FAO: Światowa produkcja zbóż w 2020 r. i wczesne perspektywy na 2021 r.

Podwyższono prognozę FAO dotyczącą światowej produkcji zbóż w 2020 r., Natomiast wczesne perspektywy na ten rok wskazują na niewielki wzrost produkcji pszenicy na półkuli północnej, ale spadek produkcji kukurydzy na półkuli południowej.

Najnowsza prognoza światowej produkcji zbóż w 2020 r. wynosi prawie 2,744 mld ton, czyli nieznacznie (0,1 proc.) więcej niż w poprzednim raporcie z grudnia. Spośród głównych zbóż, prognozę światowej produkcji pszenicy zrewidowano w górę o 4,8 mln ton, do rekordowego poziomu 766,5 mln ton. Wzrost od poprzedniego raportu opiera się głównie na lepszych niż oczekiwano plonach, które zwiększyły produkcję do drugiego najwyższego poziomu w historii zarówno w Australii, jak i Kanadzie, produkcja pszenicy w Iraku również została podwyższona, aby odzwierciedlić najnowsze oficjalne szacunki.

Z kolei prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż paszowych zostały obniżone o prawie 5 milionów ton, co odzwierciedla znaczne cięcia szacunków produkcji kukurydzy w USA i na Ukrainie z powodu złych warunków pogodowych, które ograniczyły plony.

W perspektywie produkcji zbóż w 2021 r. wczesne perspektywy produkcji pszenicy ozimej na półkuli północnej wskazują na niewielki wzrost w tym roku. W USA wyższe ceny spowodowały, że areał pszenicy ozimej zwiększył się o 5 procent rok do roku. Jednak utrzymująca się susza częściowo ograniczyła perspektywy, a raporty polowe potwierdzają gorsze warunki upraw w porównaniu ze średnią. W UE sprzyjające opady deszczu i łagodne temperatury w połączeniu ze zwiększoną obsianą powierzchnią, zwłaszcza we Francji, wskazują na prawdopodobne silne ożywienie produkcji po słabych zbiorach w 2020 r. W Rosji areał pszenicy ozimej w 2021 r. wzrośnie w ujęciu rocznym, przekraczając początkowe oczekiwania. Chociaż ciepła i sucha pogoda w grudniu podniosła ryzyko strat zimowych, obfite opady śniegu w styczniu częściowo złagodziły te obawy. W Indiach obszar zasiewów pszenicy wzrósł do rekordowego poziomu, czemu sprzyjały wysokie ceny i stałe wsparcie rządowe, a także zadowalające warunki upraw dzięki dobrze rozłożonym w czasie deszczom monsunowym, które zapowiadają dobre plony w 2021 r. Optymistyczne warunki panują również w Pakistanie, gdzie zasiewy pszenicy są powyżej średniej, napędzane wsparciem rządowym w postaci subsydiowanego dostępu do środków produkcji i wyższymi cenami ziarna. Na podstawie styczniowych raportów polowych warunki upraw pszenicy w Chinach są korzystne i oczekuje się, że produkcja w 2021 r. pozostanie na poziomie zbliżonym do średniego. W Turcji, wiodącym producencie na Bliskim Wschodzie, niekorzystne warunki pogodowe ograniczają prognozy upraw.

Na półkuli południowej zbiory zbóż paszowych w 2021 r. mają rozpocząć się od drugiego kwartału roku. W Brazylii oficjalnie prognozuje się, że produkcja kukurydzy w 2021 r. wyniesie 102,3 mln ton, nieco poniżej rekordowej produkcji w 2020 r., Ale znacznie powyżej średniej z pięciu lat. Prognoza opiera się na prawdopodobnym wzroście zbiorów w drugim sezonie, który zrównoważyłby niższe plony pierwszego sezonu z powodu suszy i zmniejszonej powierzchni uprawy. Podobnie, produkcja kukurydzy w Argentynie ma spaść w 2021 r. w porównaniu z rekordowym poziomem z 2020 r. z powodu deficytów opadów w głównych prowincjach produkujących kukurydzę. Nadal jednak przewiduje się, że zbiory będą na poziomie ponadprzeciętnym. W RPA, napędzane lepszymi cenami, wzrosły zasiewy kukurydzy, a perspektywy produkcji zostały dodatkowo wzmocnione przez korzystne perspektywy dzięki dobrym opadom. Oczekiwania produkcyjne w sąsiednich krajach są podobnie korzystne, chociaż ostatnie cyklony zwiększyły ryzyko strat w uprawach.

Wykorzystanie zbóż, zapasy i handel w sezonie 2020/2021

Pod wpływem nieoczekiwanie dużego importu kukurydzy do Chin w tym sezonie, FAO postanowiła przeprowadzić dalszy przegląd swojego bilansu podaży i popytu na kukurydzę w Chinach. Oprócz znacznego wzrostu importu kukurydzy do Chin, utrzymujące się wyższe krajowe ceny kukurydzy (w porównaniu z cenami międzynarodowymi) oraz szybkie ożywienie produkcji wieprzowiny po afrykańskim pomorze świń (ASF) wskazują na znacznie wyższe wykorzystanie paszy w Chinach niż wcześniej przewidywana, a zatem znacznie większy spadek zapasów niż sugerowały wcześniejsze szacunki. Opierając się na oficjalnych szacunkach produkcji i handlu, konieczne było dokonanie korekt nie tylko dla bieżącego sezonu, ale także dla poprzednich sezonów, począwszy od sezonu 2013/2014. W istocie, biorąc pod uwagę znaczenie Chin pod względem ich udziału w światowych zapasach i konsumpcji kukurydzy, zmiany również silnie wpłynęły na szacunki FAO dotyczące światowego wykorzystania i zapasów.

Światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2020/2021 jest obecnie prognozowane na 2 761 mln ton, po korekcie w górę o 17,0 mln ton w stosunku do prognozy z grudnia. Na tym skorygowanym poziomie prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż będzie wyższe o 52 mln ton (1,9 procent) w porównaniu z poprzednim sezonem. Przewiduje się, że globalne wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 na poziomie 1,493 mld ton wyniesie 37 mln ton (2,6 proc.) powyżej poziomu z poprzedniego sezonu i aż o 16,6 mln ton od prognozy grudniowej przy większym niż wcześniej oczekiwanym zużyciu zwłaszcza w Chinach. Oczekuje się, że światowe wykorzystanie kukurydzy w sezonie 2020/2021 osiągnie 1,179 mld ton, co oznacza wzrost o 21,4 mln ton (1,8 proc.) w porównaniu z sezonem 2019/2020, z czego prognozowany obecnie wzrost wykorzystania kukurydzy w Chinach w stosunku rocznym 5 proc., ma osiągnąć 190 mln ton, czyli o 15,5 mln ton więcej niż poprzedniej prognozie z grudnia. Prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2020/2021 została obniżona o 1,5 mln ton od grudnia, ale przy 756 mln ton nadal wynosi 5,4 mln ton (0,7 proc.) powyżej poziomu z sezonu 2019/2020. Korekta w dół w tym miesiącu wynika głównie z niższych prognoz dotyczących wykorzystania paszowego w UE w wyniku wysokich cen.

Nowa prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż wynosi 802 mln ton, czyli o 64,3 mln ton mniej niż w grudniu i 17,8 mln ton (2,2 proc.) w porównaniu z poziomem otwarcia najniższym od pięciu lat. Na tym poziomie wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania spadłby z 29,7 procent w sezonie 2019/2020 do 28,3 procent w roku 2020/2021, co oznacza najniższy od siedmiu lat poziom. Po rewizji w dół w tym miesiącu o 66,6 mln ton (dotyczy to głównie zapasów kukurydzy, a w mniejszym stopniu również zapasów sorgo i innych zbóż paszowych), światowe zapasy zbóż paszowych prawdopodobnie spadną o 25 mln ton (6,9 procent) w porównaniu z poziomem otwarcia do osiągnąć 336 mln ton. Spadek rok do roku wynika z ogromnej korekty w dół zapasów kukurydzy w Chinach, które są obecnie ustalone na poziomie około 139 mln ton, czyli o prawie 54 miliony ton mniej niż w grudniu i 11,6 mln ton poniżej poziomu otwarcia. Oprócz Chin, prognozy FAO dotyczące zapasów kukurydzy w Argentynie, UE, Indiach i, co najważniejsze, w USA również zostały obniżone od grudnia. W przeciwieństwie do zbóż paszowych prognozuje się, że światowe zapasy pszenicy wzrosną o 7,2 mln ton (2,6 proc.) powyżej poziomów otwarcia, osiągając 284,3 mln ton po korekcie w górę o 1,4 mln ton od grudnia, przede wszystkim ze względu na większe zapasy w Australii i Rosji. Największy wzrost zapasów pszenicy rok do roku obserwowany jest w Chinach, ponieważ poza Chinami światowe zapasy pszenicy spadną trzeci rok z rzędu.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021 została podniesiona od grudnia o 10,6 miliona ton do 465,2 mln ton, co stanowi spodziewany wzrost o 25 mln ton (5,7 procent) w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego sezonu. Przewiduje się, że handel wszystkimi najważniejszymi gatunkami zbóż wzrośnie w sezonie 2020/2021. Kontynuacja dużych zakupów kukurydzy i jęczmienia przez Chiny w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na paszę spowodowała wzrost prognoz handlu zbożami paszowymi w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) o prawie 10 mln ton w stosunku do poprzedniej prognozy, obecnie ustalonego na rekordowym poziomie 232,3 mln ton, o prawie 22 mln ton (10,2 proc.) w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem. Import kukurydzy przez Chiny został skorygowany od grudnia w górę o 10 mln ton do rekordowego poziomu 20 mln ton. Rewizja odzwierciedla wyjątkowo duże zakupy w ostatnich tygodniach, głównie z USA. Prognozuje się, że światowy handel pszenicą w 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wyniesie od grudnia 184,5 mln ton, prawie bez zmian i zbliżony będzie do szacowanego poziomu z sezonu 2019/2020. Najważniejsze zmiany w tym miesiącu obejmują korektę w górę o 1 mln ton zakupów chińskich, kompensującą redukcję importu Iraku o 1 mln ton w wyniku jego wyższej produkcji w 2020 r. niż przewidywano wcześniej.