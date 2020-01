Francja: Najmniejszy obszar uprawy pszenicy ozimej od 19 lat

Obszar uprawy pszenicy ozimej we Francji zmniejszył się do najniższego poziomu od 19 lat. W porównaniu do ubiegłego roku spadek wynosi co najmniej 10 proc., czyli około 500 000 hektarów. Przyczyną załamania w uprawach są ogromne opady deszczu ostatniej jesieni.

Powierzchnia obsiana pszenicą ozimą pod zbiory w 2020 r. wynosi tylko 4,47 miliona hektarów. W ubiegłym roku francuscy producenci zbóż zasiali pszenicą 4,97 miliona hektarów. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii i części Niemiec, jesienią mocno padało we Francji, co znacząco wpłynęło na zasiewy pszenicy i jęczmienia.

Francuskie ministerstwo rolnictwa oszacowało w grudniu, że powierzchnia pszenicy na zbiory w 2020 r. spadła o 5 procent. Jednak inwestorzy i analitycy oczekiwali dwucyfrowego spadku. Po świętach, po poprawie warunków pogodowych rolnicy zasiali około 120 000 hektarów. Było to jednak znacznie mniej niż oczekiwało francuskie ministerstwo rolnictwa w grudniu.

Nowe francuskie zbiory pszenicy w 2020 r. wstępnie oszacowano na 33,3 milionów ton, po 39,5 milionach ton pszenicy zebranych w ubiegłym roku..

Jak dotąd francuska firma analityczna Sigma Conseil oszacowała, że ​​do 2020 r. plony wyniosą 7,45 ton na hektar, co stanowi średnią z ostatnich lat, dodała jednak, że jest jednak zbyt wcześnie, aby przewidzieć wpływ problemów z siewem na plon.

Francuskie firmy zajmujące się obrotem zbożem oczekują jednak, że trudne warunki siewu wpłyną na plony. Największe straty odnotowuje się w regionach zachodnich, gdzie plony są zwykle niższe od średniej krajowej.

Szacunki zostały oparte na pierwszym badaniu firm zbożowych z 15 na 17 grudnia i innym badaniu z 10 na 15 stycznia. Sigma Conseil twierdzi, że po zmniejszeniu areału uprawy pszenicy i oczekiwanym spadku areału jęczmienia ozimego i rzepaku nastąpi znaczny wzrost uprawy jęczmienia jarego we Francji.

Biorąc jednak pod uwagę perspektywę dużej nadwyżki jęczmienia jarego, firmy zajmujące się zbożem zachęcały rolników do wyboru także innych upraw jarych. Dlatego w niektórych regionach można oczekiwać wzrostu uprawy kukurydzy.

Francuscy statystycy zgłosili w grudniu zasiewy 240 000 hektarów pszenicy ozimej i 56 000 hektarów jęczmienia ozimego. Znacząco mniej niż teraz przewidziała firma Sigma Conseil.

Strategy Grains oszacowała w styczniu europejskie zbiory pszenicy w 2020 r. na 139,8 milionów ton. To prawie 1,0 milion ton mniej niż oczekiwano w grudniu. Ponadto nowe zbiory byłyby o 6,0 milionów ton mniejsze niż w 2019 r.

Francuska firma analityczna Strategy Grains oszacowała w tym roku obszar zbiorów pszenicy w Europie na niespełna 23,2 miliona hektarów. Byłoby to o 600 000 ha mniej niż podczas zbiorów w 2019 r.