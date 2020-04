FAO: Wzrost prognozy światowej produkcji zbóż w 2019 r.

Prognozy FAO światowej produkcji zbóż w 2019 r. zostały skorygowane w górę o 1,2 miliona ton w kwietniu, a obecnie wynoszą 2,721 miliardów ton, przekraczając światową produkcję z 2018 r.o 64,6 miliona ton (2,4 procent).

Oczekuje się, że światowe rynki zbóż pozostaną zrównoważone pomimo obaw o wpływ COVID-19. Podczas gdy zakłócenia, głównie spowodowane będą problemami logistycznymi i stanowić będą wyzwania dla łańcuchów dostaw żywności na niektórych rynkach. Przewidywany czas trwania i wielkość zakłóceń prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu na globalne rynki żywności.

Najnowsza wersja opiera się głównie na podwyższonych szacunkach produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, opartych na wyższych niż wcześniej oczekiwano plonach. W rezultacie światowa produkcja zbóż paszowych w 2019 r. wyniesie 1, 445 mld ton, czyli o 36,3 mln ton więcej niż rok do roku. Szacunkowa globalna produkcja pszenicy pozostaje niezmieniona od poprzedniego miesiąca i wynosi 763 mln ton, o 30,9 mln ton powyżej produkcji w 2018 r.

Prognozy FAO dotyczące światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2019/2020 zostały obniżone o prawie 5 milionów ton, obecnie mają wynieść 8 milionów ton poniżej ich początkowych wartości. W wyniku prognozowanego zwrotu zapasów zbóż, wzrostu: wykorzystania zbóż i globalnego wskaźnika zużycia zapasów zbóż do wysokiego poziomu 30,7 procent. W Chinach zapasy pszenicy w sezonie 2019/2020 nadal mają utrzymywać się powyżej poziomu otwarcia o 1,4 miliona ton (0,5 procent). Globalne zapasy zbóż paszowych zostały zmniejszone od marca o 700 000 ton (0,2 procent), co jeszcze bardziej zwiększyło prognozowany spadek do ponad 9 milionów ton (2,2 procent).