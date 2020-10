FAO: W sezonie 2020/2021 rynki zbóż będą dobrze zaopatrzone

W tym miesiącu oczekuje się, że światowe rynki zbóż pozostaną odpowiednio zaopatrzone w sezonie 2020/2021 pomimo korekt w dół w zakresie produkcji i zapasów. Wraz z rozwojem handlu zbożami w sezonie 2020/2021 światowe rynki zbóż nadal wykazują swoją odporność na wyzwania i niepewność spowodowaną przez COVID-19.

Najnowsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2020 r. została zmniejszona o 2,5 miliona ton od poprzedniego raportu we wrześniu i wynosi obecnie 2, 762 miliarda ton. Na tym poziomie światowa produkcja zbóż utrzymałaby się na rekordowo wysokim poziomie, przekraczając wynik z poprzedniego roku aż o 2,1 proc. (55,7 mln ton).

Korekta w dół z tego miesiąca odzwierciedla niższe oczekiwania dotyczące globalnej produkcji zbóż paszowych, z produkcją ustaloną obecnie na poziomie 1,488 mld ton, czyli o 0,5 proc. (7,2 mln ton) mniej niż w poprzednim raporcie. Większość cięć jest wynikiem mniejszej prognozy uprawy kukurydzy w UE, Rosji i na Ukrainie z powodu niedawnej suszy, która miały niekorzystny wpływ na plony. Prognozy produkcji kukurydzy w Chinach i USA również zostały obniżone z powodu szkód spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi; niemniej jednak tegoroczna produkcja kukurydzy w USA nadal jest znacznie wyższa niż zeszłoroczne zbiory.

Poprawa perspektyw światowej produkcji jęczmienia, prognoza została podniesiona w tym miesiącu o 1,6 procent do 156,6 miliona ton, zapobiegła większemu obniżeniu prognoz globalnej produkcji zbóż paszowych. Poprawa perspektyw produkcji jęczmienia wiąże się głównie z lepszymi oczekiwaniami zbiorów w UE i Rosji.

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy w 2020 r. została skorygowana w górę o prawie 5,0 mln ton (0,6 proc.) do rekordowo wysokiego poziomu około 765 mln ton. Większa część rewizji w górę dotyczy Australii, gdzie utrzymująca się sprzyjająca pogoda doprowadziła do lepszych perspektyw zbiorów i potwierdziła wcześniejsze oczekiwania dotyczące znacznego wzrostu produkcji, po dwóch kolejnych żniwach dotkniętych suszą. Wyższe, niż wcześniej przewidywano, plony w UE i Rosji również przyczyniły się do wzrostu prognoz dotyczących produkcji pszenicy, jeszcze bardziej je poprawiając.

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2020/2021 wynosi 2,744 mld ton, co oznacza spadek o 2,8 mln ton od września, ale wciąż o 54,5 mln ton (2 proc.) powyżej szacunku w sezonie 2019/2020. Całkowite wykorzystanie zbóż paszowych jest prognozowane na 1,477 mld ton, co oznacza wzrost o 41 mln ton (2,9 proc.) w porównaniu z poziomem z poprzedniego sezonu, pomimo cięcia o 2,7 mln ton w stosunku do września.

Uwzględniając korekty w dół, prognozę wykorzystania kukurydzy ograniczono ze względu na mniej dynamiczny wzrost popytu na zastosowania przemysłowe i paszowe, zwłaszcza w UE i USA. Wraz ze zmniejszonymi oczekiwaniami dotyczącymi wykorzystania paszowego dla kukurydzy, większe jest przewidywane zużycie jęczmienia. Podniosło ono prognozę wykorzystania jęczmienia do około 6 milionów ton (4,1 procent) powyżej poziomu z zeszłego roku, ponieważ wyższe ceny kukurydzy zwiększają konkurencyjność jęczmienia w dawkach paszowych .

Prognozowane zużycie pszenicy na poziomie 757 mln ton jest prawie niezmienione od września i o 5,8 mln ton wyższe niż w sezonie 2019/2020, co jest spowodowane wzrostem konsumpcji w Azji, zwłaszcza w Chinach i Indiach.

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż pod koniec sezonu w 2021 r. wyniosą 890 mln ton, czyli 5,9 mln ton (0,7 proc.) mniej w porównaniu z prognozą z września, ale nadal 16,7 mln ton (1,9 proc.) powyżej poziomu otwarcia i mają osiągnąć rekordowo wysoki poziom. W oparciu o najnowsze prognozy dotyczące zapasów i ich wykorzystania światowych zapasów zbóż w sezonie 2020/2021 wynosi ono 31,6 proc., czyli nieznacznie mniej niż 31,8 proc. w sezonie 2019/2020.

Korekta w dół w tym miesiącu w odniesieniu do zapasów opiera się głównie na prawie 10,0 mln obniżeniu prognoz światowych zapasów kukurydzy. W następstwie ostatniej oficjalnej korekty w dół początkowych zapasów kukurydzy 2020/21 (tj. przeniesień z sezonu 2019/20) w USA, prognozy dotyczące zapasów kukurydzy na koniec bieżącego sezonu zostały obcięte. Ponadto pogorszenie perspektyw produkcji w UE i Chinach w połączeniu z silnym popytem na paszę spowodowało niższe prognozy zapasów.

Lepsze perspektywy produkcji podniosły oczekiwania dotyczące wyższych światowych zapasów pszenicy, które według prognoz osiągną obecnie 284,8 mln ton, czyli około 10 mln ton (3,7 proc.) powyżej poziomu otwarcia, ale wciąż poniżej rekordowego poziomu z sezonu 2017/2018. Jednak większość prognozowanego wzrostu zapasów pszenicy będzie prawdopodobnie koncentrować się będzie w Chinach, przy czym oczekuje się, że światowe zapasy pszenicy z wyłączeniem Chin odnotują niewielki spadek.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami osiągnie rekordowy poziom 448 mln ton w sezonie 2020/21, o 6,2 mln ton więcej niż poprzednia prognoza z września i 10,6 mln ton (2,4 proc.) powyżej rekordowego poziomu z sezonu 2019/2020.

Handel zbożem paszowym w sezonie 2020/2021 prawdopodobnie wzrośnie o 7,2 mln ton (3,5 proc.) w porównaniu z sezonem 2019/2020, wspierany przez silniejszy popyt importowy na kukurydzę, jęczmień i sorgo. Prognozuje się większy import kukurydzy do Chin w obliczu rosnących cen krajowych, a także do UE, biorąc pod uwagę spodziewany spadek produkcji w tym roku.

Jeśli chodzi o eksport, spodziewane jest silne odbicie eksportu kukurydzy w USA, podczas gdy przewiduje się, że dostawy kukurydzy z Brazylii i Argentyny spadną z rekordowych poziomów sezonu 2019/2020.