,1 proc. w porównaniu z wynikiem z 2021 r. Niedawna redukcja odzwierciedla głównie niższe perspektywy zbiorów kukurydzy na Ukrainie, gdzie skutki wojny sprawiły, że operacje żniwne stały się zbyt drogie, zmuszając wielu rolników do pozostawienia obszarów zasianych bez zebrania plonów. Najnowsze oficjalne dane potwierdzają również mniejsze niż wcześniej przewidywano były zbiory w Serbii, gdzie susza znacznie ograniczyła plony. Z drugiej strony niewielkie korekty w górę dotyczą szacunków produkcji w Turcji i Paragwaju.

Prognoza światowej produkcji pszenicy nadal wysoka

Prognoza światowej produkcji pszenicy w 2022 roku spadła w tym miesiącu o 2,7 mln ton do 781,2 mln ton, niemniej jednak pozostaje rekordowo wysoka. Miesięczna redukcja prawie w całości dotyczy Argentyny, gdzie przedłużająca się susza pogarsza plony, co też obniżyło perspektywy produkcji. Częściowo rekompensują ten spadek, wyższe szacunki produkcji dla Wielkiej Brytanii oraz Kazachstanu, ze względu na wyższe niż oczekiwano plony.

Zasiewy pszenicy ozimej pod zbiory w 2023 r. trwają w krajach półkuli północnej. Obawy o przystępność cenową środków produkcji wzbudziły niepewność, co do globalnych oczekiwań dotyczących zasiewów, chociaż podwyższone ceny zbóż mogą pomóc w utrzymaniu ponadprzeciętnego obszaru. W USA zasiewy pszenicy ozimej przebiegały w szybkim tempie i w połowie listopada były prawie zakończone. Susza dotyka obecnie około trzech czwartych obszaru pszenicy ozimej, a przewiduje się, że bardziej suche warunki utrzymają się na południowych Wielkich Równinach do początku przyszłego roku, chociaż gdzie indziej oczekuje się pewnej poprawy. W UE zasiewy pszenicy ozimej odbywają się w ogólnie sprzyjających warunkach pogodowych, sprzyjających wschodom roślin. Jednak zwiększone opady są potrzebne na niektórych obszarach, które doświadczyły deficytu opadów na początku roku, w tym w niektórych częściach północnych Włoch. Na Ukrainie prognozuje się 40-procentowy spadek zasiewów pszenicy w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ponieważ wojna nadal ogranicza dostęp do pól i powoduje poważne niedobory środków produkcji. Oczekuje się, że w Rosji obfite deszcze, które utrudniały przygotowanie gruntów i stosunkowo niższe ceny krajowe, spowodują kurczenie się powierzchni uprawy, a zasiewy pszenicy ozimej według prognoz spadną w stosunku do ubiegłego roku do poziomu zbliżonego do średniego. W Azji wysokie ceny krajowe wspierają ponadprzeciętne zasiewy pszenicy w Chinach kontynentalnych, a także w Indiach, gdzie rząd podniósł minimalną cenę wsparcia pszenicy. Skutki rozległych powodzi w Pakistanie między czerwcem a sierpniem mogą spowodować zmniejszenie powierzchni upraw pszenicy, przy czym zasiewy zwykle kończą się tam w grudniu.

Rekordowy obszar zasiewów zbóż paszowych

Zboża paszowe wysiewane są w krajach półkuli południowej. W Brazylii oficjalne prognozy wskazują na rekordowo duży obszar uprawy kukurydzy, poparty opłacalnymi cenami krajowymi i ogólnie korzystną pogodą na początku sezonu. W Afryce Południowej wstępne plany zasiewów wskazują na prawdopodobny umiarkowany spadek areału kukurydzy w stosunku do ubiegłego roku, ale oczekuje się, że pozostanie on na poziomie ponadprzeciętnym. Warunki pogodowe w Afryce Południowej i krajach sąsiednich były jak dotąd sprzyjające, sprzyjając wczesnemu rozwojowi upraw.

Światowe wykorzystanie zbóż prawie bez zmian

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż ogółem w sezonie 2022/2023 wyniesie 2,777 mld ton, czyli prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem i wskazuje na spadek o 0,7 proc. (21 mln ton) w stosunku do sezonu 2021/2022.

Prognoza całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 została nieznacznie obniżona (o 1,2 mln ton) w stosunku do poprzedniej prognozy z listopada do 1,484 mld ton, co oznacza prawdopodobnie 1,3-procentowy spadek w stosunku do poprzedniego sezonu. Przewidywany spadek jest spowodowany głównie oczekiwanym mniejszym wykorzystaniem na cele paszowe, zwłaszcza kukurydzy, ale także jęczmienia i sorgo, a także przemysłowego wykorzystania kukurydzy.

Prognoza globalnego wykorzystania pszenicy w sezonie 2022/2023 pozostaje niezmieniona w porównaniu z poprzednim miesiącem i wynosi 775 mln ton, co sugeruje ułamkowy wzrost (0,2 proc.) w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, przy czym przewiduje się, że wzrost wykorzystania pszenicy na cele żywnościowe przeciwdziała oczekiwanemu spadkowi wykorzystania na cele paszowe i w znacznie mniejszym stopniu do innych zastosowań.

Spadek światowych zapasów zbóż

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż do końca sezonu w 2023 r. zostały zmniejszone o 1,1 mln ton w stosunku do poprzedniego miesiąca do 839 mln ton, co stanowi spadek o 2,2 proc. (18,5 mln ton) w porównaniu z poprzednim sezonem i najniższy poziom od trzech lat. lata. Na tym poziomie globalny wskaźnik zapasów zbóż do zużycia spadłby z 30,9 procent w sezonie 2021/2022 do 29,3 proc. w sezonie 2022/2023, co oznacza najniższy poziom od sezonu 2013/2014, ale nadal jest stosunkowo komfortową sytuacją podażową.

Całkowite zapasy ziarna paszowego są niższe niż wcześniej przewidywano o 2,1 mln ton, co wynika głównie z rewizji w dół zapasów kukurydzy na Ukrainie w związku z niższymi szacunkami produkcji. Korekta z tego miesiąca obniża prognozę całkowitych zapasów ziarna zbóż paszowych do 345 mln ton, co stanowi spadek o 6,1 proc. poniżej poziomu otwarcia i jest w dużej mierze przypisywany prognozowanemu spadkowi światowych zapasów kukurydzy o 6,8 proc.

Prognoza światowych zapasów pszenicy pozostaje zbliżona do prognozy z poprzedniego miesiąca wynoszącej 300 mln ton, co stanowi wzrost o 2,4 proc. w stosunku do poziomu otwarcia. Przewiduje się, że większość tego wzrostu będzie koncentrować się w Chinach kontynentalnych i Rosji, przewyższając spodziewane spadki w kilku innych krajach, w szczególności w Indiach, UE Ukrainie i USA.

Wzrost światowego handlu zbożami

FAO prognozuje, że światowy handel zbożami w sezonie 2022/2023 wyniesie 472 mln ton, czyli o 2,7 mln ton więcej niż w zeszłym miesiącu, ale nadal wskazuje na prawdopodobny spadek o 1,9 proc. (9,2 mln ton) w stosunku do rekordowego poziomu z sezonu 2021/2022.

Pomimo korekty w górę o 2,3 mln ton w tym miesiącu, światowy handel zbożem paszowym w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) nadal ma spaść o 2,6 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, do 225 mln ton. Wzrost w tym miesiącu jest wynikiem korekty w górę światowego handlu kukurydzą o 2,1 mln ton, odzwierciedlającej przede wszystkim utrzymujące się wysokie tempo eksportu z Brazylii i oczekiwany wzrost popytu importowego w UE, aby zrekompensować zmniejszoną produkcję krajową.

Prognozowany na 194 mln ton światowy handel pszenicą w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) ma spaść o 0,8 proc. w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022. Chociaż najnowsza globalna prognoza jest zbliżona do tej z zeszłego miesiąca, w niektórych krajach dokonano zmian w prognozach dotyczących eksportu. Przewidywane dostawy z Australii i Rosji zostały zrewidowane w górę głównie ze względu na dobre zaopatrzenie i wysoki popyt importowy, podczas gdy dokonano korekt w dół dla eksportu z Argentyny, po obniżeniu do szacunków produkcji krajowej, oraz UE.